Enrique López: "En las próximas generales la batalla que se va a librar será la política fiscal"

Serio, riguroso, didáctico, Enrique López, juez y magistrado ejerce desde el triunfo de mayo de Isabel Díaz Ayuso de consejero de Presidencia, Justicia e Interior. Desde su despacho frente a la madrileña plaza de Pontejos, López ha conversado con el eE, en una entrevista donde ha ponderado las políticas de la Comunidad de Madrid frente a las de Pedro Sánchez en el Gobierno. Desde aquí, también aventura un cambio de ciclo, y una tecla clave: la política fiscal; la batalla que se va a librar en las próximas elecciones generales.

¿Por qué cree que el Partido Socialista cosechó tan malos resultados en la Comunidad de Madrid?

Por un lado, por el gran liderazgo de una gran Isabel Díaz Ayuso, lo que ha reconocido una gran mayoría de madrileños que han dado su apoyo a su candidatura, porque venía avalada a una gestión previa. Por otro, porque la izquierda no se da cuenta de que cada vez está más alejada de los problemas de los ciudadanos y de sus necesidades. Viven anclados en ideologías del siglo XIX. Y sobre todo, crean problemas artificiales a los ciudadanos, y los ciudadanos no están en esos problemas artificiales. Por eso creo que la respuesta que se le ha dado a Ayuso y a su candidatura en Madrid, es un adelanto de lo que va a pasar en España. Estoy convencido de que en estos momentos hay un apoyo mayoritario al Partido Popular en toda España, y esto lo veremos en cuanto haya una ventana de oportunidad electoral en cuanto haya una convocatoria de elecciones generales; y desde luego, también lo veremos si se da alguna otra cita electoral antes.

En parte, ¿ha podido ser un castigo por la gestión de la pandemia?

No cabe duda de que Madrid, con su voto avaló la gestión de Isabel Díaz Ayuso a la pandemia, y desde luego envió una llamada de atención clara y manifiesta de lo mal que lo ha hecho el Gobierno de España. Desde luego ha sido un aval a Ayuso y a la CAM. La presidenta ha tenido el acierto de modelar el modelo Madrid, basado en la máxima protección a la salud y a la vez también al mantenimiento de la actividad económica. Pero también se ha creado un modelo de Madrid en materia fiscal, con impuestos bajos y un gasto eficiente, tratando de que los madrileños tengan el mayor dinero en sus bolsillos, apostando por el mantenimiento de buenos servicios públicos.

Ximo Puig quiere que el Estado cree un impuesto que recaiga sobre las rentas altas de Madrid para compensar el 'efecto de capitalidad'

Sí. Llama también la atención declaraciones como la del presidente valenciano, Ximo Puig, o cómo la de la presidenta balear, criticando el modo de hacer las cosas en Madrid. Es una clara intromisión de una comunidad autonómica en la gestión de otra autoridad autonómica; algo que desde Madrid no hacemos. Pero claro, responde a un claro toque por parte de Moncloa a sus presidentes autonómicos para cuestionar a Isabel Díaz Ayuso y a la CAM. Pero es contraproducente, porque, cada vez que critican a Madrid ponen de manifiesto los errores del Gobierno.

Y, ¿cómo puede blindarse Madrid de esos ataques?

Tenemos todos los instrumentos jurídicos a nuestro alcance para impedir una intromisión en la autonomía fiscal de la Comunidad de Madrid. Ahora bien, lo que realmente late en el fondo de la cuestión son dos modelos de política y y de gestión económica y financiera de las CCAA. Porque se pone mucho énfasis en Madrid; pero el modelo de Madrid es el del Murcia y Andalucía; también el de Castilla y León y Galicia con gobiernos del Partido Popular. Y por contra, tenemos otro modelo, que es el del gasto y el de la de exigencia fiscal, de infierno fiscal hacia los ciudadanos. Ese es el que se da en Valencia, en Baleares, el modelo que se da en Castilla-La Mancha, y el que se da con gobiernos independentistas como el catalán.

Dicen que el modelo fiscal de Madrid ha sido parte del éxito del triunfo de Ayuso. ¿Cree que puede ser un acicate para las próximas elecciones generales?

