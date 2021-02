Macarena Olona: "La mayor traición del PP es rendir el CGPJ al Gobierno socialcomunista"

Cuando le dices que se defina, afirma que es una mujer de ley y orden y, por encima de todo, una servidora pública: "Por eso consagré mi vida al derecho y oposité a la Abogacía del Estado. Me encanta la toga", señala. Sus amigos la definen como una trabajadora incansable: " Yo estoy disponible las 24 horas del día los 7 días a la semana, porque cuando tu sueldo lo pagan todos los españoles hay que sudar la camiseta". Macarena Olona (Alicante, 1979) portavoz adjunta y secretaria general de Vox en el Congreso, tiene un discurso muy de derechas, casi de libro. Algunos le llaman la Dama de Hierro porque detrás de su apariencia cuidada y elegante se esconde un volcán dialéctico que no deja títere con cabeza en sus intervenciones parlamentarias, donde suele hacer gala de su manejo de la legislación y su verbo fácil. Su pasión además de la política y el Derecho tiene un nombre: Diego, su hijo, que acaba de cumplir 13 meses. "Me tuve que incorporar al trabajo a las tres semanas de nacer sangrando todavía de la cesárea. Afortunadamente, podía estar muy bien cuidado y a mi me demandaba la patria y el honor, como dicen en la Guardia Civil", explica.

¿El 'sorpasso' de Vox en Cataluña es un preludio de lo que puede ocurrir en el resto de España?

Los resultados de las elecciones en Cataluña son muy malos para España porque los independentistas van a volver a gobernar. En esta noche oscura hay esperanza porque la voz de Vox se va a escuchar alta y clara en el Parlamento catalán. Y es una voz auténtica, de pie de calle. Es la primera piedra. Los españoles nos han ido dando una mayor confianza en cada examen electoral y no les vamos a defraudar. Vox es ya la primera fuerza constitucionalista de oposición en Cataluña, pero lo mismo ocurre ya en el conjunto de la nación. Vox ha llegado para quedarse, para hacer frente al consenso progre, y por eso intentan demonizarnos, estigmatizarnos, y deshumanizarnos para que cualquier acción contra nosotros, como ha pasado en Cataluña, esté justificada porque "todo vale contra el facha". Somos el objetivo a batir, sea con piedras, sea mediante un intento bolivariano de ilegalización. Pero estamos preparados para hacer frente a todo.

No solo les llaman fachas a ustedes

Bueno, antes de nuestra aparición los fachas, los fascistas, eran el PP o Cs, y ahora somos nosotros. Bajo esa teoría de "todo es facha", se califica como tal simplemente la voz que se atreve a discrepar de ese consenso progre, manipulador, al que ahora solo Vox se está oponiendo. Hasta el PP ha tenido la indignidad de equipararnos con Bildu.

¿Los males del PP se pueden solucionar cambiando de sede?

La dimisión de un edificio no va a engañar a los españoles. El PP es gran parte del problema que estamos viviendo, y no pueden ser parte de la solución. Con la dimisión de un edificio no solucionarán nada porque los españoles están hartos de mentiras y traiciones y ahora tienen una esperanza auténtica, una alternativa patriótica, una casa común donde sentirse representados.

Sin embargo o Vox, Cs y el PP se unen o la izquierda seguirá en Moncloa, según apuntan las encuestas

Es un error decir que solo la suma de las derechas permitiría desbancar a Sánchez, y la prueba la tenemos en los casos de Andalucía y de Madrid, donde concurriendo Vox por separado hemos conseguido acabar con 40 años de tiranía roja y corrupta en Andalucía, y desbancar a la izquierda en Madrid.

¿Y sobre la renovación del CGPJ? Sin acuerdo con el PP el Gobierno lo hará por la vía rápida

Esa es otra prueba de que estamos ante un auténtico cambio de régimen. En países donde el comunismo ha hecho estragos, como Cuba o Venezuela, uno de los primeros pasos para conseguir un poder absoluto es el asalto al Poder Judicial. El Poder Judicial es la gran bestia negra para los políticos, por eso no quieren su independencia. La mayor traición que está cometiendo hoy el PP contra los españoles es rendir el poder judicial a este Gobierno socialcomunista, cesión de sillas a Podemos incluida. Acabamos de conocer que el PP ha dejado pasar el plazo que tenía para oponerse a los recursos de los condenados por los ERE de Andalucía ante el Supremo. Llevan 40 años de corrupción política y en eso se mantienen. Esa es la letra pequeña del acuerdo de renovación del CGPJ que también incluye la Operación Kitchen. Do ut des.

