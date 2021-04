El Tribunal de Cuentas rechaza un millón en gastos electorales

Xavier Gil Pecharromán Madrid

El Tribunal de Cuentas (TCu) ha rechazado un total de 1,02 millones de euros de los gastos incluidos por los partidos políticos como gastos de campaña en las elecciones de 2019, sobre un total de 49 millones de euros declarados por las 22 formaciones políticas contendientes a estos comicios generales.

Se reflejan, igualmente, en el Informe otros incumplimientos legales tales como la existencia de fondos no ingresados en cuentas electorales, la concurrencia de deudas pendientes de pago con proveedores o acreedores y la realización de pagos una vez superado el límite temporal para disponer de los saldos de cuentas electorales.

Además, un total de once empresas proveedoras de los partidos políticos durante la campaña han incumplido su deber de información detallada sobre la facturación al TCu, por un total de un millón de euros. De ellos, 832.868 euros corresponden a proveedores de Unidas Podemos, entre los que destaca Facebook con 772.727euros. La red social tampoco ha facilitado información en el caso de Más País (41.032 euros) y ERC (21.779).

Las formaciones que han declarado un mayor nivel de gasto electoral han sido el PP (6,6 millones de euros), PSOE (5,0 millones), Unidas Podemos (3,2 millones de euros), VOX 1,8 millones), Socialistas de Cataluña (1,0 millones), Más País (0,5 millones), ERC (0,5 millones) Junts (0,4 millones), PNV (0,4 millones), Bildu (0,4 millones), En Comú Podem (0,2 millones).

El TCu no ha formulado propuestas de no adjudicación de las subvenciones electorales, siendo así que todas las formaciones políticas obligadas han presentado la contabilidad electoral. En cambio, ha formulado una propuesta de reducción de la subvención, por haberse incurrido en gastos electorales en emisoras de televisión privada que no están autorizados por el artículo 60.1 de la Ley Electoral (Loreg), como ha sido el caso de VOX.

Endeudamiento bancario

La mayor parte del dinero declarado provenía de endeudamiento bancario (21,5 millones de euros), seguido de adelantos de subvenciones electorales (13,6 millones), aportaciones de los propios partidos (13,9 millones y en torno a 38.3 millones de aportaciones privadas. Sobre éstas, el TCu considera preciso que han de considerarse efectuadas, en todo caso, para financiar el proceso electoral, sometiéndose a los requisitos previstos en la Loreg.

De acuerdo con la información recogida en las contabilidades electorales presentadas, ninguna formación política ha superado el límite máximo de gastos regulado en la Loreg, ni los límites establecidos sobre los gastos de publicidad exterior y de publicidad en prensa y radio, respectivamente.

Facebook no ha justificado su factura con Unidas Podemos

Un total de once empresas proveedoras de los partidos políticos durante la campaña han incumplido su deber de información detallada sobre la facturación al Tribunal de Cuentas, por un total de un millón de euros. De ellos, 832.867,54 euros corresponden a proveedores de Unidas Podemos, entre los que destaca Facebook Ireland Limited con un total de 772.727,28 euros. La red social tampoco ha facilitado información en el caso de Más País (41.032 euros) y ERC (21.779,99).