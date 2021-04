Rocío Monasterio: "Nuestro país puede entrar en quiebra, y este Gobierno no hace nada"

Esther Esteban Madrid

Su partido ha contratado escoltas privados para protegerla ante la negativa del Ministerio del Interior a hacerlo aunque, según dice, se lo han pedido en varias ocasiones antes de lo sucedido en Vallecas. "Me amenazan las feministas radicales y los cachorros de Pablo Iglesias me intentan lapidar, pero el ministro Marlaska no ve ningún riesgo", señala. Es la cara y la voz femenina más reconocible de Vox y no solo porque es la presidenta de su partido en Madrid, su portavoz en la Asamblea y ahora la candidata para la cita electoral del 4-M, sino porque tiene una forma de ser y estar en política muy rompedora, hiperactiva en las redes sociales y con gran presencia en los medios de comunicación.

Rocío Monasterio (Madrid, 1974) arquitecto de profesión que acabó la carrera con una calificación de matrícula de honor o sobresaliente en todas las asignaturas de proyectos de arquitectura, fundadora de su propio estudio, casada con el también político y compañero de partido Iván Espinosa de los Monteros y madre de cuatro niños, rompe moldes.

Cuando le dices a bocajarro si le molesta que le llamen fascista dice sin inmutarse que "Quienes utilizan el método de aniquilar el adversario con la violencia son los que me insultan. Los cachorros de Pablo Iglesias son brigadistas entrenados para matar mientras yo en la calle solo recibo cariño", sentencia.

Afirma que ella se puede entender, llegado el caso, con Isabel Díaz Ayuso para formar gobierno de Madrid pero "no se si Casado va a preferir pactar con el PSOE en vez de con Vox y el PP debería dejar claro antes del 4M a quien prefieren de compañeros de viaje".

Advierte que Sánchez y Pablo Iglesias han ensayado durante la pandemia una suerte de totalitarismo "nos han encerrado, impuesto el estado de alarma y fomentado la figura del chivato. Nos están acostumbrando a bajar la cabeza "sentencia". No tiene pelos en la lengua.

¡Menudo arranque de campaña! Han tenido con los incidentes de Vallecas que se saldaron con varios heridos. ¿Es aceptable esa violencia en una democracia plena?

Lo ocurrido en el acto de Vallecas es el resultado del ataque de los cachorros de Iglesias. Esa violencia la dirigió el líder de Podemos, y Pedro Sánchez lo permite y lo avala con su silencio cómplice. Que un partido que está en el Gobierno y un político como Pablo Iglesias se atreva a decir que los vecinos que han venido a escucharnos han ido a provocar es propio de un totalitario. Nosotros fuimos apedreados por defender nuestras ideas. Allí había familias, niños y chicos jóvenes a los que vi con brechas abiertas y con la sangre saliendo a borbotones. Hubo 24 policías heridos, y varios reporteros gráficos van a estar un mes sin poder trabajar. Esa es la España que quiere Podemos.

¿Acusan a Iglesias de crear guetos?

El problema de Iglesias es que piensa que hay barrios que son suyos y efectivamente ha pretendido hacer guetos. Quiere que en Madrid haya guetos donde unos pueden entrar y otros no. Sin embargo cuando ha llegado al poder ha traicionado a los suyos. Se ha ido a un chalet de lujo a Galapagar y con una niñera oficial, pagada con dinero de todos los españoles. Yo le invitaría que fuera por todos los barrios para ver qué se encuentra, porque la calle no es suya, y él no se atreve.

Según Abascal el ministro Marlaska miró hacia otro lado y ustedes quieren que se le juzgue por un delito electoral

Al ministro Marlaska le llamamos desde el acto de Vallecas para que diera la orden a la policía de cargar y liberar el cerco al que nos sometieron. Nos acorralaron con técnicas de guerrilla, rodeandonos completamente por el norte, sur, este y oeste. Vimos cómo nos volaban los adoquines y las piedras, y por lo tanto hacemos al Marlaska responsable de lo ocurrido, porque no dio la orden y miró hacia otro lado. ¿Vamos a dejar a nuestros hijos una España en la que, si discrepas, eres apedreado y lapidado? Si Iglesias pudiera nos llevarían al paredón.

