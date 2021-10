Cristina Narbona: "Las líneas básicas de la Ley de Vivienda son compatibles con la Constitución"

En su presencia es imposible no recordar que es la segunda mujer presidenta del PSOE en toda la historia del partido, ministra de Medio Ambiente durante el gobierno de Zapatero, ecologista de larga trayectoria y una de las artífices del documento "Por una nueva socialdemocracia", con el que Pedro Sánchez concurrió y ganó las primarias. Para ella la lealtad siempre ha tenido premio y es sin duda una de las mujeres más respetas y queridas del partido del puño y la rosa. "Me siento muy honrada por la responsabilidad que he ejercido estos años y estaré igualmente satisfecha con la tarea que se me encomiénde sea o no la Presidencia del PSOE", afirma. Si de muestra vale un botón ha coordinado las aportaciones de los miembros de la Comisión Ejecutiva Federal de su partido para la ponencia marco del Congreso, que se celebrará la próxima semana. En él también moderará un debate sobre participación ecológica con Teresa Ribera, Anne Hidalgo y Juan Espadas. Cristina Narbona (Madrid, 1951) es una mujer amable, educada, profundamente de izquierdas y de firmes convicciones que no necesita alzar la voz para hacerse oír. Tiene un discurso que enlaza con la socialdemocracia clasica, donde las palabras díalogo y consenso son imprescindibles y es una gran conversadora, que no da puntada sin hilo. Tiene fama de ser una trabajadora incansable que pasa la mayoría de su tiempo en el Senado donde como vicepresidenta primera y portavoz de la mesa se suele alternar con el presidente especialmente en reuniones internacionales. Eso sí, reconoce que desde el pasado verano tiene una debilidad: su nieto. "Se llama a Hector que significa el que protege, me tiene embobada y es un incentivo más para seguir peleando por un mundo mejor", señala. Durante la entrevista no hay pregunta sin respuesta ni siquiera cuando le insistes en si hay hueco político para la nueva formación que está proyectando la ministra Yolanda Díaz; afirma que "el PSOE es el partido mayoritario de la izquierda en España y un claro referente de la socialdemocracia en Europa". Dice que en España urge la regulación del mercado de la vivienda, que los fondos europeos no son un arma electoralista y que hay que profundizar en un cambio de nuestro modelo productivo con mayor justicia social y fiscal.

¿Estoy delante de la próxima presidenta del PSOE?, ¿repetirá en el cargo tras el Congreso de la próxima semana o con un mandato ha sido suficiente?

Es una decisión que corresponde al secretario general. Me siento muy honrada por la responsabilidad ejercida durante estos años, y estaré igualmente satisfecha con la tarea que se me encomiende, sea o no la Presidencia del PSOE.

Presidenta del PSOE: "Estaré satisfecha con la tarea que se me encomiende y estoy muy honrada con la ejercida"

¿Usted apoyará en el Congreso Federal la idea de los socialistas valencianos de acelerar la abolición de la prostitución en nuestro país?

La abolición de la prostitución goza de un amplísimo apoyo entre la militancia socialista. Me parece una medida absolutamente justa.

¿Es cierto que en la ponencia marco también se plantean ustedes varias reformas que afectan a la Constitución?

Sí. La ponencia marco que se debatirá en el Congreso plantea varias propuestas relativas a la reforma de la Constitución, en relación con la incorporación de nuevos derechos: por ejemplo, el derecho a la seguridad climática y ambiental, así como la garantía de acceso al agua potable y a la energía limpia.

Congreso Federal: "La Ponencia Marco plantea propuestas relativas a la reforma de la Constitución"

¿Después de la última remodelación del Gobierno, donde el presidente ha prescindido de sus más leales colaboradores en el partido, han puesto todos las barbas a remojar de cara a la elección de nuevos cargos?

En política no hay cargos vitalicios En todo caso se trata de decisiones que son competencia exclusiva del presidente del Gobierno y secretario general.

Admita que el aparato de Ferraz lo controla todo y apenas quedan barones críticos salvo Page o Lambán. ¿Esa imagen de que en el PSOE quien se mueve no sale en la foto se reforzará con la presencia de Felipe González en el Congreso?

En estos cuatro años se ha producido una creciente unidad en torno al proyecto que lidera Pedro Sánchez. Algo que será evidente en el próximo Congreso Federal, donde nos acompañarán líderes socialistas de muy diferentes periodos de nuestra historia. Y ello es compatible con la necesaria libertad de expresión, que enriquece siempre nuestros debates internos.

¿Tiene duda de que el sanchismo ha venido para quedarse, que la manera de entender el socialismo de Sánchez conformará el PSOE y eso le mantendrá en Moncloa?

