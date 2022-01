Los datos de la crisis de camioneros británica: la subida de salarios no compensa los daños del covid y el Brexit

Desde hace meses, la falta de camioneros en el Reino Unido mantiene herida a la economía del país. Aunque las largas colas en las gasolineras y las estanterías vacías se han reducido después de las semanas de crisis aguda, la situación está lejos de resolverse por completo. Y la asociación del sector, Logistics UK, ha presentado este lunes un informe en el que detalla el origen del problema: el desplome de casi una cuarta parte en el total de camioneros en el país, por una mezcla de la pandemia y el Brexit. Una situación que la fuerte subida de los salarios de los últimos meses no ha logrado resolver.

Los datos son muy preocupantes para el Gobierno británico. En dos años, entre el segundo trimestre de 2019 y el de 2021, el país ha perdido un 23,4% de sus camioneros: de 308.000 a 236.000. Pero destaca especialmente la fuga de los europeos en medio del Brexit: un 34,7% de los conductores comunitarios que vivían en la isla cruzaron el Canal de la Mancha para volverse al continente. En total, 13.000 de los 39.000 que trabajaban allí.

Pese a que se sospechaba que la bajada en el número de camioneros se debía a jubilaciones anticipadas por la pandemia, la realidad es que ha habido más jóvenes que mayores entre los que han abandonado el sector. La edad media de los camioneros ha subido tres años, de 47,9 a 50,8, lo que indica que no hay una renovación generacional. Y todo eso pese a la subida de los ingresos: el pago medio por hora trabajada, en bruto, subió un 7,8%, superando a la inflación acumulada de estos dos años. Y la asociación indica que los datos preliminares del tercer trimestre apuntan a que el aumento se ha acelerado y ya supera el 10%.

Por si fuera poco, la pandemia trastocó la formación de nuevos conductores justo cuando más hacía falta: en los dos trimestres impactados por los confinamientos -primavera de 2020 e invierno de 2020-2021-, menos de 500 personas consiguieron el carné de conducción de estos vehículos, frente a los 7.000 de un trimestre normal, frenando aún más la renovación.

Plan de choque

En respuesta, el Gobierno ha ofrecido 34,5 millones de libras para entrenar a nuevos conductores de forma acelerada, ya que muchas empresas no pueden -o no quieren- entrenar a sus propios trabajadores. Según Rona Hunnisett, jefa de Comunicación de Logistics UK, el problema es que la gran cantidad de pymes del sector no tienen suficiente dinero para invertir en formación, y las que lo tienen temen que los empleados que han entrenado acaben fichando por la competencia poco después, dada la guerra que hay para robarse camioneros entre sí.

Logistics UK asegura que los datos preliminares de finales de 2021 indican a que la formación de nuevos conductores se está acelerando, aunque las cifras aún están muy lejos de lo necesario para estabilizar el reparto de bienes por el país. Y confían en que las inversiones del Estado sirvan para acelerar la recuperación.

Lo más positivo es que las fiestas navideñas han pasado sin grandes agujeros de suministro, como se temía. Los "planes B" de las empresas para llenar sus inventarios han sido suficientes para evitar una gran crisis. Aun así, según una encuesta de YouGov, un 56% de británicos han sufrido personalmente la escasez de algunos productos de primera necesidad en las últimas semanas. Una situación mucho peor que la del resto del continente: pese a que también faltan camioneros, este nivel de desabastecimiento solo ha afectado a apenas un 7% de españoles o un 16% de suecos. La gran duda es si esta será la "nueva normalidad" hasta que todos los camiones que se han quedado vacíos vuelvan a tener conductor.