EEUU esquiva el cierre del gobierno bajo el asedio del techo de la deuda

Jose Luis de Haro Nueva York

El Senado de Estados Unidos tenía previsto al cierre de esta edición votar una medida para evitar un cierre del gobierno federal hasta el próximo 3 de diciembre mientras los demócratas buscaban fórmulas para conseguir elevar o cancelar el techo de la deuda y evitar un potencial impago.

En un principio, los demócratas habían intentado originalmente impulsar un proyecto de ley de conciliación presupuestaria que financiara el gobierno federal y elevara el techo de la deuda. Sin embargo, los republicanos en el Senado bloquearon a última hora del martes los esfuerzos por elevar el límite de la deuda con una mayoría simple en al Cámara Alta.

Financiar al gobierno

De esta forma, el líder del Senado, Chuck Schumer optó por presentar una resolución continua independiente que, a corto plazo, resuelva la crisis relacionada con un potencial cierre parcial de las operaciones federales a este lado del Atlántico. La oposición republicana dijo que apoyaría la propuesta.

No obstante, la situación más acuciante llegará el próximo 18 de octubre, cuando la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, advirtió a los legisladores, que las medidas de emergencia adoptadas hasta la fecha quedarán exhaustas y EEUU podría enfrentarse a un impago "catastrófico" de su deuda. En estos momentos, la expectativa de economistas e inversores espera que los demócratas acabarán utilizando la conciliación de presupuesto para elevar el límite de la deuda. Sin embargo, dado que se trata de una cuestión clave, la pregunta es cuál será el tiempo que durará el proceso.

Más allá de mediados de octubre, si no se eleva o cancela el techo de la deuda, el saldo de tesorería del Tesoro caiga a niveles "incómodamente bajos", según los analistas de Citi. Los demócratas progresistas de la Cámara de Representantes han complicado la situación al asegurar que no apoyarán el proyecto de ley bipartidista de infraestructuras, cuya votación estaba prevista para hoy jueves, si éste no se adosa al proyecto de ley de reconciliación que incluye los 3,5 billones de dólares en gasto adicional financiado con subidas de impuestos.