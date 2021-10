El Ayuntamiento de Madrid bajará el IBI al 0,428% en 2022, el tercer descenso consecutivo

El Ayuntamiento de Madrid ha avanzado una nueva bajada del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para 2022, al 0,428%, según se recoge en la propuesta de ordenanzas fiscales presentadas este viernes. La medida supondrá un ahorro de 60 millones para las familias en 2,2 millones de recibos.

La vicealcaldesa, Begoña Villacís, y el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, han confirmado en una rueda de prensa conjunta la que será la tercera rebaja en tres años consecutivos. El IBI pasará del 0,456% al 0,428%.

Según han detallado, la rebaja llegará a 1,5 millones de viviendas, 96.200 locales comerciales, 30.000 oficinas y más de 11.000 naves industriales.

Madrid se convierte en la tercera capital de provincia de las de régimen común con el tipo general de IBI "más bajo de España, sólo por detrás de Santander que tiene el 0,41% y Zaragoza, también con el 0,41%". En 2022, Madrid estará "muy por debajo" de ciudades como Barcelona, Sevilla, Valencia, Cádiz o Valladolid, que según el último ranking tributario de 2021 tienen el porcentaje de este impuesto en el 0,66, el 0,67, el 0,72, el 0,74 y el 0,61, respectivamente.

Las tres bajadas del tipo general desde la llegada del equipo de Gobierno PP-Cs en 2019, cuando el IBI estaba en el 0,51%, harán que los madrileños se ahorren 350,9 millones de euros respecto a lo que hubiesen pagado si se hubiera mantenido el IBI en el nivel de hace tres años.

Según el ejemplo con el que han presentado la medida, sin estas rebajas, un inmueble con valor catastral de 200.367 euros hubiera pagado en 2022 un recibo de 1.021,88 euros. Sin embargo, esta tercera bajada del tipo, abonará 857,57 euros, hasta 164,30 euros menos. En total, este contribuyente se ahorraría 331,51 euros en los tres ejercicios.

Ni recargo en el IBI ni catastrazo

El anuncio ocurre pocos días después que desde el Consistorio se reafirmaran en que no aplicarán el recargo del 150% en el IBI a viviendas vacías que propone la ley de vivienda impulsada por el Gobierno.

No es la única confrontación con Moncloa. Villacís ha subrayado hoy que el Gobierno municipal también se compromete a "no aplicar el catastrazo" que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 14 de octubre y por el que se eleva el factor de minoración del 0,5% al 0,9% para que los bienes inmuebles de naturaleza urbana y los de rústica no superen el valor de mercado. Esto se traduce en un incremento de las bases de cotización de los inmuebles para la tributación por Transmisiones, Sucesiones, Donaciones y Patrimonio, de hasta un 80%.

Así, se mantendrán las bonificaciones de 2020 de hasta el 90% en el IBI para familias numerosas en función del valor catastral del inmueble, una medida que beneficia a más de 22.500 familias numerosas que podrán tener una reducción en sus recibos y ahorrar 3 millones de euros.

También se mantiene la bonificación del 50% para las viviendas de protección oficial durante los tres periodos impositivos siguientes al de otorgamiento de la calificación.