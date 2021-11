El Senado retoma el plan de gasto adicional demócrata

Jose Luis de Haro Nueva York

Los demócratas en el Senado regresaron el lunes al trabajo mientras sus homólogos en la Cámara de Representantes lo harán este martes, con la urgente necesidad de limar asperezas para lograr el avance del plan de gasto social y medioambiental por valor de 1,85 billones de dólares. También deben evitar un cierre del gobierno antes de que termine el día 3 de diciembre y elevar o cancelar el techo de la deuda antes de que termine el año.

El ambicioso paquete de medidas aupado por el presidente de EEUU, Joe Biden, logró el respaldo del Congreso antes del receso de Acción de Gracias. Ahora se encuentra en manos de la Cámara Alta, donde el líder de la mayoría del Senado, el demócrata, Chuck Schumer espera aprobar la legislación antes de Navidad.

Cambios pendientes

Sin embargo, el proyecto de ley pende de un hilo y podría sufrir cambios ante la resistencia de senadores como Joe Manchin y Kyrsten Sinema, quienes no se han comprometido todavía a respaldar el plan. La bancada demócrata no puede permitirse perder ningún voto dado que los republicanos no tienen intención de respaldar la propuesta.

Muchos senadores quieren ahora modificar el aumento sobre la deducción de los impuestos estatales y locales aprobado en la versión de la Cámara de Representantes para incluir un límite de ingresos. Adicionalmente, Manchin quiere eliminar las cuatro semanas de permiso de baja remunerado.

Es importante recordar que cualquier cambio que se haga en el Senado sobre el proyecto deberá ser aprobado de nuevo por la Cámara de Representantes antes de llegar a la mesa de Biden para ser convertido en ley. La Casa Blanca está presionando para que se aprueben las medidas definitivamente antes de finales de año, según un funcionario citado por el Wall Street Journal.

Paralelamente, los congresistas y senadores tendrán su atención copada por otros asuntos. Para evitar un cese de las operaciones del gobierno es probable que los legisladores esquiven un cierre mediante una resolución continua (CR) hasta mediados de enero que podría presentarse este mismo martes.

Por otro lado, el límite de la deuda podría abordarse a través de un proyecto de ley de reconciliación independiente. Tanto los demócratas como los republicanos han adoptado un tono más conciliador, lo que ha mantenido la calma en los mercados. Dicho esto, esta cuestión volverá a cobrar importancia en las próximas semanas, a medida que expiran las medidas de emergencia adoptadas por el Tesoro.