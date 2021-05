Desestimados por falta objeto las reclamaciones de la Junta Andalucía

Xavier Gil Pecharromán Madrid

El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado por pérdida de objeto los recursos de casación presentados por la Junta de Andalucía y la Fiscalía contra los autos del Tribunal de Justicia de Andalucía (TSJA) que denegaron el confinamiento del municipio de Montefrío, acordado por la Junta por superar los 1.000 casos de Covid por cada 100.000 habitantes.

En los tres autos del TSJA recurridos -de 10 y de 14 de mayo- denegaron la ratificación solicitada fundamentalmente por entender que las medidas sanitarias adoptadas por la Junta de Andalucía en las Órdenes de 7 y 12 de mayo de 2021 restringen determinados derechos fundamentales cuyo desarrollo está constitucionalmente sometido a reserva de ley orgánica.

Tras el pronunciamiento del TSJA, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publicó nuevas Órdenes en las que dejaba sin efecto el confinamiento por no haber sido ratificado judicialmente.

En sus autos, de 20 de mayo de 2021, de los que son ponentes los magistrados Teso Gamella, Pico Lorenzo y Díez-Picazo Giménez, se explica que las medidas sanitarias aún no ratificadas judicialmente "no despliegan efectos ni son aplicables". Añaden que otra consecuencia es que, si la ratificación judicial es denegada, no es preciso que la Administración acuerde "dejar sin efecto" el acto que recogía las medidas sanitarias, "pues se trata de un acto que nunca ha sido legalmente eficaz".

Sin entrar en el fondo, se resuelve la negativa al confinamiento de Montefrío

Otra cosa, según la Sala, es que la Administración "pueda -o incluso deba- dar publicidad a la denegación de ratificación judicial de las medidas sanitarias, especialmente en el supuesto de que previamente estas hubieran tenido alguna clase de publicidad oficial".

Una vez sentado lo anterior, la Sala aclara que las Órdenes de 7 y 12 de mayo que acordaban el confinamiento de Montefrío, a las que se refieren los autos recurridos, nunca pudieron surtir legalmente efectos y, por consiguiente, era improcedente que la Junta de Andalucía dictase nuevas Órdenes dejando expresamente aquellas sin efecto.

Por último, la Sala añade una última precisión: "No es una mera formalidad constatar que la Administración ha eliminado el acto cuya ratificación judicial se solicitó y no se obtuvo, ni tampoco lo es inferir de ello que el recurso de casación carece entonces de objeto".

Además, recuerda que el nuevo procedimiento de ratificación judicial de medidas sanitarias y el recurso de casación no dejan de ser un procedimiento y un recurso seguidos ante órganos jurisdiccionales, de manera que debe haber alguna cuestión que resolver.

"No es función de los jueces y tribunales contencioso-administrativos ejercer una función consultiva", concluyen los autos emitidos por la Sala.