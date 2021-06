El cierre del Estrecho restará 1.500 millones y 4.000 empleos

elEconomista Madrid

La crisis diplomática entre España y Marruecos -acrecentada tras acoger al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, en un hospital de La Rioja, y la posterior apertura de las vallas de Ceuta, con la entrada ilegal de más de 8.000 migrantes-, ya empieza a tener su traslación económica, con un impacto valorado en al menos 1.500 millones de euros menos, que España dejará de recibir por la decisión de Rabat de cancelar la Operación Paso del Estrecho 2021.

La OPE es una de las mayores operaciones de tránsito de personas, en un periodo de tres meses, desde puertos españoles a puertos de Marruecos y Argelia, que conlleva 3.200.000 desplazamientos de marroquíes, con más de 700.000 vehículos que recalan, cruzando el país, en Algeciras y Tarifa, Málaga, Motril, Almería y Alicante.

En términos de empleo, Miguel Alberto Díaz, responsable de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en el Campo de Gibraltar, recuerda que no solo afecta a las navieras -cuyo cálculo de pérdidas se eleva a 500 millones-; también a áreas de servicios, talleres, restauración, tiendas, supermercados, alojamientos. Subraya Díaz que con esta suspensión de la OPE llueve sobre mojado en una comarca, como la del Campo de Gibraltar, con un 30% de paro.

Críticas a la ministra

Este miércoles, la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, confiada en seguir cooperando con Marruecos, defendió que la postura de España respecto al Sahara Occidental no ha cambiado y no lo hará en un futuro. Laya apuesta por "mirar al futuro" ante la crisis abierta con Marruecos que el Ejecutivo no deseaba.

Oramas reconoce que la titular de Exteriores le insultó en una llamada telefónica

En respuesta a la titular de Exteriores, la diputada del PP, Valentina Martínez, criticó a la ministra denunciando que lleva a cabo "una diplomacia tan discreta" que ni siquiera hay contactos con el país vecino. Así, considera comprensible que "sus compañeros la den por amortizada", en referencia a una crisis de Gobierno, ya que "ha conseguido que España sea irrelevante en la UE, en EEUU, en Iberoamérica y norte de África". Ana Oramas, de CC, confesó que la ministra Laya le insultó, por lo que la canaria le colgó el teléfono.