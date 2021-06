Sánchez precisa que ERC apoye dos años los PGE para obtener los fondos de la UE

Carmen Obregón Madrid

Según el Documento de Trabajo de los Servicios de la Comisión Europea, texto que fue entregado por Ursula Von der Leyen la semana pasada a Pedro Sánchez, el Gobierno, además de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) -que llevará a cabo controles para certificar el cumplimiento de los hitos y objetivos y los resultados obtenidos-, tendrá que ajustarse a que "los fondos asignados a la ejecución del Plan se incardinen en los Presupuestos Generales del Estado".

De ser como determina este documento, que acompañó desde Bruselas la aprobación del Plan de Recuperación y Resiliencia de España -comentan fuentes parlamentarias autorizadas-, el Gobierno de Sánchez "dependerá más que nunca de ERC", de manera que los indultos son solo la punta del iceberg de todo lo que le va a llegar a pedir el independentismo catalán a Pedro Sánchez, a cambio de apoyar, al menos durante dos años, los Presupuestos. Y, por el periodo de las transferencias europeas (2021-2023), este apoyo resulta incuestionable.

ERC, por lo pronto, ha valorado la actuación de los indultos, pero también señala que "no significa el fin de nada", insistiendo en su propósito de alcanzar la amnistía de los presos -ya en la calle-, el regreso de Carles Puigdemont -en Waterloo-, y un referéndum de autodeterminación, sin dejar de pedir por eso un concierto económico ad hoc. Es más, el diputado Gabriel Rufián se ha preguntado si la decisión de Sánchez "es valentía o necesidad".

En ese escenario previo a las negociaciones de PGE con los socios -con el reparto de los fondos europeos en medio-, el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, manifestó que el proceso de construir "un nuevo estatus", tanto para Euskadi como para Cataluña, se debe basar en el reconocimiento de ambas Comunidades como naciones, la bilateralidad con el Estado y un sistema de garantías para resolver los conflictos "a través del diálogo y desde el respeto".

El presidente del PNV también apostó por "seguir caminando con Sánchez y empujarle a hacer bien las cosas tanto en Cataluña como aquí, y en el modelo de Estado". "¿Cual es la alternativa? ¿El PP con Vox? Eso no es procedente, y sería malo para Euskadi y para la democracia, por lo que debemos seguir caminando con Sánchez y empujarle a hacer bien las cosas", dijo.

Quien también se pronunció este jueves a favor de los indultos fue la Conferencia Episcopal Española, en clara sintonía con los obispos catalanes, destacando "el diálogo y las medidas de gracia en todas las situaciones de conflicto".

Condicionalidad

En las primeras y únicas Cuentas Públicas del Gobierno de coalición, Pedro Sánchez incluyó la primera partida de los fondos de recuperación, adhiriendo a los Presupuestos Generales de 2021 proyectos por valor a 27.000 millones de euros; una partida que a la postre es mayor que el desembolso que recibirá España a finales de año, con una cantidad confirmada de 8.000 millones de euros menos.

Atrás quedan los días en los que el Ejecutivo aseveraba que los fondos Next Generation no tenían condicionalidad alguna, aspecto éste que hoy no se debate. Está claro que España, como el resto de los Estados miembro, tendrá que cumplir con reformas como la laboral y la de pensiones, así como con los tiempos establecidos por la institución europea, si no quiere dejar de percibir los 140.000 millones de euros concedidos a priori.

Con los impuestos catalanes

Según el Documento de Trabajo, a lo que Sánchez hizo alusión la semana pasada desde la sede nacional de Red Eléctrica, "la implicación de las Comunidades Autónomas en el Plan será esencial para la eficacia de su ejecución, ya que estas desempeñan un papel clave en el diseño y la aplicación de numerosas políticas e inversiones".

Sin embargo, las CCAA esperan todavía la fecha de la convocatoria anunciada por Sánchez, para celebrar ese Consejo Territorial que dé información puntual de los fondos y de los criterios de reparto.

A propósito de estos fondos, el presidente del Comité Europeo de las Regiones, Apostolos Tzitzikostas, solicitó a Pedro Sánchez, que las CCAA participen de manera activa en el reparto de fondos europeos. Así lo expresó tras realizar una visita al Hospital Isabel Zendal, junto a Isabel Díaz Ayuso, quien un día atrás propuso a los empresarios catalanes que sean ellos quienes sufraguen con sus impuestos el camino de la independencia.

Plazos e hitos

13% de prefinanciación

España recibirá el 13% del total de los fondos como prefinanciación en cuanto el plan reciba el visto bueno de la Comisión -ya la tiene- y, del Consejo.

Sin controles

La prefinanciación (19.000 millones, 8.000 menos de lo previamente acordado) no está sujeta a controles adicionales.

18 meses

Si transcurridos 18 meses desde la adopción de la decisión de la ejecución del Consejo no hay avances en los hitos y los objetivos, la prefinanciación puede ser recuperada del todo por la Comisión. El primer control llegará a los seis meses del primer 1 de enero de 2022.

La vigilancia

El control del cumplimiento de los hitos lo realiza la Comisión Europea y han de ser aprobados por el Consejo Europeo y supervisados por el Parlamento Europeo.

El papel de la Comisión

La Comisión tiene un papel de control de las contribuciones financieras. El Estado miembro debe presentar una solicitud de pago debidamente justificada, y esta la puede presentar dos veces al año. Solo si la evaluación es positiva se procederá al desembolso.