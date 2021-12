José Luis Martínez-Almeida: "Si para beneficiar a los madrileños debo pactar con la izquierda, lo hago"

Cuando le preguntas abiertamente si su perfil, como el gran alcalde de España, se ha desdibujado desde que le nombraron portavoz de su partido dice, sin más, que "ser alcalde de Madrid es un honor y un privilegio" y añade que espera estar a la altura para que los madrileños le "renueven su confianza a partir de 2023". Es plenamente consciente de la responsabilidad de gobernar "la joya de la Corona" y aunque la anterior legislatura se convirtió en "el azote de Carmena" ahora, -¡cosas de la política!-, acaba de pactar con ellos los presupuestos, lo que provocó gran polvareda.

En su despacho de Plaza de Cibeles hay algunos objetos personales de decoración y destaca su foto con la camiseta del Atlético de Madrid. "Soy colchonero hasta la médula y eso no hay cargo que lo cambie", dice soltando una carcajada y poniendo en valor el gran talante de los hinchas de su equipo. Allí siempre se respira una actividad frenética, incluso ahora que permanece confinado en su casa por Covid. "Ya estoy bastante bien, pero estuve fastidiado", afirma, y termina por reconocer que no se ha dado un respiro.

José Luis Martínez Almeida- Navascués (Madrid 1975), licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas (ICAI-ICADE) y abogado del Estado desde 2001 es uno de los hombres pata negra de Pablo Casado, que le incluyó en el comité nacional del partido nada más aterrizar en la presidencia y finalmente ha convertido en portavoz. Tiene un discurso de centro-derecha de libro y una forma de ser y estar en política amable y campechana, pegada al terreno y en contacto permanente con los ciudadanos.

Dice que Vox se ha apartado de cualquier posibilidad de negociación y que son ellos quienes tendrán que explicar a los madrileños por qué renunciaron a influir en las cuentas de la ciudad. Afirma que Madrid no es un paraíso fiscal "tenemos los mejores servicios públicos con los menores impuestos y eso nuestros adversarios no lo pueden soportar".

Señala que Sánchez es un mentiroso patológico y que los presupuestos del gobierno son falsos, "son solo una huida hacia adelante", sentencia.

Finalmente Madrid tendrá prepuestos con el sorprenderte apoyo de la izquierda carmenista. ¿Eso supone su ruptura con Vox?

Vox no ha querido sentarse a negociar los presupuestos, y lo que no puede pretender es que tampoco nos sentemos con el resto de los grupos municipales. Finalmente hemos podido conseguir un buen acuerdo para la ciudad de Madrid. Lo importante son los madrileños, al margen de que pactemos con unos o con otros, y estos presupuestos son decisivos para el año 2022.

¿Después de esto Vox ha dejado de ser su socio preferente del ayuntamiento de Madrid? Porque el precio a pagar por el PP a partir de ahora puede ser altísimo

Esa pregunta hay que hacérsela a Vox. Hay que preguntarle cómo es posible que se aplique a sí mismo el cordón sanitario que la izquierda le quería imponer y que nosotros no compartíamos en absoluto. Vox se ha apartado de cualquier posibilidad de negociación, y tendrá que explicar claramente a los madrileños por qué ha renunciado a influir en las cuentas de la ciudad. Yo lo único que le pido a Vox es que se pongan a trabajar y que piensen en los madrileños antes que en sí mismos. En vez de decir que este alcalde es comunista que trabajen. Si hemos tenido que pactar con la izquierda, el problema no lo tiene el gobierno sino Vox, que nos ha retirado el apoyo.

Pues ellos dicen que estos presupuestos son sectarios, favorecen los chiringuitos y benefician sólo a los 'menas'. ¿Es así?

La política no se hace a base de slogans. Sólo los populistas ante problemas complejos dan soluciones simples. En estos tiempos la política exige propuestas serias y esto va mucho más allá de decir cuatro o cinco cosas más o menos ingeniosas.

