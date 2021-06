Sánchez condiciona la mesa de diálogo a un acuerdo previo entre ERC y Junts

Xavier Gil Pecharromán Madrid

"Al Govern le toca mover ficha ahora han reiterado los miembros del Gobierno de Sánchez, antes y después de la concesión de los indultos a los nueve condenados del procés. Esta frase, según diversas fuentes de Moncloa consultadas, supone que Sánchez espera que antes de sentarse a negociar, los partidos del Gobierno catalán se pongan de acuerdo en la postura que van a plantear en la mesa.

Entre otras cuestiones de interés está la de quienes serán los representantes de la Generalitat en la mesa negociadora. Fuentes del Ministerio de Justicia no descartaban la posibilidad, incluso de que en el equipo negociador esté Oriol Junqueras, como presidente de ERC, ya que esta representación no está incluida en la pena de inhabilitación que aún pesa sobre él.

Además, Sánchez enmarca el encuentro previo con Aragonés, del próximo 29 de junio, dentro de la ronda habitual con todos los responsables autonómicos que son elegidos o reelegidos. Por ello, en Moncloa señalan que para el próximo 9 de julio se ha fijado una reunión con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, que acaba de retomar a presidencia del Ejecutivo madrileño.

Salida de Lledoners

Mientras tanto, tras la publicación de los indultos en el BOE y el envío de las órdenes del Tribunal Supremo a las prisiones en las que se encontraban los nueve políticos condenados, éstos salieron a la calle. En Lledoners, los siete indultados que allí se encontraban, salieron juntos con una pancarta en la que se podía leer Freedom for Catalonia (Libertad para Cataluña), y una estelada, rodeados por un centenar de personas que esperaban el momento para celebrar el abandono de la cárcel.

La comitiva estaba presidida por Pere Aragonés y por algunos consejeros de la Generalitat, de los partidos independentistas y de altos cargos de la Administración catalana, quien ha abogado, una vez más por la amnistía y el referéndum sobre la independencia de Cataluña. Y en esta misma línea se han pronunciado cada uno de los indultados, como Oriol Junqueras que decía ante sus seguidores y los medios de comunicación, en clara respuesta a las alegaciones del Gobierno de Pedro Sánchez se que se inicia una nueva etapa, que "somos conscientes de que hoy cuando nosotros salimos de la cárcel no se acaba nada, hoy todo continúa".

En el Congreso la oposición pidió la dimisión de Sánchez por los indultos, mientras que la mayoría del Senado rechazaba una iniciativa del PP que pretendía desaprobar al Ejecutivo por usar esta medida "de forma partidista para conseguir sus objetivos".

Ayuso quiere evitar que los empresarios madrileños paguen el independentismo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció que propondrá al presidente Sánchez, en su reunión del próximo 9 de julio, que los empresarios catalanes "sufraguen con sus impuestos y con su dinero" el camino de la independencia. Ayuso manifestó ayer, que quiere que sean estos y no los empresarios, autónomos y contribuyentes madrileños. "Esa va a ser una de mis prioridades. Madrid no está para pagar esta fiesta a nadie y no pienso permitir que toquen la política fiscal de Madrid", concluyó.