La nueva ola obligará a un tercio de los analistas a rebajar sus previsiones

Ignacio Faes Madrid

El impacto en el turismo de la nueva ola de contagios del Covid-19 por la nueva variante del virus amenaza las previsiones de crecimiento más optimistas. Un tercio de los analistas pronostican para 2021 un crecimiento del PIB superior al 6%. Sin embargo, estas previsiones todavía no incluyen los efectos de la nueva variante, llamada Delta. La nueva situación epidemiológica ha supuesto ya, según Exceltur, una caída de las reservas del 15% solo en las dos últimas semanas.

Funcas y el Instituto de Estudios Económicos (IEE) han revisado ya sus proyecciones. Por un lado, Funcas mejora sus previsiones respecto a su último análisis y las ha llevado hasta el 6,3%, aunque reconoce que ha rebajado tres décimas su dato por el mal comportamiento del turismo. Por su parte, el IEE, también revisó su previsión. En este caso, los economistas creen que el 2021 el crecimiento del PIB se quedará en el 5,4% y alertan de la llegada de la variante. "Continúa habiendo motivos para mantener cierta cautela sobre la intensidad de la recuperación, ya que la pandemia aún persiste, y podría afectar a la movilidad y a la producción de determinados bienes y materias primas", subraya en el informe.

El consenso de los analistas sitúa el crecimiento en el 5,8%, aunque la gran mayoría hicieron estas previsiones sin contar con la variante delta. "Los números que se han hecho no tenían en cuenta este factor, que no sabemos todavía cómo puede afectar al turismo", explica Víctor Alvargonzález, socio fundador de Nextep Finance. "Los cálculos que hicimos se hicieron sin imaginar esta situación. Creo que nos va a afectar y obligará a rebajar las expectativas y las previsiones para España", añade. En la misma línea, Daniel Lacalle, economista jefe de Tressis, considera que "las previsiones de crecimiento se han calculado con un turismo que no se va a producir".

Por su parte, Diego Sánchez de la Cruz, director del Foro Regulación Inteligente (FRI) ve "razonable" una cifra de crecimiento de en torno al 6%. "Recordemos que el Gobierno se planteó en un principio el 10% para este año y con esas cifras construyeron los Presupuestos", añade. La economista Almudena Semur coincide con Sánchez de la Cruz. A su juicio. "las expectativas de crecimiento de la economía española son entre el 30 al 40%, menores a los objetivos marcados en los presupuestos generales del Estado para este año por el equipo de Gobierno".

"Es obvio que vamos a una quinta ola y eso lógicamente va a afectar al turismo", Apunta Juan Fernando Robles, economista y profesor del CEF. A su juicio, va a restar varias décimas e incluso algún punto a la cifra de crecimiento". Advierte que si el turismo no despega este año "será un problema añadido".

Un turismo "sin margen" se enfrenta a un nuevo frenazo

La Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) ha alertado de que la imposición de nuevas restricciones a los viajes por la rápida propagación de la variante delta del coronavirus puede frustrar las expectativas de recuperación del sector turístico "debilitando un tejido empresarial sobreendeudado y sin margen de reacción". En la presentación de sus previsiones económicas para España 2021-2022, el director de coyuntura de Funcas, Raymond Torres, ha señalado que, en principio, sus previsiones pasan por cerca de 8.500 millones de euros en ingresos por turismo, el 40 % de lo ingresado en el mismo periodo de 2019, pero que la nueva variante puede frenar esa recuperación.