Sin duda. En las próximas elecciones generales, precisamente esta va a ser la batalla que se va a librar. En estos momentos, Madrid tiene el mayor PIB, es la primera economía de España, es la CCAA que más invierte en el fondo de solidaridad con más de 5.000 millones; la segunda es Cataluña con 1.700 millones. A Madrid no se le puede reclamar más solidaridad, pero es curioso, que Madrid lleva siendo capital de España casi 500 años: Lo era en los 70, en los 80, pero el despliegue se ha producido en los años de gobierno del Partido Popular.

¿Qué sabe Madrid a en este momento del reparto de los fondos?

Bueno, el experto en esta materia es el consejero de Hacienda y de Economía, que es el que lleva todo esto. Pero sí puedo decir que es cierto que en esta primera entrega de fondos, la CAM ha sido seriamente perjudicada, porque no se han utilizado criterios tales como población y PIB, sino más bien otros de difícil comprensión, que determina que otras CCAA con menos población y menos peso del PIB reciban más fondos. En todo caso, si hubiera que definir el reparto de los fondos de la UE, de los Next Generation, por parte del Gobierno, fundamentalmente es el oscurantismo y la falta de diálogo previo, en el seno de la propia nación. Nosotros creemos que el modelo a seguir debe ser el italiano, que fue pactar previamente la formulación de la petición a Europa con todas las regiones, con todos los partidos políticos, organizaciones, empresarios, sindicatos. Quizás esto es lo que habría que haberse hecho en España. Por tanto, en este sentido existe un enorme grado de incertidumbre, y no solo lo tienen las administraciones. La tienen también las empresas, que a estas alturas desconocen de qué forma van a poder participar en estos fondos. Y hay que decir que es cierto que, tanto España como Italia, como principales perceptores de fondos nos jugamos un prestigio internacional, porque del buen hacer de estos fondos va a depender el futuro internacional de España en la UE.

En ese contexto internacional, ¿qué le ha parecido el viaje del presidente del Gobierno a EEUU?

La pregunta es, con qué objetivos fue a Estados Unidos, porque lo desconocemos, más allá de reunirse con fondos de inversión. Por cierto, algunos de ellos muy demonizados por sus socios en España. Creo que el responsable político más importante que ha recibido a Pedro Sánchez ha sido el alcalde de Los Ángeles. El presidente del Gobierno tiene que ser consciente de que representa a España en el extranjero y, que no le haya recibido en Estados Unidos nadie, aunque fuera poco tiempo, aunque fueran 30 segundos el presidente de los Estados Unidos, no es bueno. Así pues, ha sido un viaje vacuo, absolutamente fallido, en el que, para lo único que ha servido es para que acreciente más kilómetros de vuelo, pero en lo que se refiere al peso de España, con este viaje no ganamos ningún peso internacional.

Vox está dejando caer la posibilidad de que a lo mejor no apoya los Presupuestos ni de Madrid ni de Andalucía

Sinceramente, yo no creo que un partido como Vox, que aspira a ser un partido importante, en diferentes coaliciones y en diferentes cogobernabilidades, no creo que en el futuro pueda condicionar aspectos tan importantes como los de Presupuestos de una comunidad autónoma por algo muy concreto como lo que ha ocurrido en Ceuta.

¿Qué pasa si nuestros órganos judiciales no se renuevan? ¿Nos pueden quitar fondos de la UE? ¿Puede aguantar el CGPJ así?

Uno de los factores en los que la Unión Europea está poniendo énfasis es en la independencia del Consejo General del Poder Judicial de los países miembros, y concretamente en la imagen en que los ciudadanos perciben esa independencia. Así lo estamos viendo en su actuación con Hungría y especialmente con Polonia. Y en ese sentido, la UE nos reclama una pronta renovación del CGPJ, pero también reclama los inicios de una reforma inmediata, para que, el CGPJ, en lo que se refiere a los jueces sean elegidos por los propios jueces, y los juristas sean elegidos por las propias cámaras. Una forma más respetuosa con la Constitución y el estándar de la UE.

Y, ¿el Partido Popular está en disposición de acometer esa renovación?

