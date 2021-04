El retraso del fondo europeo rebajará un 1,3% el crecimiento de España para este año

El posible retraso en la llegada de los fondos europeos amenaza un 1,3% el crecimiento del PIB español este año, que es el impacto que esperaba el Banco de España (BdE) para 2021 con las primeras transferencias de Bruselas. Si los 27.000 millones del fondo europeo no llegan este año, ello repercutirá además en las cuentas públicas. El Gobierno ha consignado ya como ingresos en el plan presupuestario remitido a la UE esos 27.000 millones. Si finalmente la transferencia no se produce, esa cantidad repercutiría en la deuda y el déficit subiendo los indicadores en torno a 2,5 puntos.

El Tribunal Constitucional alemán paralizó la ratificación del fondo de recuperación, que tiene que ser aprobado por unanimidad. El asunto llevará al menos varias semanas y retrasará la llegada de la ayuda europea hasta que no se pronuncie sobre un recurso presentado por un grupo de 2.200 ciudadanos contra el nuevo instrumento europeo.

Javier Santacruz: "Cuanto más se retrasen las ayudas, más se diluirá el efecto"

El BdE calcula en sus últimas previsiones que el impacto de las ayudas europeas de este año será de en torno al 1,3% del PIB en el crecimiento, la mitad de lo estimado por el Gobierno, que sostiene que la llegada del fondo subirá 2,6 puntos el crecimiento. "La clave en el impacto macroeconómico de que no llegue el dinero este año no son solo estas cifras", apunta el economista Javier Santacruz. "Cuanto más se retrasen las ayudas, más se diluirá el efecto", añade.

Los cálculos del Gobierno sobre el impacto de las ayudas en la economía española son "demasiado optimistas" para la mayoría de analistas. Por cada euro invertido de este fondo, Moncloa sostiene que se multiplicará en la economía por 1,2 euros. Sin embargo, Funcas lo mantiene por debajo del uno. Oxford Economics considera que será complicado absorber los 27.000 millones y desde BBVA Research creen que conseguir estas cifras de crecimiento es "un objetivo aspiracional".

Juan Fernando Robles: "Será difícil que el paquete consiga tener un impacto tan enorme en el corto plazo"

El profesor Juan Fernando Robles, miembro del consejo editorial de elEconomista, está en línea con los diferentes analistas y considera que "será difícil que el fondo consiga tener un impacto tan enorme en el corto plazo". A su juicio, "el retraso tendrá algo de influencia en el PIB y en la recaudación fiscal, porque se supone que estas ayudas tienen que contribuir a que la economía del país crezca".

Sin embargo, Robles destaca que "no son fondos que van a suplir gasto corriente y en cuanto a la deuda, afectará de una manera muy marginal y no tendrá una gran influencia en las cifras". Juan Fernando Robles señala que la llegada de los fondos europeos "tampoco va a tener un impacto tan positivo en el crecimiento como anuncian". El profesor de economía concluye en este sentido que "el drama de España está en otro sitio, no en estos fondos que van a llegar en varios años y tampoco son unas cantidades tan astronómicas".

Raymond Torres: "Será fundamental el comportamiento de los sectores afectados, más que el reparto de los fondos"

En la misma línea, Raymond Torres, director de Coyuntura y Economía Internacional de Funcas, considera que "será especialmente determinante el comportamiento del turismo, más incluso que la recepción de fondos".

Según el BdE, El impacto de los fondos para el impacto conjunto para los tres primeros ejercicios (2021-2023) se aproximaría a 1,8 puntos porcentuales, mientras que el Gobierno estima 2,6 puntos cada uno de los tres años, es decir, 7,8 puntos en total, cuatro veces más que lo calculado por la autoridad monetaria.

Problemas de ejecución

En cualquier caso, el director general de Economía y Estadística del Banco de España, Óscar Arce, ha explicado que el organismo estima un grado de absorción de los fondos europeos del 82%, frente al 100% del Gobierno y el 70% de la media histórica en España. A corto plazo, para 2021 ha indicado que se podría ejecutar el 100% del gasto corriente, pero solo el 70% del gasto en inversión programado, debido a la mayor complicación de la puesta en marcha de los proyectos de inversión.