Ningún gobierno, en la historia de la democracia, ha tenido que enfrentarse con una pandemia para la que ningún país estaba preparado. Los ciudadanos nos otorgarán su confianza si conseguimos que la recuperación sea justa. Confío que sea así, por el bien de España y el futuro de las jóvenes generaciones.

Socialismo actual: "Los ciudadanos nos otorgarán su confianza si logramos una recuperación justa"

¿Qué opinión tiene de la ministra Yolanda Díaz?, ¿hay espacio para un nuevo partido comunista en nuestro país o esa es una fórmula ya superada tras el eurocomunismo y el nacimiento de IU?

Me parece que todos los miembros del actual gobierno, incluida Yolanda Díaz, están demostrando mucha capacidad para abordar retos complejos. En cuanto a la configuración de nuevos espacios políticos, son los ciudadanos los que expresan sus preferencias con sus votos: en estos momentos, el PSOE es el partido mayoritario de la izquierda en España, y un claro referente para la socialdemocracia en Europa.

¿La salida de Pablo Iglesias del Gobierno ha devuelto en parte la tranquilidad institucional a la coalición, y bajado los decibelios de la confrontación política?

Es positivo que las discrepancias dentro de un gobierno -sea o no se coalición- se resuelvan con la mayor discreción. Lo importante para los ciudadanos son los resultados de la acción pública.

El Gobierno acaba de aprobar las bases de la nueva ley de vivienda que para algunos lo que hace es resucitar la antigua renta franquista para intervenir en el mercado del alquiler. ¿Eso es así?

En absoluto. En primer lugar, no se ha aprobado aún ningún anteproyecto, y las líneas básicas que se han anunciado son perfectamente compatibles con los derechos y obligaciones establecidas en nuestra Constitución. Y tenemos suficientes ejemplos de medidas análogas en países de nuestro entorno, con gobiernos de diferente signo político.

¿Al final ha sido un triunfo de Unidas Podemos que amenazó con no apoyar los Presupuestos si no se sacaba adelante?

Se ha alcanzado un punto de acuerdo: ambas partes han cedido parcialmente respecto de sus posiciones iniciales.

Pues el PP dice que la ley es de un intervencionismo suicida y que no aplicará la norma sobre los alquileres. ¿El llamado "bono joven" es o no el "chocolate del loro"?

Creo que el PP debe esperar a conocer el texto definitivo antes de anticipar reacciones a mi juicio no justificadas. En España urge una regulación del mercado de la vivienda que garantice el acceso a la misma, en particular para los más jóvenes. De hecho, el "bono joven" sería una ayuda muy interesante para un segmento muy amplio de la población, que se ve obligado a emanciparse a una edad mucho más tardía que en otros países europeos. Y, por supuesto, también son significativos los compromisos del Gobierno en cuanto a construcción y rehabilitación de un parque de vivienda social.

Ayuda al alquiler: "El 'bono joven' es una ayuda muy interesante para un segmento amplio de la población"

Finalmente PSOE y Unidas Podemos han llegado a un acuerdo para sacar adelante los presupuestos, aunque otros socios como ERC o el PNV ya han dicho que no dará su apoyo gratis. ¿Usted es optimista o finalmente habrá que prorrogar los anteriores?

Estamos en plena negociación. Confío en que podamos llegar a la aprobación de unos presupuestos imprescindibles para aprovechar plenamente los nuevos fondos Next Generation UE y garantizar una recuperación económica justa.

Pues muchos temen que los fondos europeos sean un potente arma electoralista en manos del gobierno. ¿Hay ese riesgo?

Los fondos europeos no son un arma electoralista, puesto que van a ser gestionados por todas las administraciones, con proyectos en muchos casos propuestos por esas propias administraciones.

¿Los últimos datos del paro auguran volver rápidamente a un escenario prepandemia?, ¿nuestro país se recuperará mucho antes que en la crisis del 2008?

Los datos de empleo son positivos, pero es necesario reducir la precariedad y la temporalidad mediante las oportunas reformas. Y, más allá del incremento previsible del PIB, hay que aprovechar la oportunidad para un cambio profundo de nuestro modelo productivo, con mayor justicia social -lo que requiere mayor justicia fiscal-, y con avances significativos en la transición ecológica y en la digitalización.

Reducción del paro: "Es preciso reducir la precariedad y la temporalidad con las oportunas reformas"

¿Usted cree, como dicen algunos, que la subida del precio de la luz puede ser finalmente el talón de Aquiles del gobierno de Pedro Sánchez?