¿Que la izquierda, la derecha y los liberales hayan llegado a un acuerdo en Madrid puede tener también un traslado a la crispada política nacional o no?

Esto supone dar tranquilidad y confianza. A pesar de que estemos en coordenadas ideológicas muy distintas los madrileños tienen que percibir que somos capaces, en momentos tan serios como los que vivimos, de llegar a acuerdos y de superar las diferencias partidistas para tratar de buscar puntos comunes. ¿Son los presupuestos que yo hubiera querido? No. ¿Son los presupuestos buenos para Madrid? Sí. Busco el beneficio del conjunto de los madrileños, y si para eso tengo que pactar estos presupuestos con la izquierda lo hago. Gobierno Madrid para todos.

¿El precio del acuerdo con los carmenistas ha sido la gratuidad del transporte de la EMT cuando haya alta contaminación, las ayudas al colectivo LGTBI y el tema de los menores no acompañados?

El transporte público gratuito es una medida que ya se inició por parte de este equipo de gobierno en el fin de semana del Black Friday, y ellos han pedido que se aplique en el caso de alta contaminación y en determinados días en hora punta. Nos parece razonable. Sobre los colectivos LGTBI quieren que aumentemos la subvención, pero no son subvenciones a dedo, sino en concurrencia competitiva. Y respecto a los menas, lo que se ha hecho es que cuando pasan de ser menores a mayores de edad, se puedan integrar en un programa que les ayude a encontrar un trabajo y les oriente laboralmente.

¿Cuáles son las prioridades de estos presupuestos de Madrid?

En primer lugar, profundizar en la política de incentivos fiscales, con más de 450 millones de euros de rebaja en la factura fiscal de la ciudad. Por otro lado, potenciar la recuperación económica mediante la inversión de más de 600 millones de euros en obras e infraestructuras y además la generación de un marco regulatorio y de incentivos a los emprendedores, autónomos y empresarios que les permita seguir adelante con su actividad económica. Además, apostamos por mantener la cohesión social con una inversión por encima de los mil millones de euros. Madrid es la ciudad que menos trabas regulatorias y fiscales tiene de toda España y estos presupuestos profundizan en nuestra política de incentivos fiscales.

Oiga, ¿Madrid se ha convertido en un paraíso fiscal como dicen algunos o esa es una definición que usan sus adversarios para desgastarles?

Calificar a Madrid de paraíso fiscal es la forma de los adversarios de justificar el fracaso de sus políticas. Como no pueden defender su acción, atacan las políticas fiscales de la Comunidad y de la ciudad de Madrid. En Madrid no tenemos un paraíso fiscal, sino una forma de actuar que nos permite crecer económicamente mediante una asignación eficiente de recursos públicos. Tenemos los mejores servicios públicos con los menores impuestos, y eso nuestros adversarios no lo pueden soportar

¿Qué ventajas en materia fiscal tiene vivir en la comunidad de Madrid frente a otras comunidades?

La Comunidad de Madrid es la única comunidad autónoma que no tiene ningún tributo propio. Tenemos el tramo más bajo de IRPF y bonificaciones en sucesiones y en donaciones. Desde el punto de vista del Ayuntamiento de Madrid, se ha producido en todos los tributos municipales una rebaja de 450 millones de euros en apenas 3 años, y por lo tanto somos tremendamente competitivos desde el punto de vista fiscal, y estamos orgullosos de eso.

¿Y enterrar la M-30 no es una obra faraónica, al estilo de las que tanto le gustaban a Gallardón?

Enterrar la M-30 es solamente una idea de las muchas que manejamos en materia de infraestructuras pero no es ni siquiera un proyecto.

Dígame, ¿la bajada del IBI puede paliar en parte el preocupante alza de la inflación de España?

Lo único que puede paliar el aumento desbocado de la inflación es un cambio de gobierno de la nación. El deterioro económico que sufre España sólo se soluciona con la salida de Sánchez de Moncloa.