¿Qué siente cuando a usted le llaman fascista?, ¿le resbala?

Bueno, quienes utilizan el método de aniquilar al adversario con la violencia son ellos. La verdad es que yo por la calle, menos los cachorros de Pablo Iglesias, que son brigadistas entrenados para matar, sólo recibo afecto y cariño. A nosotros nos quieren, y nos lo dicen. No nos vamos a esconder. Aquí el único que se esconde en su chalet de Galapagar es Iglesias, y no se atreve a salir a la calle por si le insultan.

Vamos, que van a volver a Vallecas si llega el caso

Nosotros hemos trabajado en Vallecas durante estos años y volveremos cuando queramos. El único que se ha ido de ese barrio, traicionando vilmente a los suyos, es Pablo Iglesias. Él se ha hecho cómplice de las mafias de ocupación, del narcotráfico, y de las bandas callejeras que atemorizan a la gente en otros barrios de Madrid. Lo que nos dicen los ciudadanos en ese barrio y en otros es que quieren seguridad, no que les silben las balas cuando hay peleas de Trinitarios y Dominican Don't Play, quieren que sus hijas puedan salir de casa e ir al metro sin cruzarse con un grupo de menas que las aterroricen.

Según las encuestas, el PP puede ganar las elecciones en Madrid. ¿Serían sus compañeros de viaje si no consiguen mayoría absoluta?

Yo con la señora Díaz Ayuso me entiendo, y hablaré cuando sepamos los resultados electorales. Ella puede estar cómoda con nosotros, pero no sé si el señor Casado va a preferir pactar con el PSOE en vez de con Vox. El PP debe dejar claro quiénes prefieren como compañeros de viaje, si la izquierda o nosotros. Por otro lado, las encuestas se han convertido en una herramienta de propaganda política. En Andalucía nos dieron 0 escaños y tuvimos 12, en Cataluña dijeron que eran 2 y fueron 11, y en Madrid ocurrirá igual.

¿Y estarían dispuestos a entrar en el Gobierno con alguna Consejería y formar un gobierno de coalición con el PP?

Nosotros no hablaremos de eso antes de saber los votos que hemos conseguido. Somos fieles a nuestras ideas. Y sin estar en el Gobierno hemos logrado, por ejemplo, que en Madrid no se cerrara la economía. Si no fuera por Vox Madrid estaría cerrado. Eso es así.

"Sin chiringuitos y fundaciones, hay margen suficiente para bajar los impuestos"

Ayuso, de entrada, ya ha dicho que cumplirá ese acuerdo al que llegó con ustedes de hacer la mayor bajada de impuestos de la historia, medio punto del IRPF

Eso lo negociamos en los presupuestos antes de que se convocaran las elecciones. La señora Díaz Ayuso me dijo que no iba a bajar medio punto el IRPF de forma inmediata porque no tenía margen. Yo le propuse que para poderlo hacer reduzca la mitad de los diputados de la Asamblea. Tener 136 diputados es una barbaridad. También se puede reducir de 13 a 7 el número de Consejerías, y quitando chiringuitos y fundaciones, puede haber margen suficiente para bajar los impuestos. Nos estamos gastando 62 millones de euros en promoción de Consejerías. Nos estamos gastando 4.700 euros al mes por Mena en Madrid. Ya le gustaría tener a una familia media madrileña 4.700 euros al mes para criar a sus niños. No aceptaremos que el PP diga que no hay margen para bajar sustancialmente los impuestos.

¿Qué otras medidas económicas plantean de forma inminente?

