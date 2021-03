Tercer día de apagón en el SEPE por el ciberataque: los plazos para trámites siguen paralizados

El servicio informático del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) continuaba sin funcionar a primera hora de este jueves a causa del ciberataque que sufrió el martes y que se está intentando solucionar desde entonces por expertos informáticos del Centro Criptológico Nacional, del propio SEPE y de la Secretaría General de la Administración Digital.

En su página web, el SEPE informa a los usuarios de que está siendo objeto de un "incidente de seguridad", durante el que se ha visto afectada la disponibilidad de sus sistemas de información y comunicaciones. "Las primeras actuaciones urgentes efectuadas se han producido con la mayor celeridad posible y con el objetivo principal de contener el incidente, aislar y, por tanto, mitigar su impacto en los sistemas del SEPE", apunta el organismo.

El objetivo principal es restaurar los servicios prioritarios lo antes posible, entre los que se encuentra el portal del SEPE y luego, paulatinamente, el resto de servicios al ciudadano, empresas, oficinas de prestaciones y empleo.

El SEPE informó ayer de que ampliaba tantos días como el servicio esté caído los plazos para solicitar prestaciones y de que renovaría "automáticamente" la demanda de empleo, o esta se renovará una vez que se restablezca el servicio "sin pérdida de derechos".

Desde el Ministerio de Trabajo, de quien depende el organismo, también han asegurado que "no ha habido sustracción de datos y que los sistemas operativos y de gestión del SEPE, así como los servidores, no han resultado dañados por el ciberataque. Por tanto, la gestión de nóminas de prestaciones y de ERTE no se ven afectadas por el incidente".