Apple paga a escondidas bonus de más de 100.000 dólares para evitar la fuga de sus ingenieros

Apple está remunerando a sus empleados más valiosos con un jugoso programa bonificaciones en acciones en un intento por retener el talento. Este programa no es público y no está afectando a todos los trabajadores, lo que ha levantado cierto revuelo entre los trabajadores de la empresa que no han recibido esta compensación extra que se pretendía mantener en secreto.

El objetivo de este programa es evitar la marcha de sus empleados más cualificados a rivales tecnológicos como Facebook u otras firmas tecnológicas. De modo que la firma está seleccionando a los empleados que considera más importantes para entregarles miles de dólares en acciones. La guerra entre las empresas por encontrar y retener trabajadores se agudiza en EEUU.

El objetivo de los bonus

La semana pasada, la empresa informó a algunos ingenieros de diseño de hardware y grupos selectos de software y operaciones de estas bonificaciones extraordinarias, que se emiten como unidades de acciones restringidas, según personas con conocimiento del asunto. Las acciones se otorgan durante cuatro años, lo que proporciona un incentivo importante para permanecer en el fabricante de iPhone.

Las bonificaciones, que ha sido una sorpresa para quienes las recibieron. Estas remuneraciones han oscilado entre los 50.000 y hasta los 180.000 dólares en algunos casos. Muchos de los ingenieros han recibiendo unas cantidades que se han entregado en diferentes escalas: 80.000, 100.000 o 120.000 dólares en acciones, según han revelado fuentes que prefieren mantenerse en el anonimato, puesto que este programa de remuneraciones no es público. Estos bonos se han presentado como una recompensa para los trabajadores más cualificados, según revelan desde Bloomberg.

Apple está librando una guerra de talento con empresas de Silicon Valley y de otros lugares, y Meta (Facebook) se perfila como una amenaza particular. Meta ha contratado a unos 100 ingenieros de Apple en los últimos meses, pero no ha sido un camino solo de ida: Apple también ha 'robado' empleados a Meta, una lucha de la que están saliendo muy beneficiados los empleados de ambas firmas.

Rivalidad tecnológica

Es probable que las dos empresas se conviertan en rivales acérrimos en el ámbito de los auriculares de realidad virtual y aumentada y los relojes inteligentes, mientras que ambos planean lanzar importantes productos de hardware durante los próximos dos años.

Los pagos no forman parte de los paquetes de compensación normales de Apple, que incluyen un salario base, unidades de acciones y una bonificación en efectivo. Apple a veces otorga bonificaciones adicionales en efectivo a los empleados, pero el monto de las últimas concesiones de acciones ha sido extraordinariamente elevado aseguran las fuentes. Entre el 10% y el 20% de los ingenieros de las divisiones correspondientes han recibido algún tipo de bonificación.

Según revelan las fuentes a Bloomberg, este programa ha supuesto un agravio para algunos ingenieros que no recibieron las acciones y creen que el proceso de selección es arbitrario. El valor de algunas de las bonificaciones equivale a la concesión anual de acciones otorgada a algunos directores de ingeniería.

Meta hace lo propio

Meta, por su parte, ha redoblado sus esfuerzos para captar talentos de ingeniería de las divisiones de realidad aumentada, inteligencia artificial, software y hardware de Apple. El gigante de las redes sociales, que opera Facebook, Instagram y WhatsApp, ha ofrecido importantes aumentos salariales en su intento de reorientar su actividad hacia el hardware y el llamado metaverso.

La fuga de talentos también ha afectado a otras áreas, incluido el equipo de coches autónomos de Apple. La empresa necesita mantener su liderazgo en ingeniería a la par que trabaja en varios dispositivos de nueva generación, como el coche autónomo, los auriculares de realidad virtual y de realidad aumentada, y las futuras versiones del iPhone.

Al mismo tiempo, la presión de Apple para volver a la oficina ha afectado a algunos empleados, lo que ha provocado la marcha de ingenieros. Aunque la empresa ha retrasado el plazo para que el personal regrese, está adoptando una línea más dura con respecto al trabajo presencial que otras firmas de la competencia.

Trabajo presencial en Apple

Apple espera que los empleados de la empresa trabajen desde la oficina al menos tres días a la semana, mientras que los ingenieros de hardware tendrán que acudir cuatro o cinco días a la semana. Meta y otras empresas pretenden ser más laxas con sus políticas.

Pero Apple reconoció este mes que los trabajadores probablemente se quedarán en casa en el futuro inmediato. Después de eliminar el plazo de regreso a la oficina, Apple ha asegurado que otorgaría bonos de 1.000 dólares a todos los empleados corporativos, minoristas y de servicio técnico para que puedan comprar equipos para el hogar.