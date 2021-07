Empresas, gobiernos y organismos supranacionales abogan por la colaboración público-privada y la economía circular para cumplir con la Agenda 2030

Representantes de empresas, gobiernos y organismos supranacionales abogan por la colaboración público-privada y por la economía circular como requisitos imprescindibles para cumplir con la Agenda 2030, y así lo pusieron de manifiesto en el congreso BforPlanet que organiza Fira de Barcelona con el apoyo del Ayuntamiento de la ciudad.

Los objetivos de la Agenda 2030 requieren esfuerzos individuales y colectivos, alianzas entre el sector público y privado y nuevas formas de hacer seguimiento sobre los avances alcanzados.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo Reyes Maroto; el presidente de Agbar, Ángel Simón; y el director de Medio Ambiente de la OCDE, Roberto Lacy, coincidieron en la necesidad de reforzar las alianzas entre sectores y agentes diversos en la sesión ?Better Together: Partnerships for the Planet? celebrada en el congreso BforPlanet para avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que organiza Fira de Barcelona con el apoyo del ayuntamiento de la ciudad.

En todas las acciones para hacer posible una reconstrucción sostenible tras la pandemia, la colaboración público-privada es clave. La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto fue clara en la exposición: "La reconstrucción sostenible es imposible sin la colaboración de todos los agentes implicados".

Desde la experiencia como gestor de una compañía especializada en la gestión del agua, el presidente de Agbar, Ángel Simón, profundizó en el mismo argumento: solo se podrá actuar si se considera la colaboración público-privada como un motor para la reconstrucción. "Es lo que nos va a permitir movilizar recursos financieros, ejecutar inversiones necesarias y garantizar niveles de bienestar, siempre rindiendo cuentas a todos los grupos de interés y bajo una gobernanza estructurada".

El presidente de Agbar sostuvo en su intervención que, ante el cambio climático, son necesarias "soluciones transversales basadas en la naturaleza". "Desde Agbar trabajamos ofreciendo en cada territorio un pacto social para garantizar una recuperación económica sostenible basada en tres ejes: la solidaridad, la ocupación de calidad y una reconstrucción inclusiva".

"Urge promover la transición de un modelo de economía lineal a economía circular para reducir el consumo de recursos naturales y materias primas", aseguró Ángel Simón. Agbar, explicó, ha dado el paso. "En nuestra compañía hemos situado la economía circular en el centro de la estrategia y avanzamos en la utilización y regeneración del 100% del agua, haciendo además la valorización de los residuos".

En una intervención telemática, el secretario general de la OCDE, Matías Corman, también aludió a la necesidad de asegurar la inversión privada para favorecer el crecimiento, extender los beneficios de la recuperación y minimizar el impacto de la crisis medioambiental.

El director de Medio Ambiente de la organización, Roberto Lacy, puso números a las necesidades: los países en desarrollo, que precisaban inversiones de 2,5 billones de dólares antes de la Covid-19, precisan tras la pandemia 3,7 billones. Lacy dejó un dato preocupante: de 700 acciones analizadas en 45 países dedicadas a la recuperación económica, solo el 17% tienen como fin la recuperación "verde".

Esta sesión de diálogo tuvo lugar en el marco del congreso BforPlanet, que se celebra entre el 7 y 8 de julio en Barcelona y que ha sido inaugurado por Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico; Jaume Collboni, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona; Marc Sanglas, director general de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Cataluña; Pau Relat, presidente de Fira de Barcelona; y Francisco Lombardo, co-fundador de BforPlanet.