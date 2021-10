La "insumisión" de Almeida se confirma: Madrid no aplicará el recargo en el IBI a viviendas vacías

El Ayuntamiento de Madrid no aplicará recargo en el IBI a viviendas vacías aunque llegue a ser obligatorio si sale adelante la ley de vivienda acordada en el seno del Gobierno central. Una norma a día de hoy "fantasma" y que llega a ser "fantasmagórica", según ha advertido el concejal de Vivienda, Álvaro González (PP).

La confirmación de lo que ya adelantó el alcalde, José Luis Martínez Almeida, nada más conocerse el acuerdo en Moncloa la ha pronunciado González durante la comisión de Desarrollo Urbano, donde el edil del Grupo Mixto José Manuel Calvo le ha pedido una comparecencia en torno a la Ley de Vivienda anunciada por el Gobierno central y después de recordar al 'popular' que hace veinte años, Alberto Ruiz-Gallardón, entonces candidato a la Alcaldía, ya planteaba un impuesto sobre las viviendas vacías.

Según recoge Europa Press, Álvaro González ha afirmado que en el Gobierno municipal "seguirán articulando medidas necesarias para que los madrileños puedan disfrutar de rebajas en el IBI". Y ha añadido: "No vamos a aplicar medidas arbitrarias que van contra la libertad fiscal. Cada propietario es libre de hacer lo que quiera con sus viviendas".

Calvo, por su parte, ha dibujado la situación de los jóvenes españoles, que tienen que destinar un 105% de su sueldo al alquiler de una vivienda. Lo que plantea la ley anunciada por el Gobierno incluye mecanismos para fijar índices de precios máximos en zonas saturadas o medidas para viviendas vacías, unas 150.000 en Madrid según el INE.

"Usted dejó a 150.000 familias colgadas sin cobrar 103 millones de euros en rehabilitación. Eso es lo que a usted le importa la vivienda", ha replicado Álvaro González, que ha rechazado hablar de una ley de la que desconoce el contenido. "¿Quiere que hagamos de tertulianos comentando las declaraciones de Ione Belarra?", ha preguntado a Calvo.

El concejal de Vivienda ha insistido en que son por el momento "anuncios porque no se ha aprobado nada, es una ley que no existe". "Es una chapuza más del Gobierno, que ha alertado no ya al sector inmobiliario sino a los jóvenes que anhelaban una solución a la vivienda", ha sostenido.

Incluso ha tachado la propuesta de ley de plagada de "insensateces y barbaridades", propias de "los mundos de Yupi" y que él prefiere "escuchar a la parte sensata del Gobierno, porque la hay", representada en Carmen Calvo, que ha llamado a "no intervenir en el mercado inmobiliario".

Los socialistas critican la "insumisión" del alcalde

El socialista Pedro Barrero ha cargada contra la "insumisión" del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, al decir que no va a hacer "nada" de cara a la aplicación de esa ley, solamente llevarla a los tribunales, lo que denota la "insensibilidad de la derecha".

El portavoz en Más Madrid de Desarrollo Urbano, Paco Pérez, ha puesto el acento en la "reacción tan virulenta" del alcalde y del PP con una ley que ni existe, de la que sólo se conocen "anuncios y contradicciones entre los socios de gobierno".

También considera que las medidas que avanzan son "muy tímidas" y ha recordado que Francia o el Reino Unido tienen medidas que gravan las viviendas vacías desde los años 90.