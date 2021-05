Sánchez afirma que España tendrá inmunidad en 100 días

Carmen Obregón Madrid

Reconociendo que hay que aprender de los errores con humildad, tras el brutal varapalo que el PSOE recibió hace una semana en las urnas, el presidente del Gobierno dijo ayer desde Grecia que España está "a 100 días de tener la inmunidad de grupo", gracias al ritmo de vacunación -el 70% de la población vacunada antes de que finalice el verano-, y en cualquier caso -señaló sorteando el resultado de las elecciones en la Comunidad de Madrid- le quedan 32 meses en el Ejecutivo como para aprender y superar la pandemia.

Pedro Sánchez remarcó -en Atenas en una charla con el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, en el marco del Foro Económico de Delfos- que con estos datos optimistas se puede empezar a hablar de inicio de la recuperación económica y del empleo, basándose en dos palancas, "el Plan de Recuperación y la vacunación".

Empezando a superar esta calamidad, la peor en los últimos 100 años, Sánchez recordó que el plan español de recuperación contempla 210 medidas de reformas e inversiones, que espera sirva para crear 200.000 empleos y hacer que la economía repunte un 2 % en los próximos seis años.

De las ayudas a los impuestos

En alusión al Plan de Recuperación que poco a poco va desgranando el Gobierno de Sánchez, ayer, el líder del PP, Pablo Casado, afirmó que su formación no va a apoyar las reformas ni el "hachazo fiscal" que, a su juicio, prepara el Gobierno de Pedro Sánchez a las clases medidas y le ha emplazado a reducir antes ministerios, asesores y gastos superfluos. Además, ha avisado que el PP no se siente "condicionado ni comprometido" con lo que está pactando el Ejecutivo en Bruselas.

"Como no ha pactado con nosotros el plan nacional de reformas, no vamos a apoyar sus reformas que pasan por subir impuestos y lastrar la recuperación económica", declaró Casado en el acto 'Europa: retos de la nueva era', que ha organizó el PPE para conmemorar el Día de Europa.

Casado vuelve a perdirle a Moncloa que se siente para pactar una ley de pandemias

Tras asegurar que ni Europa "se cree al Gobierno", el presidente del PP señaló que Sánchez está "pidiendo 70.000 millones a Europa" pero "a cambio quiere subir los impuestos en 90.000 millones". A su entender, está haciendo "un pan con unas tortas".

"El PP no se siente condicionado por lo que esté pactando este Gobierno. No nos sentimos corresponsables de que un Gobierno esté aprobando subidas fiscales para el año 2024", enfatizó, para añadir que a lo mejor en esa fecha Sánchez no está en el Ejecutivo. Por eso, solicitó al Gobierno que se siente con la UE para llegar a una acuerdo de lo que ellos pueden "garantizar ahora", como "ajustar el gasto público" con medidas como "reducir los ministerios a la mitad, los asesores a la mitad y acabar con el gasto superfluo".

El caos del estado de alarma

El Gobierno de España dio interpretaciones contradictorias en un mismo día a propósito del fin del estado de alarma y de la petición de reeditarla por parte de algunas CCAA. Así, mientras Miquel Iceta, ministro de Administraciones Públicas, abría la puerta a un estado de alarma a la medida, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, afirmaba que en España existen suficientes herramientas normativas como para no tener que recuperar el artículo 116 de la Constitución.

Entretanto, el líder del Partido Popular -formación que el 14 de abril registraba una proposición de ley en materia de salud pública, con el fin de controlar las enfermedades transmisibles- exigió ayer "desesperadamente" al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que se siente a negociar para aprobar una ley de pandemias cuanto antes, no sin avisar de que su "absoluta irresponsabilidad cuesta vidas". A su entender, si hay más contagios y hay una cuarta o quinta oleada, "Sánchez es responsable porque le he ofrecido los escaños del PP para modificar la ley".