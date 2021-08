Este es el documento que sustituye a la vida laboral si no has cotizado nunca

El informe de vida laboral es uno de los documentos más útiles para un trabajador a título informativo, ya que presenta todos los datos de nuestra trayectoria profesional y de cotización a la Seguridad Social. Sin embargo, este informe no está disponible para las personas que no hayan cotizado.

Por esta razón, la Seguridad Social ha explicado a través de su perfil de información de la red social Twitter de que las personas a las que se les pida la vida laboral y no hayan cotizado todavía deberán presentar otro documento sustitutivo, el informe de situación actual del trabajador.

La Seguridad Social informa de varias particularidades que afectan a las personas que no hayan cotizado todavía: "si no tienes Número de Seguridad Social (NUSS) o lo tienes pero nunca has estado de alta en la Seguridad Social, el informe indicará esta circunstancia".

Con este informe, se puede conocer "acreditar tu situación en los distintos regímenes de la Seguridad Social". Por lo tanto, no solo es válido para las personas que no hayan cotizado todavía, sino para el conjunto de trabajadores integrados en cada uno de los regímenes del organismo, que podrán consultar sus datos de alta y/o baja de forma actualizada y al momento, además de ofrecerse la posibilidad de descargar en formato PDF dicho informe.

Para acceder al informe, hay que hacerlo a través de Import@ss, el nuevo portal online de la Seguridad Social. Esto se puede hacer mediante usuario + contraseña, certificado digital (puede conseguirlo en cuatro sencillos pasos), Cl@ve PIN y vía SMS.

Además, si no se dispone de medios telemáticos, se puede delegar este proceso en la figura de un apoderado debidamente autorizado para que haga el trámite en nuestro nombre.