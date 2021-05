El correo electrónico que deberías enviar si no tienes respuesta tras una entrevista de trabajo

Salir de una entrevista de trabajo y no obtener respuesta durante varios días o incluso semanas puede ser frustrante. Siempre queda la última 'bala' de volver a contactar, pero eso es algo que debemos hacer con cierta estrategia, según cuentan los expertos.

Lo primero, evitar el enfado. La experta en Recursos Humanos J.T. O'donnell ha recopilado algunos consejos para la CNBC. Ella da estas claves:

- Haz un seguimiento con un correo electrónico cortés, pero debemos enviar solo uno y no insistir.

- La mejor manera de mostrar profesionalidad es empezar el correo electrónico con un tono positivo.

Si empiezas con algo como "Ya han pasado unos días y todavía no me han contestado...", parecerás pasivo-agresivo o grosero, aunque no sea tu intención, explica.

Las 3 claves de un mail tras una entrevista de empleo

En este correo, la recomendación es dejar presente estas tres cosas:

1- Felicítales por haber encontrado al candidato adecuado. Esto es un poco un juego mental, porque no sabes si ya han cubierto el puesto. Pero expresar que te alegras por ellos, aunque no te hayan elegido a ti, demuestra que tienes buen ánimo.

2- Pregúntales qué puedes hacer para permanecer en su radar para futuras oportunidades. Aunque estés decepcionado por no haber conseguido el trabajo, no cometas el error de cerrar la puerta por completo.

3- Menciona algo que te haya gustado hablar con ellos. ¿Hubo alguna parte de la conversación de la entrevista en la que sientas que realmente conectaste con el entrevistador? Saca el tema a colación.

¿Sigues sin haber respuesta? No hay que ofuscarse. Seguramente no sea la mejor empresa en la que trabajar. La experta recomienda aquí intentar siempre proponer una respuesta positiva que nos aporte y no nos reste.