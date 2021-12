La CEOE saldrá del pacto de la reforma laboral si el PNV introduce cambios en su paso por el Congreso

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha insistido este lunes en que el acuerdo sobre la reforma laboral, pactado con el Gobierno y los sindicatos el pasado jueves, "no se toca", en alusión a su tratamiento parlamentario, y ha recalcado que la nueva normativa "puede generar mucha paz social".

"Llevamos nueve meses negociando, muchos días 14 horas", ha remarcado Garamendi en una entrevista en Las Mañanas de RNE, recogida por Europa Press. Garamendi también ha expresado su confianza en el Ejecutivo y en el resultado final del texto, que debe pasar "por un control normativo de calidad". "Hasta ahora el Gobierno ha cumplido las cosas que hemos pactado", ha señalado.

No obstante, el presidente de los empresarios ha advertido de que si el acuerdo sufre modificaciones, la CEOE no se sentará a negociar con los agentes sociales en próximas ocasiones. Por eso, ha avanzado que si el documento introduce alguna modificación, como la inclusión de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) autonómicos, la patronal "saldría del pacto".

Y es que, el PNV ya ha anunciado que no apoyará la reforma laboral mientras no recoja la prevalencia de convenios autonómicos por encima de los estatales. El portavoz del partido vasco, Aitor Esteban, ha afirmado que llevan ya "unas cuantas semanas" hablando con el Gobierno, "pero no solo con el Gobierno, también la patronal conoce nuestra postura y también los sindicatos".

"Hoy por hoy, el PNV está en el no, porque no es que es un asunto que se nos ocurra ahora, es que llevamos mucho tiempo hablando de esto y ellos lo conocen y saben que esto era necesario", ha reiterado. Esteban, que ha dicho desconocer "con quién va a sacar el Gobierno la propuesta adelante, ya se verá", ha repetido que el PNV, mientras no vean "solucionado" es problema de la prevalencia de los convenios autonómicos, "no podemos dar un apoyo a la reforma". ERC y Bildu también se han quejado de que no se priorice el ámbito autonómico.

Aún así en el Gobierno se muestra esperanzado. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha defendido la reforma laboral que mañana se aprobará en forma de Real Decreto-ley en el Consejo de Ministros, en contra de quienes opinan que no es tan profunda como se esperaba y que no deroga totalmente la reforma de 2012.

Para Escrivá, se trata de una reforma "muy ambiciosa", que nace del consenso con los agentes sociales tras una negociación "muy prolija", y en la que "abrumadoramente" se abordan los problemas y las deficiencias del mercado laboral. Por ello, "no tiene ninguna duda" de que recibirá "un gran apoyo parlamentario" pese a las quejas de algunos grupos, como el PNV.

"Nosotros hemos llegado a un acuerdo especialmente con los sindicatos y pensamos que puede generar mucha paz social, normalización, estabilidad", ha comentado, para dejar claro su compromiso con el acuerdo del día 23.

El Gobierno, los sindicatos y la patronal alcanzaron el pasado jueves un acuerdo sobre la reforma laboral, después de nueve meses de negociaciones. El documento se aprobará este martes en el Consejo de Ministros, para cumplir con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes del 31 de diciembre, como parte del compromiso del Gobierno con la Comisión Europea para la recepción de los fondos europeos.