Como cobrar dos pensiones de jubilación a la vez: esta es la cuantía que te queda

Si bien es cierto que la gran preocupación de los trabajadores a lo largo de su vida laboral es generar los derechos suficientes para tener una pensión de jubilación que cubra sus necesidades, también lo es que algunas personas no solo podrán conseguir esa pensión, sino que además tendrán derecho a cobrar incluso dos pensiones de jubilación a la vez cuando se retiren.

La clave para hacerlo es sencilla: el trabajador podrá cobrar dos pensiones de jubilación de dos regímenes diferentes de la Seguridad Social cuando se retire si cumple por separado los requisitos que le exige cada uno de ellos para cobrar pensión. El ejemplo más frecuente en estas situaciones es el de las personas que a lo largo de su vida han compaginado trabajos por cuenta ajena con su actividad como autónomos integrados en el Régimen Especial de Trabajadores Autonómos (RETA).

En primer lugar, el trabajador deberá esperar a cumplir la edad de jubilación. En 2022 esta edad ha aumentado ligeramente: los trabajadores con menos de 37 años y seis meses cotizados podrán jubilarse a partir de los 66 años y dos meses, mientras que los que lleguen a ese nivel de cotización podrán hacerlo a los 65 años. Para el cálculo de esos años cotizados se tienen en cuenta las cotizaciones de todos los regímenes, independientemente de su origen.

La cotización también es importante porque constituye un requisito en los dos regímenes. Así, en cada uno de ellos el trabajador deberá tener un mínimo de 15 años cotizados en cada régimen, de los cuales dos deben darse en los últimos 15 años anteriores a la solicitud de la pensión.

Esto cambia para las personas que piden las pensiones en situaciones no de alta a la Seguridad Social, ya que el organismo informa en su página web de que, en esos casos, se exigirá a aspirante a pensionista a haber tenido a lo largo de su carrera al menos 15 años de cotizaciones simultáneas (es decir, a la vez) en los dos regímenes.

Los trabajadores que cumplan con estos requisitos podrán percibir dos pensiones de jubilación al retirarse. Los que no lleguen a alguno de ellos, sin embargo, no desperdiciarán la cotización del régimen en el que no han conseguido derecho a pensión: esos periodos cotizados se tomarán en cuenta para calcular la base reguladora de la pensión que les quede, al igual que ya se contaron para alcanzar la edad de jubilación.

Así será la cuantía de sus pensiones

En caso de cumplir con los requisitos para causar pensión en los dos regímenes, al trabajador solo le queda calcular cuál será el importe de cada una de las pensiones. Para ello podrá hacer uso del método de cálculo de la Seguridad Social, que tiene en cuenta la base reguladora y el número de años cotizados en total.

En 2022 ha aumentado el cómputo de la base reguladora, que se calcula sumando las bases de cotización de los últimos 25 años (300 meses) y posteriormente se dividen entre 350. Con la base calculada ya se puede proceder al cálculo del porcentaje de esa base al que se tiene derecho: el 50% con 15 años y a partir de ahí por cada uno de los primeros 106 meses un 0,21% extra de la base y por cada uno de los siguientes 146 meses un 0,19% extra de la base.

Este cálculo se debe hacer para las pensiones de los dos regímenes. En cada uno de ellos al menos se cobrará la pensión mínima (estas son las cuantias en 2022) que sustituye al 50% de la base reguladora si no llega a esa cantidad, y en ningún caso la suma de las dos pensiones puede superar la cuantía máxima de las pensiones establecida para 2022, que es de 2.819,20 euros mensuales.