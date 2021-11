Escrivá prevé ingresar 42.000 millones extra en cotizaciones para 2032

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, trasladó ayer que, teniendo en cuenta la rentabilidad histórica del Fondo de Reserva, que situó en el 3,5%, este acumulará 42.000 millones de euros en 2032 con la subida de cotizaciones pactada con los sindicatos.

Así lo indicó durante su intervención en la comisión del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados para explicar el nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que contempla una subida de las cotizaciones sociales de 0,6 puntos durante diez años, a repartir en 0,5 puntos a cargo de la empresa y 0,1 puntos a cargo del trabajador.

Escrivá precisó que si se toma la rentabilidad histórica del Fondo de Reserva, que se situó en el 3,5%, el Fondo de Reserva llegaría a acumular 42.000 millones de euros, lo que equivaldría al 2,3% del PIB. En el caso de que la rentabilidad sea de un punto menos, habría 40.000 millones, y si fuera de un punto por encima de la histórica acumularía 44.000 millones, según los datos expuestos por el ministro en la comisión.

El Fondo de Reserva contaría con unos 2.800 millones de euros en 2023 y a partir de entonces y durante diez años se dotaría con el citado aumento de cotizaciones hasta llegar a las cifras estimadas por Escrivá en 2032. El ministro cifró inicialmente en 50.000 millones el aporte de la subida de cotizaciones y posteriormente señaló que quedaría "por encima" de los 40.000 millones.

Explicó que el MEI es un mecanismo "temporal" que se activaría como "válvula de seguridad", de manera que se recaudarían esas cotizaciones y si no son necesarias porque la previsión de gasto en pensiones no se desvíe de lo esperado, en línea con las previsiones de la Comisión Europea para 2050, se devolverían, y si no es suficiente, "se discute la activación de medidas contingentes adicionales".

Defendió que el MEI es "flexible y equilibrado" frente a las reglas "automáticas y rígidas" del Factor de Sostenibilidad

Escrivá argumentó que el peso de las cotizaciones sociales sobre el PIB representa el 13,7%, situándose por debajo de la zona euro del 16,7% y del 16% en la UE-27, según datos de Eurostat y el Ministerio. El impacto del MEI elevaría el peso de las cotizaciones españolas en dos décimas, hasta suponer el 13,9% del PIB. También indicó que el coste laboral por hora trabajada es de 21,9 euros en España, frente a los 27,7 euros en la UE y los 31,4 euros en el área euro.

Defendió que el MEI es "flexible y equilibrado" frente a las reglas "automáticas y rígidas" del Factor de Sostenibilidad, es "acotado en el tiempo", tiene carácter "contingente" y pone de manifiesto "responsabilidad" y "anticipación". También dijo que "fomenta la equidad intergeneracional" porque "está sustituyendo al Factor de Sostenibilidad, que castiga de una forma absolutamente desproporcionada e injusta a los que son en este momento jóvenes".