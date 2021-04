El método para encontrar trabajo a través de ofertas 'ocultas' de empleo: son 4 de cada 10

Las ofertas de empleo 'ocultas' -aquellas que no hacen visibles las propias empresas- aumentaron un 5,5% en la pandemia, frente al desplome de las públicas, que han caído más de un 70%.

Bajo el término de 'oferta oculta' se esconde algo que todos conocemos: la recomendación de un familiar o amigo que hace que alguien acabe encontrando un empleo que aún no ha salido a la luz por los canales habituales, como internet o el SEPE.

Todo ello forma un enorme 'mercado oculto de empleo' que engloba a 4 de cada 10 puestos laborales que ahora mismo ofrecen una vacante, según un análisis de LHH, consultora del grupo Adecco.

Cómo acceder a estas 'ofertas ocultas': el verdadero truco, mantén activos tus contactos

La mejor manera de acceder a este 'mercado oculto' de ofertas de trabajo es el llamado networking o la red de contactos.

Adecco señala que como consecuencia de la pandemia y los confinamientos domiciliaros ha aumentado el porcentaje de personas que se ha recolocado en el mercado laboral gracias a las ofertas de empleo 'online' y ha descendido en la misma proporción el de aquellos que lo han hecho a través de sus contactos.

En tiempos de pandemia y poco contacto, debes ser proactivo

Pero en un año en el que las reuniones y encuentros presenciales cayeron drásticamente, mantener esa red de contactos ha necesitado de mucha proactividad y manejo de las herramientas digitales para no quedarse descolgado.

En palabras de Natalia March, directora de Operaciones de LHH: "La pandemia ha requerido de un gran esfuerzo por parte de cada uno de nosotros para mantener estos contactos. En el 2020 ha habido muy pocas reuniones presenciales y no hemos podido aprovechar esos cafés, comidas o eventos, como hemos venido haciéndolo siempre, con los que fortalecer nuestra red de contactos. En cambio, hemos sabido adaptarnos muy bien al manejo de la tecnología y al cambio de escenario y hemos sabido aprovechar esas aplicaciones y herramientas para seguir en contacto con las personas importantes y no cesar en el mantenimiento del networking".

"La clave del éxito ha estado en la proactividad, la constancia, la adaptación rápida al cambio y el interés real por los demás", señala.

Las ofertas ocultas suponen un 42% de las recolocaciones frente al 29% de internet

De acuerdo con el estudio de Adecco, los porcentajes de personas recolocadas a través de la red de contactos varían considerablemente en función de la comunidad autónoma. Durante el pasado año, La Rioja fue la región que más recurrió a esta práctica de manera exitosa, pues ocho de cada diez personas recolocadas en esta comunidad lo hizo valiéndose de sus contactos, porcentaje que prácticamente se ha duplicado.

Le sigue de cerca, con un 77% de sus recolocados gracias al 'networking', Baleares. Tras ella se sitúan Canarias (67%), Murcia (63%), Asturias (60%) y Aragón (57%). Con porcentajes de entre el 42% y el 49% figuran Madrid, Comunidad Valenciana, Cantabria, Galicia y Cataluña, mientras que Andalucía, Castilla y León, País Vasco y Extremadura presentan tasas de entre el 33% y el 39%.

Las últimas posiciones las ocupan los castellanomanchegos, donde sólo uno de cada cuatro trabajadores se recolocó gracias a sus contactos, y los navarros, que no llegan al 13%.

Un método y algunos consejos para conseguir acceder a esas 'ofertas ocultas'

Desde LHH dan algunos consejos para poder seguir manteniendo este networking que nos ayude a acceder a más información sobre el mercado de trabajo en los meses venideros estas son algunas claves:

-Lo fundamental es la constancia y tener claro qué necesitas de cada persona. Pero, lo primero de todo es ofrecer algo a los demás. No esperes que sean los contactos los que te ayuden siempre, muestra interés por ellos, pregúntales cómo están, qué necesitan.

-La escucha juega un papel destacado. Interésate por el otro y muestra un interés real.

-Prepárate cuál es el objetivo de cada reunión o cada llamada que realices. Prepara las conversaciones y no improvises. Analiza tu intervención después de cada conversación y reflexiona sobre qué hubieras podido preguntar de manera diferente para implementarlo en próximas conversaciones.

-Agradece siempre a tu contacto su ayuda y su punto de vista, y mantenle al tanto de los avances que se produzcan en cualquier acción que hayas iniciado gracias a sus consejos y sugerencias.

-Mantén tus conexiones a lo largo del tiempo y reconecta con ellas de manera periódica para mantenerles al tanto de tus progresos o para facilitarle tú también información acerca de los temas que has descubierto que pueden ser de tu interés, posibilitando con ello que te recuerde. Gracias a la tecnología ahora es mucho más fácil estar conectados sin necesidad de esperar al siguiente encuentro o evento presencial para retomar el contacto.

-Saca el máximo partido a tus redes sociales y profesionales una vez que hayas establecido el contacto inicial con esas personas gracias a una reunión o encuentro virtual.

¿Y cómo acceder a las ofertas del mercado oculto más allá de la red de contactos?

Aunque, como ya se ha señalado, la red de contactos es la manera más directa y eficaz de acceder al mercado oculto de las ofertas de empleo, existen otras formas de acceder a él que también es bueno trabajar:

- Genera tu agenda: créate una estrategia de búsqueda. Ten claro tu objetivo profesional, qué estás buscando y cuál es tu mercado diana. Dónde quieres presentar tu perfil profesional y quién quieres que te conozca. No sirve de nada gastar energías, tiempo y recursos en entornos que no podrán reportarnos nada.

- Trabaja el mercado abierto. Busca ofertas que encajen contigo, posiciónate en ellas y acércate proactivamente a ellos para transmitirles tu interés por otras vías más allá de la aplicación. Puede que incluso encajes en otros procesos para los que no hay ofertas publicadas o a las que no has tenido acceso.

- Manda tu CV sin que lo pidan. Apuesta por la candidatura espontánea. Analiza el mercado, qué empresas están buscando profesionales y qué tipo de perfiles se están demandando. Ofrece tu experiencia en aquellas compañías donde con frecuencia se publiquen vacantes y tengan procesos de selección abiertos. Preséntate a las empresas de interés, muestra tu disponibilidad y tu perfil.

- Ten un buen posicionamiento en las redes sociales de carácter profesional, con un perfil acorde a tus proyectos de futuro y enfocado a la actividad, empresa o sector en el que te gustaría trabajar.