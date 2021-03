Greenpeace toma la sede central del BCE en parapente

Dos activistas de la organización ecologista Greenpeace han aterrizado este miércoles en parapente en la azotea de uno de los edificios de la sede central del Banco Central Europeo (BCE) en Frankfurt y han desplegado un cartel, según ha confirmado a EFE una portavoz de la institución bancaria.

"La Policía está informada y se encuentra en el lugar. Nuestra prioridad es la seguridad de las personas involucradas", añadió la portavoz del BCE.

[BREAKING] Paragliding activists land on @ECB ahead of governing council meeting to expose continued support for #FossilFuels.#ClimateEmergencyhttps://t.co/o5f51pTgqM