Sí, siempre. El Partido Popular siempre ha estado en disposición de renovar el órgano, pero pone como primera condición que esta renovación vaya dirigida al fortalecimiento de la independencia del poder judicial, y no a todo lo contrario. Y, la presencia de Unidas Podemos en este renovación tiende precisamente a todo lo contrario, porque lo que quieren es deslegitimar al Poder Judicial, porque así se ha comportado siempre Unidas Podemos, cuestionando al CGPJ, cuestionando a sus integrantes cuando resuelven resoluciones que no les gustan; y es que no entienden la ley como un elemento necesario, sino como un elemento prescindible, con lo cual no pueden estar en esa negociación. Y luego es que han pasado dos años, ha pasado mucho tiempo en el que se tenía que haber dado la renovación, y en esos dos años han pasado muchas cosas a la que el Gobierno de España no puede hacer oídos sordos. Y Europa pide que España se sume a ese estándar europeo de elección del CGPJ, en lo que se refiere a los jueces, y que sean elegidos por jueces. No podemos negarnos a cumplir ese estándar europeo. Por eso le pedimos al Gobierno de España que inicie una reforma en ese sentido y adecue la legislación al estándar europeo.

Entiendo entonces, que en un momento de la negociación entró Unidas Podemos y todo se vino abajo

No debía estar. Pero no voy a entrar en los procesos de negociación fracasados, no merece ningún tipo de comentario. Lo que sí me gustaría es que tuviéramos un proceso de negociación serio, objetivo y responsable. Y esto pasa por no negar lo que nos está pidiendo Europa. El Gobierno no puede escudarse en la actual legislación.

¿Qué opinión tiene de la Ley de Memoria Democrática?

Creo que es una ley innecesaria, inconveniente y que fundamentalmente trata de reactualizar aquellas dos viejas Españas que hace mucho tiempo teníamos ya olvidadas. El objetivo de esta ley inicial ya se ha conseguido en España. Quiero recordar como el 20 de noviembre de 2002, se aprobó una resolución por unanimidad en un momento en el que el Partido Popular tenía mayoría absoluta en el Congreso, en el que se condenaba el golpe de Estado del 36, y se establecían como objetivos la reparación de las víctimas de la Guerra Civil y el derecho a la búsqueda de los familiares y de recuperación de cadáveres. Y se hizo con el objetivo de que nunca hubiera en España esa división.

¿Quiere decir que con nuestra actual legislación no hace falta?

Esta ley solo quiere confrontar, reenjuiciar la historia y reescribir la historia. Y la historia la deben escribir los historiadores. Llama la atención cómo se crea una Fiscalía para la investigación de los hechos acaecidos de la guerra y de la dictadura de hechos prescritos, y la inmensa mayoría forman parte, como consecuencia de la Ley de Amnistía, con lo cual se trata de hechos que no pueden ser enjuiciados. Esto pone de manifiesto el objetivo de los partidos que lo sustentan, y es reactualizar el dolor de las víctimas, inventar en muchos casos a víctimas para enfrentar de nuevo a la sociedad, porque el presidente del Gobierno vive mucho mejor en el enfrentamiento, en el caos y en la discordia, y no precisamente en esa pretendida búsqueda de la concordia, que en España ya la alcanzamos en el año 1978. Lo que ocurre es que él, como Zapatero cuestionan la transición, y por eso ponen en cuestión gran parte de la historia de España.

¿Qué opinión tiene de que una institución como la Generalitat se sirva de un instituto público para avalar con dinero de todos las fianzas de los encausados por el procés?

Es un truco torticero que evidente no resiste un estudio, ideado para satisfacer la necesidad de 34 personas encausadas por el procès y por malversación de fondos públicos. Es una norma con pretendido carácter general, pero que es una ley singular, precisamente, de exclusiva aplicación a estas personas. Es una absoluta desviación y perturbación del interés general del Gobierno catalán, que está empeñado en una cruzada independentista, que huye del cumplimiento de la ley cada vez que puede.

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, está preparando un paquete de reformas para darle una vuelta al país en 100 días el gane las elecciones. ¿Puede adelantarnos alguna de esas reformas?

Yo me sumo a lo que ha dicho el presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Yo formo parte de la dirección, pero solo soy un secretario de área, y la organización de la Convención nacional de octubre le corresponde al presidente y al secretario general, y a los vicesecretarios, que me consta que están trabajando mucho. Yo hasta lo pronto, he trabajado en mi área, que es el fortalecimiento del poder judicial y su independencia. Lo que sí espero es que esta convención sea un rearme del Partido Popular y la reafirmación de que estamos ante un partido de Gobierno y con opciones de gobernar, y que por el bien de España, cuando antes gane el PP, con Pablo Casado a la cabeza, será mucho mejor.

