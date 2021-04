De 2.700 a 4.500 euros: las ayudas de la Fundación Mapfre para autónomos que no hayan despedido en 2020

La dureza de la crisis económica que ha generado la pandemia de coornavirus ha tenido en los autónomos a uno de los sectores más afectados debido al parón en las actividades y las restricciones sanitarias.

Por esta razón, desde la Fundación Mapfre se han convocado 500 ayudas al empleo a las que pueden acogerse pequeñas empresas, autónomos y entidades sociales con un máximo de 6 empleados y con el objetivo de "favorecer tanto el mantenimiento del empleo, como la generación de nuevos puestos de trabajo".

Habrá dos tipos de ayudas, tal y como se explica en las bases de esta convocatoria:

-Ayudas al mantenimiento de los puestos de trabajo: las contrataciones objeto de la ayuda deben haberse producido en 2020 y el empleador no puede haber reducido plantilla desde el 1 de enero de 2020 hasta la fecha de presentación de la solicitud.

-Ayudas a la generación de empleo: las contrataciones se habrán tenido que realizar en 2021 y sobre personas que al menos hayan estado un mes en desempleo antes de la contratación.

Las ayudas tienen una cantidad de 4.500 euros para contratos de jornada completa y bajan a 2.700 euros en las jornadas de 20 horas o más. Todas estas cantidades se pagan en 9 mensualidad, a razón de 500 o 300 euros mensuales. Los contratos con menos de 20 horas semanales no podrán dar derecho a las ayudas.

Se dará prioridad a los contratos indefinidos, aunque no se descartan otras modalidades siempre que no sean por obra y servicio y el autoempleo, que no pueden optar a estas ayudas. Los candidatos, en todo caso, deben estar al corriente de pago con la Seguridad Social, así como estar dado de alta como empresario en el mismo organismo.

¿Cómo pedir las ayudas?

La fecha de inicio de solicitudes fue el 23 de marzo y finalizará el 30 de septiembre o, en su defecto, cuando se acaben las ofertas. Para poder hacer las solicitudes, los candidatos han de seguir unos pasos recogidos en la web de la Fundación Mapfre:

1. Crear un usuario para registrarse en la aplicación de Premios, Becas y Ayudas de la Fundación Mapfre.

2. Revisar el correo y confirmar la creación de usuario.

3. Ingresar en la sección de Premios Ayudas.

4. Introducir un nombre de usuario y una contraseña, y pulsar en Acta de Solicitud en el menú que aparece a la izquierda.

5. Seleccione el tipo de candidatura a la que quieres optar.

6. Rellena los datos que se te pidan y adjuntar la documentación necesaria en formato pdf. Cuando todo esté preparado, pulse en 'Finalizar'. Ya habrá presentado su candidatura.