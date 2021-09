El coste por hora trabajada firma su mayor descenso en cuatro años tras 11 trimestres al alza

El coste por hora trabajada ha puesto fin en el segundo trimestre del año a 11 trimestres al alza al caer un 3,8%, el mayor descenso desde el primer trimestre de 2017. El descenso se debe a un aumento de las horas trabajadas superior al de los costes laborales en todas las actividades económicas, incluidas aquellas más afectadas por la pandemia.

Según los datos provisionales del Índice de Coste Laboral Armonizado (ICLA) correspondientes al segundo trimestre de 2021 publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en datos desestacionalizados, el coste por hora trabajada también ha descendido un 3,8% interanual entre los meses de abril y junio. En este caso, cierra un periodo de 15 trimestres de ascensos.

La variación trimestral del ICLA entre el segundo y el primer trimestre de 2021, eliminando los efectos estacionales y de calendario, es del -0,4%.

El número de horas no trabajadas disminuye debido a la reducción de las bajas por incapacidad laboral y de las horas no trabajadas por razones técnicas, económicas, organizativas, de producción y/o fuerza mayor. Este último caso incluye el tiempo no trabajado de los trabajadores afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (Erte); menos empleados en Erte, más costes salariales y (aunque en menor proporción) aumento también de los otros costes, como consecuencia de las exoneraciones en las cotizaciones sociales.

Por secciones de actividad, las que registran incrementos anuales en el segundo trimestre del año son actividades financieras y de seguros (6,7%) e información y comunicaciones (1,6%) mientras que las variaciones más negativas se dan en hostelería (-15,0%), actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (-13,0%) e industrias extractivas (-12,1%).

El salario por hora trabajada baja un 2,4%

En cuanto al salario por hora trabajada, este bajó un 2,4% en tasa interanual en el segundo trimestre tras ocho meses al alza. En datos desestacionalizados, se redujo un 2,5%.

Las actividades con mayores descensos interanuales de salarios entre abril y junio fueron: industrias extractivas (-16,7%), inmobiliarias (-8,9%) y construcción (-7,2%). Al contrario, los mayores aumentos interanuales de salarios se los anotan las actividades de financieras y seguros (+4,5%), información y comunicaciones (+2,2%) y administrativas y auxiliares (+1,7%).