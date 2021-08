Nadia Calviño sigue sin despejar cuándo subirá el salario mínimo

Nadia Calviño sigue sin aclarar cuándo abordará el Gobierno una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), ni siquiera si llegará a subirse este año. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos se limitó a decir en Antena 3 que espera que la situación económica favorable se mantenga para que el Gobierno pueda retomar "cuanto antes" la senda de subida del SMI que viene impulsando desde junio de 2018.

Este lunes, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, amenazó al Gobierno con que si en septiembre no ofrece una propuesta de subida del se levantará de todas las mesas de negociación, "Nuestra paciencia se ha agotado, si no hay una propuesta en firme en la primera reunión en septiembre, con nosotros que no cuenten para el resto de mesas de negociación", dijo.

El miércoles, su homólogo en CCOO, Unai Sordo, sin llegar a los extremos de Álvarez, declaró que "no es de recibo la subida de un SMI en septiembre; tenía que haberse producido bastante antes, pero, en todo caso, el sindicato va a ser exigente para que los trabajadores que cobran ese SMI no pierdan poder adquisitivo este año 2021 y para afrontar la senda del crecimiento del SMI también en 2022, porque el mes de enero está más cerca de lo que parece", señaló.

Una presión que también ejerce Unidas Podemos (UP), aunque no se ha sumado a las peticiones de los sindicatos durante la presente semana. De hecho, este conflicto entre UP y el PSOE está en el trasfondo de las negociaciones de los Presupuestos de 2022 entre los dos socios de Gobierno.

La vicepresidenta Calviño insistió en que la creación de empleo de calidad y la mejora de las condiciones laborales es "la combinación más potente" para que la recuperación permita también reducir las desigualdades que dejó la anterior crisis. "Espero que esta recuperación intensa que estamos viendo nos permita avanzar de forma decidida en esa dirección", subrayó.

"Los datos [económicos y laborales] nos están dando un mensaje muy positivo de recuperación económica", subrayó Calviño, que recordó que todos los organismos internacionales prevén que España recupere en 2022 el nivel de PIB previo a la pandemia. Y abundó en los datos de Seguridad Social que apuntan a una ganancia de unos 80.000 afiliados en agosto.

La ministra habla de "inacción" del PP en la gestión energética

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, defendió ayer la labor del Gobierno desde su llegada a La Moncloa para avanzar en la transición energética y abaratar la factura de la luz de los consumidores, aunque ha subrayado que "en tres años no se pueden anular o compensar 10 años de inacción", en referencia a las medidas adoptadas en la materia por el Ejecutivo popular de Mariano Rajoy. En declaraciones a Antena 3 recogidas por Europa Press, Calviño, que recordó que una de las primeras medidas de este Gobierno del PP fue "quitar 'el impuesto al sol' que desincentivaba el autoconsumo solar", consideró que en estos últimos años se ha avanzado "mucho, aunque todavía queda un largo camino por recorrer para ese objetivo de una energía lo más limpia y más barata posible", dijo en defensa de su gestión.