Y la ruptura entre Abascal y Casado, ¿a quién le va a pasar factura?

La actitud de Casado en la moción de censura, dando su apoyo al Gobierno socialcomunista, fue una traición a los españoles, dejó huérfano a todo un sector que quería un frente común para combatir al frente popular. El insulto personal, indecente, solo descalificó a quien lo emitió. En el PP y Cs están confundiendo al enemigo, porque el enemigo de España no es Vox, sino el Gobierno, pero es a Vox a quien dirigen sus discursos más vehementes.

¿Las alianzas en Madrid, Andalucía o Murcia se van a resentir o no?

Eso significa que Vox no se mueve del lado de los españoles, ni les abandona, y estaremos siempre apoyando políticas que les sean útiles y que den la batalla de las ideas.

¿Es verdad que Cayetana Álvarez de Toledo sería un perfil que encajaría en Vox y la están tanteando?

Cayetana no puede incorporarse al proyecto de Vox porque cree que para luchar contra los nacionalismos hay que ser apátridas, y nosotros consideramos que solo se pueden combatir desde el amor a la patria. No obstante, tengo un gran respeto y admiración por Álvarez de Toledo y su cabeza ha sido una nueva concesión del PP al frente popular.

Cuando ustedes dicen que Vox va a ser la alternativa en las instituciones en las calles y en los tribunales, frente al desbordamiento constitucional, ¿a qué se refieren?

Nosotros, desde que se constituyó el Gobierno a lomos de la mentira, y el comunismo llegó a la Moncloa, venimos advirtiendo que lo que está en riesgo es el régimen constitucional de 1978. Quieren desestabilizar las instituciones del Estado. Y eso se está haciendo desde La Moncloa. Un ejemplo evidente lo hemos visto estos días con las soflamas para tomar las calles que ha hecho Echenique de Hasél, un condenado por enaltecimiento del terrorismo.

Vamos, que no es un tema de libertad de expresión. Aunque Hasél no es el único que homenajea a etarras

Por desgracia los socios en los que se apoya este Gobierno quieren blanquear la acción sangrienta de ETA, y eso pasa por considerar como héroes a los asesinos, a los presos etarras. Tenemos un indigno ministro del Interior que actúa como un auténtico mamporrero concediendo acercamientos de cinco etarras sanguinarios a la semana a cambio de los apoyos políticos de Bildu.

Parece que en Cataluña volveremos al 'día de la marmota', porque Illa ha ganado pero no gobernará

Está claro que se puede ir a un escenario idéntico al 1-O. La voluntad de los partidos que han obtenido la mayoría es volver a declarar ilegal e inconstitucionalmente la independencia de Cataluña. En cuanto a Illa, Vox sostiene que su lugar es sentado ante un Tribunal de Justicia para rendir cuentas por los más de 80.000 fallecidos por su nefasta gestión.

¿De verdad cree que Iglesias intenta desestabilizar al Gobierno?

Por supuesto, Iglesias intenta desestabilizar al Gobierno para liquidar nuestro Estado. Sánchez, para llegar al poder, tuvo que transgredir todas las líneas rojas que había mantenido el PSOE como partido de Estado. Dijo que nunca pactaría con Iglesias porque no podría dormir por las noches, y lo que ha hecho es trasladarnos el insomnio a los españoles por el enorme riesgo que Podemos supone para la democracia. Iglesias no engaña a nadie y está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Está dando todos los pasos que en su día dio el chavismo bolivariano para asolar Venezuela y sumirla en la más absoluta degradación.

¿Le parece real o ficticio este enfrentamiento entre el PSOE y Podemos por el tema de la igualdad?

El enfrentamiento entre el PSOE y Podemos es real, ahora ha ocurrido con la ley de igualdad, pero hay muchos ejemplos anteriores. El PSOE está dominado por la extrema izquierda. Ahora hay una nueva tensión brutal en torno a qué se entiende por hombre y qué se entiende por mujer que están manteniendo las mal denominadas feministas, que más bien son hembristas, y que ni representan a la mujer de la calle ni mucho menos son útiles en sus políticas. Victimizan a la mujer a costa de criminalizar al hombre. Pero las mujeres les importan muy poco, solo son la excusa para mantener sus chiringuitos subvencionados.

Con la imputación de Monedero por 'Neurona' se reabre la caja de Pandora de la financiación ilegal...