Tal vez, pero de entrada han conseguido sacar adelante los presupuestos aunque con el apoyo de Bildu y los independentistas

Los presupuestos se han aprobado con aquellos que quieren la destrucción de nuestro modelo de convivencia constitucional. Tener como socios a los que han dado un golpe de estado o a los que incorporan a la dirección de su partido, Bildu, a un exjefe de ETA, definen al presidente del gobierno. El mejor futuro de España no lo pueden decidir aquellos que la quieren destruir.

¿Y desde el punto de vista económico, qué le parecen los Presupuestos Generales del Estado?

Son unos presupuestos falsos, que se asientan sobre unas previsiones de crecimiento que han desmentido todos los organismos nacionales e internacionales, tanto en lo que se refiere al crecimiento del PIB como a los ingresos y los gastos. Económicamente son unos presupuestos que se asientan sobre premisas falsas, y por lo tanto son una huida hacia delante por parte del gobierno de la nación. Sánchez ha decidido seguir en la Moncloa aunque los españoles tengamos que pagar económicamente un altísimo precio por ello.

¿Los fondos europeos pueden ser una potentísima arma electoral en manos de Sánchez? Repartir tantos millones es una enorme tentación

Quien permitió que Pedro Sánchez pueda manejar a su antojo los fondos europeos fue Vox, que le dio su apoyo para sacar adelante el Real Decreto. Nosotros vamos a estar vigilantes sobre la utilización que se hagan de ellos, pero conociendo a Sánchez, no me cabe duda de que intentará hacer un uso partidista y sectario del reparto de los fondos.

¿Y usted cree que el precio de la luz puede ser su talón de Aquiles? Porque no podrá cumplir su objetivo de igualar la factura a la del 2018

A Sánchez le da igual mentir. Dirá que ha cumplido su promesa, aunque no es cierto que estemos pagando lo que en el 2018. Se ha convertido en un mentiros patológico y el uso de la mentira es algo que se ha naturalizado en su forma de entender y hacer política.

Bueno, también ha sacado adelante la reforma laboral con el apoyo de los empresarios, aunque no hayan querido hacerse la foto, ¿no?

El problema de esta reforma laboral es que nadie ha pensado de verdad en lo importante que es aumentar el nivel y la calidad del empleo. Aquí todos han ido a salvar su cara. Yolanda Díaz ha dicho que no es una derogación completa sino una derogación política, y así salvar la cara del incumplimiento de las promesas que ha hecho reiteradamente. Los empresarios dicen que la aceptan porque es un mal menor, y los sindicatos que mejor esto que nada. En definitiva, todo el mundo ha intentado salvar su interés, y nadie ha entrado en la verdadera razón de la reforma que es aumentar el empleo.

¿Ustedes se han distanciado de Garamendi y la CEOE al ver que Asaja y otras organizaciones empresariales le han dado la espalda?

No nos hemos distanciado de la CEOE, pero nuestra opinión sobre la reforma laboral es muy distinta. Defendemos que la de Mariano Rajoy sigue siendo válida, y ésta empeorará las condiciones laborales de los trabajadores, y no aumentará el empleo. Seguimos reivindicando la reforma laboral del 2012, que es muchísimo mejor que ésta.

¿Quién dice la verdad, C's cuando afirma que en Castilla y León no iba a haber una moción de censura, o Mañueco cuando convoca elecciones y habla de deslealtad?

A nosotros lo que nos interesa es la estabilidad de los gobiernos, y que estos sean fuertes para resolver los graves problemas que tenemos. Alfonso Fernández Mañueco es un hombre con una trayectoria, una seriedad y un rigor enorme, y si ha tomado la decisión de dar la voz a los castellanoleoneses es porque está plenamente justificada.

¿Su objetivo es ganar en Andalucía y en Castilla y León para despejar la llegada de Casado a Moncloa?