El aumento del precio de la electricidad se ha producido en todos los países europeos, como consecuencia del aumento espectacular del precio del gas y de la tonelada de CO2, así como a causa del modelo europeo de fijación de precios, que no refleja el uso creciente de energías renovables, mucho más baratas que el gas. Afortunadamente, nuestro gobierno ha conseguido que la Comisión Europea asuma la necesidad de reformar dicha regulación.

Factura de la luz: "El Gobierno ha conseguido que Bruselas asuma la reforma de la regulación"

¿Considera necesario que se regule el paso de la política a las empresas?, porque con el fichaje por Iberdrola de Antonio Miguel Carmona se reabierto el debate de las puertas giratorias, aunque en ese caso no lo eran

El caso de Carmona no puede considerarse una puerta giratoria. Hace mucho tiempo que no tiene ninguna sintonía con la actual dirección socialista. En todo caso, parece oportuna una consideración específica en nuestro Código Ético, que ya estaba prevista en el último programa electoral, para introducir mayores exigencias de control y transparencia en esta materia.

Sea como fuere, casi todas las encuestas auguran que si hubiera elecciones ganaría el centro derecha con el apoyo de VOX. ¿Hay alguna diferencia entre esa coalición y que ustedes estén gobernando con el apoyo de Podemos y los independentistas?

Por supuesto. Ya sabemos que un gobierno del PP apoyado por Vox supondría un retroceso en derechos y libertades, como puede comprobarse en las CCAA donde están gobernando.

¿Habrá un antes y un después en el tema de Cataluña tras la mesa de diálogo o es una cesión intolerable a los independentistas tras los indultos, como les dicen desde la oposición?

Es la hora de la política y del esfuerzo de reconciliación entre los propios catalanes y entre Cataluña y el resto de España. Será un proceso lento y difícil, pero creo que no hay otra opción.

¿Puigdemont se ha convertido en un personaje incómodo para todos cuyo destino final es ser detenido y puesto a disposición de la justicia española por mucho que alargue su situación?

Carles Puigdemont, como cualquier otro ciudadano, tiene que responder ante la Justicia en España

¿Que los tribunales estén tumbando alguna de las medidas que se tomaron durante el estado de alarma significa que fue error no hacer un armazón jurídico consensuado con la oposición?

Recordemos que la mayoría de las decisiones para la aplicación del "estado de alarma" fueron aprobados por unanimidad en el Congreso de los Diputados, incluso con el voto de Vox, que después decidió recurrir al Tribunal Constitucional.

¿Bajar los impuestos es de derechas y subirlos de izquierdas?, porque un tipo mínimo del 15% para el impuesto de sociedades de grandes empresas va a provocar según los expertos una huida de los inversores, ¿no?

Hay ya un acuerdo internacional para garantizar ese tipo impositivo mínimo, así que se trata de una medida necesaria para financiar los servicios públicos de manera más justa, defendida por gobiernos de izquierdas y de derechas...

15% en Sociedades: "Es una medida para financiar los servicios públicos de manera mucho más justa"

A Ayuso no le ha ido mal en Madrid su política fiscal y eso a ustedes le perjudica políticamente. ¿Por qué los socialistas no consiguen una plaza importante como Madrid?

Estoy segura de que cada vez hay más madrileños que se arrepienten de haber votado a Ayuso, a causa, sobre todo, de las crecientes carencias en la sanidad y la educación pública.

¿Si el turismo no se recupera, la economía de España puede recuperarse? ¡Menudo desastre lo que está ocurriendo en la Palma!...

El turismo ha comenzado a recuperarse, como demuestran los recientes datos de empleo. Y mejorará gracias a la exitosa campaña de vacunación, que permitirá un incremento gradual del turismo procedente de otros países.

¿Habrá ayudas suficientes para paliar esa situación tan desesperada?

En la isla de la Palma, el gobierno central, en estrecha colaboración con el gobierno canario, el Cabildo de la isla y los ayuntamientos afectados, dispone ya de una estrategia de recuperación dotada de importantes recursos, que irá adaptándose a las necesidades derivadas del comportamiento del volcán. Acabamos de aprobar por unanimidad en el Senado una moción con un amplio abanico de medidas para la restauración de los daños causados por la erupción.

¿Qué le parece que la Fiscalía del Supremo sopese archivar la investigación sobre el Rey Juan Carlos I porque la mayoría de los delitos han prescrito o se produjeron cuando era inviolable?

Respeto y no opino sobre las decisiones judiciales

También el Tribunal Constitucional ha avalado la prisión permanente revisable, aprobada por el gobierno del PP y recurrida por Sánchez cuando era líder de la oposición...

Lógicamente también en este caso, al margen de mi opinión personal, acato la sentencia, como creo que debemos hacer todos los militantes socialistas.