Monedero es la mano que mueve la cuna y el hombre en la sombra de los negocios sucios de Podemos. Ahora que la Udef está aflorando toda la corrupción, nos preguntamos: ¿Por qué no se le han dado puestos de responsabilidad ni cargos siendo cofundador de ese partido? Ellos ya tenían la información y sabían lo que podía pasar. Tenemos en el Gobierno de España un partido imputado por financiación ilegal, algo que ya ocurrió con el PP, y también con el PSOE. Pero la gran diferencia es que la financiación ilegal de Podemos que se está investigando proviene de narcodictaduras. Por cierto, Vox está personado en el caso Neurona, y vamos a pedir que se investigue la presunta malversación de caudales públicos en la que habrían incurrido Iglesias e Irene Montero colocando a una niñera con funciones de alto cargo en el Ministerio de Igualdad con unas retribuciones de 3.700 euros al mes.

A ustedes se les acusa de complicidad con el Gobierno de Sánchez por su apoyo a los fondos europeos...

Vox se quedó solo en una moción de censura para intentar descabalgar al peor Gobierno posible en el peor momento posible, que nos va a llevar a una situación de auténtica ruina. Cuando concluya el estado de alarma en mayo se van a producir cuatro hitos que van a llevar al país a la auténtica quiebra.

¿Cuáles son esos cuatro hitos?

El fin de la moratoria en la solicitud de declaración de concurso de acreedores, el fin de la moratoria en la devolución de los ICO, el fin de la prórroga de los Ertes que pueden convertirse en ERE porque no hay posibilidad de aguantar la estructura de empleo para quienes se les está prohibiendo trabajar, y la ineficacia del ingreso mínimo vital: no está llegando. Escrivá prometió que llegaría a 2,3 millones de familias y solo ha llegado a 130.000 y con una media de 462 euros mensuales.

Vamos que esos fondos van a ser el maná y por eso apoyó Vox

Apoyamos a los españoles. La situación agónica a la que nos ha llevado este Gobierno nos coloca a las puertas del abismo y, o insuflamos liquidez a los españoles, o la crisis económica se lleva al país por delante porque se convertirá en una crisis de solvencia. El PIB está a unos niveles que no se conocían en España desde la guerra de Cuba. Vox facilitó que saliera adelante el Decreto Ley porque vamos a contrarreloj en la gestión de los fondos europeos, y quien está pasando necesidad, el pueblo español, no tiene 24 horas que perder. Pero consiguiendo, al mismo tiempo, su tramitación como Proyecto de Ley que ahora nos permitirá mejorarlo vía enmiendas. Y lo que es vergonzoso es que el PP y Cs, con tal de pegar una patada al Gobierno, se la dieran a los españoles poniendo en riesgo la llegada de esos fondos tan necesarios.

Mientras llegan los fondos, hay sectores como hostelería y turismo a los que se está machacando, ¿no?

Vox no va a apoyar los Presupuestos autonómicos si antes no se levantan las restricciones que están pesando sobre la hostelería, un sector al que están demonizando de manera miserable. O levantan la persiana de la hostelería o no van a tener nuestro apoyo.

¿La fórmula es subir los impuestos, como plantea el Gobierno?

España es el único país de la UE que, para luchar contra la crisis económica provocada por la pandemia, ha apostado por subir los impuestos en vez de bajarlos. En España se ha decidido apretar la soga que ya aprieta el cuello de los españoles en lugar de ayudarles.

¿Y cómo salen las cuentas para conseguir recaudar si no se suben?

Con una eficiencia en el gasto, reduciendo la mastodóntica estructura administrativa con la que están cargando los españoles. Hay que recudir el déficit público mediante la reducción del gasto político, lo que pasa por eliminar la duplicidad y en algún caso la triplicidad de estructuras administrativas. Hay que reducir la corte ministerial y de asesores del Gobierno de España y también el Estado de las autonomías, que ha dado lugar a un Estado del bienestar para los políticos, pero que se ha mostrado profundamente ineficiente. Competencias como la sanitaria, de seguridad, educación y justicia deben recaer en el Estado, de manera exclusiva.

¿La subida de las pensiones debe ir acorde al IPC?

Vox profesa un profundo respeto a nuestros mayores, a quienes tanto les debemos. La incompetencia de unos y otros ha dado lugar a que la hucha de las pensiones tenga un agujero de 20.000 millones y un déficit estructural que está a punto de explotar. Las pensiones no están garantizadas ni para usted ni para mí con el sistema actual. Reduzcamos el gasto político y aseguremos sus pensiones a nuestros mayores. Repito. Les debemos todo.