Tanto en Castilla y León como en Andalucía, esperamos conseguir la confianza mayoritaria de los ciudadanos y así mandar un mensaje contundente a Pedro Sánchez: que sus días en el Palacio de la Moncloa están contados. El PP se presenta para ganar en todas las elecciones, de aquí a las generales, y de hecho, la sombra de Pedro Sánchez no sólo empieza a ser demasiado alargada sino que ya es un lastre muy pesado para aquellos que se van a presentar bajo las siglas del PSOE.

Pues para muchos la bronca entre Ayuso y Casado puede ensombrecer ese panorama. ¿Se están ustedes pegando un tiro en el pie cuando las encuestas le son favorables?

Los españoles están más interesados en el precio de la luz, en la inflación, en la sexta ola de la pandemia, a la que el Gobierno sólo da como solución que se pongan mascarillas, que por lo que sucede en el PP de Madrid. Lo que le quita el sueño a los españoles no es el PP de Madrid, sino los pactos vergonzantes y la parálisis del Gobierno para hacer frente a la crisis económica.

¿Usted estaría dispuesto a ser secretario general del PP de Madrid con Ayuso de presidenta?

Del PP de Madrid, solo tengo que decir que me parece muy buena noticia que Ayuso se presente porque es un gran activo electoral. El congreso se va a celebrar a lo largo del primer semestre de 2022 y todos aceptaremos lo que decidan los afiliados. Isabel Díaz Ayuso y yo tenemos una gran relación, tanto personal como política. Si no fuera así, no hubiéramos podido llevar a cabo las políticas exitosas que se han realizado en Madrid durante la pandemia.

¿Este enfrentamiento entre Génova y la Puerta del Sol debilita el liderazgo de Casado?

Pablo Casado es un líder fuerte, en el que todos confiamos. Ayuso ha dicho reiteradamente que quiere aupar a Casado a La Moncloa, y el objetivo de todos es demostrar a los españoles que hay otra forma distinta de hacer política a la de Pedro Sánchez. Las políticas del PP traen progreso, crecimiento y prosperidad, y son las que permitirán que España retome su futuro cuando Pablo Casado esté en la Moncloa. En eso estamos todos, no en peleas internas.

¿Y no es muy arriesgado que ustedes rompan con Abascal si finalmente no consiguen mayoría absoluta para llegar a Moncloa?

Pablo Casado va a ser presidente del Gobierno, no tengo ninguna duda. La cuestión aquí es cuándo lo va a ser, y, cómo va a dejar la ambición de Sánchez este país. Aspiramos a conseguir una amplia mayoría para gobernar y no conviene ni repartirse la piel del oso antes de cazarlo ni hablar de pactos postelectorales antes de tiempo.

Hablando de la variante ómicron, ¿no es muy arriesgado mantener la cabalgata de Reyes, la San Silvestre y las campanadas en Madrid?

Mantenemos las campanadas y la cabalgata de Reyes porque creemos importante, también desde el punto de vista de la salud mental, lanzar el mensaje de que hay que seguir adelante. Hemos establecido unas políticas en Madrid que hasta ahora han dado muy buen resultado para compatibilizar la mejor protección de la salud con el mantenimiento de la actividad y el concepto de una ciudad abierta. Es obvio que la variante ómicron tiene unos elevadísimos niveles de contagio, pero los índices de hospitalización y de ocupación de las camas UCI no son tan elevados como en las variantes anteriores.

¿Que no exista una ley de pandemia deja de nuevo sin salvaguardas jurídicas a las autonomías?

El Gobierno decidió hace mucho desentenderse de la gestión de la pandemia y transferir todas las responsabilidades a las autonomías. No ha querido tomar ninguna decisión que pueda desgastarle. Su único objetivo es que la gente piense que todo lo bueno de la pandemia es suyo y lo malo de las autonomías. Su única medida, francamente equivocada, ha sido el tema de las mascarillas. Está mirando hacia otro lado.