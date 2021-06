El 85% de las pymes asegura que no creará empleo este año

El 85% de las pymes asegura que no creará ningún puesto de trabajo este año. Solo el 15% cree que aumentará su plantilla. El 25,2% de las pymes redujeron su empleo en 2020 con relación al 2019, un 62,5% lo mantuvo y un 12,3% lo aumentó. Las expectativas de empleo para 2021 resultan algo más favorables, pero lejos de niveles anteriores. Solo el 15,4% de las pymes señalaron que aumentará su empleo, el 74,9% lo mantendrá y 9,6% lo disminuirá.

El Consejo General de Economistas de España (CGE), FAEDPYME y la Cámara de Comercio de España han presentado hoy en formato virtual el Informe pyme 2021 que lleva por título Impacto económico de la Covid-19 sobre la pyme en España, que han elaborado las dos primeras entidades con la colaboración de la Cámara, y que consiste en un estudio empírico a partir de la información proveniente de una encuesta realizada a directivos de cerca de 1.000 pymes españolas, lo que permite hacer una estimación del impacto de la crisis en el empleo, las ventas, las finanzas y otros indicadores económicos y financieros de las pymes españolas, con objeto de identificar las principales dificultades que atraviesan estas empresas y definir las medidas que estas demandan para favorecer la salida de la crisis.

El informe destaca que el 52,6% señala haber reducido sus ventas en 2020, el 26,1% consiguió mantenerlas y un 21,3% las aumentó. Para el año 2021, las expectativas de ventas para el segundo semestre mejoran las manifestadas para el primer semestre. Así, en el primer semestre el 25,0% de las empresas considera que sus ventas aumentarán (37,5% prevé que aumenten en el segundo semestre).

Los datos muestran que la situación generada por la Covid-19 impactó de manera más negativa en las microempresas, en aquellas empresas acogidas a un Erte o Ere, en las empresas de 10 años o menos (jóvenes) y en las pymes pertenecientes a los sectores industrial y de servicios.

La pandemia impacta en la cadena de suministros

La crisis afectó a la internacionalización de las empresas españolas. Más concretamente, el 47,2% de las empresas afirmó haber registrado un impacto negativo en su nivel de facturación en el exterior.

En cuanto a las actividades con clientes y proveedores, la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 ha impactado, principalmente, en la cadena de suministros de la empresa y los retrasos sufridos por las empresas en las entregas de sus proveedores.

La actividad innovadora de las pymes en España ha disminuido como consecuencia de la crisis sanitaria originada por la pandemia, rompiendo la tendencia favorable experimentada en los años anteriores. El 49,3% de las empresas encuestadas han realizado cambios o mejoras en productos o servicios (83,1% en 2019), y el 43,5% ha comercializado un nuevo producto o servicio (73,1% en 2019).

Los indicadores de rendimiento consideran que se han comportado de manera más favorable

El 55,9% de las pymes solicitó líneas de financiación de entidades de crédito, el 3,3% no solicitó financiación al no necesitarlo y el 40,3% no solicitó líneas de crédito porque se autofinancian. Al poner el foco en las pymes que han intentado acceder a líneas de financiación, se aprecia cómo el 80,6% de las solicitudes han sido aceptadas por las entidades de crédito en las mismas condiciones que en años anteriores. El 16,9% fueron aceptadas, aunque en peores condiciones. Solo un 1,1% de las pymes que solicitaron financiación declaró que la entidad de crédito rechazó la solicitud o fue la propia empresa la que no aceptó las condiciones. Como conclusión, se podría confirmar que el acceso a la financiación no ha sido un problema grave para las pymes durante la pandemia generada por la COVID-19.

Los indicadores de rendimiento que las pymes españolas consideran que se han comportado de manera más favorable en relación con sus competidores más directos son: mayor satisfacción de los clientes (4,04 en una escala de 1 a 5), menor grado de absentismo laboral (3,95), rapidez de la empresa para adaptarse a los cambios del mercado (3,80) y calidad de sus productos (3,71).