Además de la bajada de impuestos, queremos que la deducción del IRPF se aplique a las personas que contraten a cuidadores para mayores o para niños, completando el pago de la cotización sociales de los mismos. Es una medida a favor de las familias y de los cuidadores y fomenta la natalidad. Por otra parte, proponemos una compensación para todos aquellos que, estando en Ertes y teniendo al Sepe como segundo pagador, van a tener que pagar más a Hacienda porque como la retención se va a hacer equivocadamente y es una chapuza, la Comunidad puede plantear algún tipo de compensación para paliar esa anomalía.

Ustedes proponen repatriar a los ilegales y afrontar radicalmente el tema de las menas. ¿Repatriarán al candidato de Podemos Serigne Mbayé?

En Madrid no tenemos la competencia de repatriar, pero defendemos que el Gobierno repatríe a todos los inmigrantes que han entrado de forma ilegal. No es de recibo que en la Comunidad de Madrid demos ayudas sociales a gente que ha entrado de forma ilegal en España cuando a un español medio, a un autónomo, con 5 hijos, que se ha quedado sin ingresos, no tiene derecho a nada. Eso crea un caldo de cultivo muy peligroso.

¿A usted qué le parece la irrupción de Pablo Iglesias como candidato?

Pablo Iglesias ha huido del Gobierno, porque no ha cumplido nada de lo que prometió a los suyos y pretende esconderse otra vez en la calle. Ha salido corriendo de Moncloa porque no sabe cómo explicar la gran traición a sus votantes. Además, ha entrado en una campaña repugnante porque es consciente del buen resultado que Vox va a sacar en Madrid y como nos tiene miedo manda a sus cachorros criminales a apedrearnos.

"Quien ha puesto en riesgo la salud de los ciudadanos es el Gobierno de España"

Sea como fuere, el Gobierno de España no sale desgastado en las encuestas y eso le puede venir bien a Gabilondo

Lo que estoy viendo en los barrios de Madrid es que hay muchos votantes socialistas que se sienten traicionados. Este es un momento crucial para España y me consta que va a haber trasvase de votos del PSOE a Vox. Gabilondo es el candidato del PSOE y por lo tanto partícipe de las políticas que está haciendo el Gobierno de España. El 4 de mayo puede haber muchas sorpresas, pero estoy segura de que la izquierda no gobernará en Madrid, aunque hagan juego sucio.

¿La pandemia y la vacuna se han convertido en el campo de batalla del 4-M? De hecho el presidente Sánchez ha acusado a Ayuso de mentir con las cifras

La eterna disputa y los enfrentamientos entre Sánchez y Ayuso en todo lo que tiene que ver con el Covid tiene hartos a los españoles. Mientras ellos se pelean tenemos a los menas en las calles de Madrid acosando a niñas de 16 años, bandas callejeras a balazos en Ciudad Lineal, y al pequeño comercio asfixiado porque no ha recibido ni una sola compensación ni del Gobierno ni de la Comunidad de Madrid. Los ciudadanos no quieren ver a Sánchez y a Ayuso peleando, sino dando soluciones. Pedro Sánchez debe dejar de atacar a Madrid. Está creando una madrileñofobia gravísima que se le va a volver en contra en Madrid y en el resto de España. El presidente del Gobierno debe de levantar todas las restricciones porque tenemos derecho a trabajar en paz, y la señora Díaz Ayuso levantar el toque de queda de las once, y si de verdad defiende a los hosteleros y a la libertad, permitir aforos completos en la hostelería.

¿Madrid se ha convertido en el bastión de la derecha y por eso las elecciones autonómicas trascienden el carácter territorial y tienen un perfil nacional?

Por lo que respecta a Vox estamos en el camino de llegar al gobierno de la nación. Vamos a dar el sorpasso al PP en sitios como Murcia, Andalucía, y en Madrid daremos un paso más. Desde las elecciones en Cataluña no paramos de crecer, porque tenemos un proyecto y hay una alternativa a la izquierda totalitaria, y a la sumisión del resto de los partidos a las políticas progres que nos impone la izquierda. Todos los partidos, menos Vox, han agachado la cabeza frente a los abusos en políticas económicas y sociales, en temas de género etc . Tenemos que acabar con el supremacismo cultural y social que pretenden imponernos el PSOE y Podemos.

