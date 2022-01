Ayuso prohíbe por ley que Sánchez suba los impuestos de la Comunidad de Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid anunció este martes la presentación del anteproyecto de ley que blindará la autonomía fiscal de esta región, toda vez que, a finales de año ya rebajaba en 0,5 puntos el IRPF en su tramo autonómico y que eliminaba los impuestos propios que quedaban.

Así pues, y según lo previsto, este miércoles, en el Consejo de Gobierno, se dará luz verde al Proyecto de Ley de Defensa de la Autonomía Financiera "que asegura las competencias fiscales" de la región, explicaba ayer Isabel Díaz Ayuso.

La presidenta anunciaba este promesa en su intervención en la presentación del libro Liberalismo a la madrileña, del analista económico Diego Sánchez de la Cruz, en Madrid, a la que también asistió la expresidenta de la Comunidad Esperanza Aguirre.

Ayuso hizo ayer hincapié en que dichas competencias "están recogidas en la Constitución" y "nos permiten seguir siendo libres, mejores y aportar a este proyecto común de prosperidad, entendimiento y bienestar que es Madrid", añadió.

La presidenta madrileña defendió que en esta autonomía no se van a subir los impuestos y no van a permitir "que nadie los suba por la puerta de atrás" porque es "lo que los madrileños han votado". "Subiendo los impuestos a Madrid el capital y la inversión no se irán a otros lugares de España, abandonaran nuestras fronteras. Ningún país prospera atentando directamente contra su capital. Este ataque solo ocurre en España", recalcó.

Para Ayuso, "la libertad siempre funciona por eso es objetivo de ataque constante de quienes quiere acabar con una sociedad de ciudadanos libres e iguales ante la ley". "Desafortunadamente hay un sector de la política de España que ha perdido esos valores fundamentales para construir los años más prósperos y pacíficos de la historia de nuestro país", ha manifestado, para renglón seguido hacer hincapié en "las cesiones en competencias claves a quienes atentan contra la unidad nacional, la impunidad con la que algunos políticos vulneran la ley y ejecutan los mayores ataques contra la Constitución mientras son premiados con el indulto o la ligereza con la que se están rompiendo principios fundamentales como es la separación de poderes o la presunción de inocencia".

Cabe recordar que la noticia de este blindaje se adelanta en unas semanas al informe de la reforma fiscal que un grupo de expertos prepara para el Gobierno, con el anticipo de una armonización fiscal que acabaría subiendo impuestos a la Comunidad de Madrid.