"Pablo Iglesias ha pretendido hacer guetos, pero la calle no es suya"

A usted qué le parece lo ocurrido con AstraZeneca y que en Madrid haya subido el número de personas que no quieren vacunarse

La falta de certezas en seguridad, el descontrol en la comunicación y el desastre de gestión en Europa en la compra de vacunas, unido al descontrol en los 17 sistemas autonómicos, ha provocado no sólo el descrédito por la gestión del Gobierno sino también una enorme desconfianza en la política y en todo lo que dicen los políticos. Con las vacunas se ha abierto una brecha impresionante entre los ciudadanos y la clase dirigente. El miedo puede hacer estragos. Hay que tener mucho cuidado con esto porque el descrédito y la falta de confianza puede servir de caldo de cultivo para que los totalitarios pretendan controlar las ideas del pueblo.

¿A quién se refiere exactamente?

Me refiero a que los socialistas y los comunistas siempre han aprovechado los momentos de debilidad para ensayar sus sistemas de sumisión. De hecho, Sánchez e Iglesias han ensayado la forma de someternos y su totalitarismo por la pandemia. Nos han encerrado, impuesto el estado de alarma, obligado a llevar mascarilla, y han fomentado la figura del chivato. Nos están acostumbrado a la obediencia, y a bajar la cabeza ante los abusos, y ese es el paso previo a dejarnos sin libertad, ni de movimiento ni de acción.

Pues por decir estas cosas, de usted dicen que pretende poner en riesgo la salud de los ciudadanos y le han llamado asesina

Quien ha puesto en riesgo la salud de los ciudadanos es el Gobierno de España. Cuando yo, el 24 de enero, dije que había que controlar Barajas me contestaron que era una xenófoba y una ignorante. Cuando yo, el 23 de febrero, pedí en la Comunidad de Madrid un plan de contingencia urgente me dijeron que no era importante. Y así es como se pone en riesgo la salud. La realidad es que tenemos un gobierno de Sánchez negligente y criminal, que nos sigue engañando sistemáticamente. Nos está engañando no sólo con la crisis sanitaria sino con la crisis económica, que ya tenemos encima, y la crisis social. Vox es el único partido que les está desenmascarando diciendo la verdad. Y por eso nos apedrean. Nosotros queremos desmontar el sistema de privilegios que se han montado los políticos a base de chiringuitos, y por eso quieren callarnos.

"Está claro que [el ministro] Ábalos ha convertido Barajas en un coladero"

¿El responsable de que esté llegando turismo a Madrid y si organicen fiestas ilegales es Ábalos o son los empresarios que lo permiten?

Está claro que Ábalos ha convertido Barajas en un coladero, sin ningún control, pero si él no quiere controlar el aeropuerto, la Comunidad de Madrid puede controlar el Metro de Nuevos Ministerios, las salidas de la EMT de Barajas, las salidas de la M11 y de todas las carreteras de Barajas, montando carpas donde se hagan test a todo el mundo. El turismo debe venir a Madrid y hay formas de controlar las fiestas ilegales.

Dígame, ¿qué posición tienen ustedes sobre el reparto de los fondos europeos?

El reparto de los fondos europeos es fundamental que se tramite como proyecto de ley para poder introducir enmiendas, y vigilar cómo se articulan y cómo se distribuyen. Nosotros por supuesto vamos a estar vigilantes sobre cómo se hace el reparto porque los españoles necesitan esos fondos comunitarios con urgencia y hay que acelerarlo lo más posible. Tenemos que conseguir crear riqueza porque si no España va a entra en un retroceso económico como no se ha visto en 80 años. Nuestro país puede entrar en quiebra, y este Gobierno no hace nada por impedirlo.