Pensiones no contributivas: requisitos y cuantías mínimas para 2021

Sergio de la Cruz Madrid

Las pensiones no contributivas (también denominadas mínimas) han subido en 2021 un 1,8% tras la revalorización contemplada en los Presupuestos Generales del Estado diseñados y aprobados para este año. Una buena noticia para los beneficiarios de estas ayudas.

¿Qué son las pensiones no contributivas?

Las pensiones no contributivas, según reza la página web de la Seguridad Social, son aquellas que "se reconocen a aquellos ciudadanos que, encontrándose en situación de necesidad protegible, carezcan de recursos suficientes para su subsistencia en los términos legalmente establecidos". Las perciben personas que no han cotizado a la propia Seguridad Social o que no lo han hecho durante al menos 15 años, que es el periodo mínimo para recibir el 50% de una pensión de jubilación contributiva.

A diferencia de la mayoría de pensiones contributivas, son las comunidades autónomas y las direcciones provinciales del IMSERSO las encargadas de la gestión de estas pensiones, que pueden ser de jubilación o de incapacidad.

¿Qué personas tienen derecho a una pensión no contributiva?

La pensiones no contributivas se destinan a todas aquellas personas cuyos ingresos anuales estén por debajo de 5.639,20 euros aunque si se convive con más personas, incluyendo al cónyuge y otros familiares hasta segundo grado de cosanguinuidad (padres, hijos, hermanos, abuelos y nietos) ese límite sube, contando todos los ingresos de los integrantes de la unidad familiar:

-Si son dos integrantes, el límite será de 9.586,64 euros anuales.

-Si son tres integrantes, el límite será de 13.534,08 euros.

-Si son cuatro integrantes, el límite sera de 17.481,52 euros.

-Si son dos integrantes y uno de los dos es padre o hijo, el límite es de 23.966 euros anuales.

-Si son tres integrantes y uno de ellos es padre o hijo, el límite es de 33.835,20 euros anuales.

-Si son cuatro integrantes y uno de ellos es padre o hijo, el límite es de 43.703,80 euros anuales.

En el caso de las pensiones no contributivas de jubilación, según informa el IMSERSO, son beneficiarias las personas de 65 o más años que, habiendo residido al menos 10 años en España (y los dos últimos previos a la solicitud y de manera consecutiva), estén en situación de necesidad y tiene el objetivo de garantizar "una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios".

En las pensiones no contributivas de incapacidad, de acuerdo con el IMSERSO, serán beneficiarias las personas en situación de invalidez y en estado de necesidad para que se les cubran los mismos derechos que en la de jubilación, pero con unas peculiaridades: tener entre 18 y 64 años, residir en territorio español al menos cinco años (los dos últimos han de ser consecutivos e inmediatos a la fecha de solicitud) y tener un grado de discapacidad de al menos un 65%.

¿Cuál es la cuantía mínima de las pensiones no contributivas de jubilación?

La tabla que aporta el IMSERSO arroja los siguientes datos para 2021:

-La cuantía mínima de la pensión íntegra será de 402,80 euros mensuales y 5.639,20 euros al año.

-La cuantía mínima de la pensión mínima del 25% es de 100,70 euros mensuales y 1.409,80 euros anuales.

-Si en la misma unidad familiar hay dos beneficiarios de esta pensión, el importe para cada uno será de 342,38 euros mensuales y 4.793,32 euros al año.

-Si en la misma unidad familiar hay tres beneficiarios de esta pensión, el importe para cada uno de ellos será de 322,24 euros mensuales y 4.511,36 euros al año.

¿Cuál es la cuantía mínima de las pensiones no contributivas de incapacidad?

Los números que establece el IMSERSO son los siguientes:

-La cuantía mínima de la pensión de incapacidad íntegra es de 402,80 euros al mes y 5.639,20 euros anuales.

-La cuantía mínima de la pensión de incapacidad con el incremento del 50% (para casos de mayor dependencia, a partir del 80% de discapacidad) será de 604,20 euros al mes y 8.458,80 euros anuales.

-Si en la misma unidad familiar hay dos beneficiarios de este tipo de pensión, el importe para cada uno será de 342,38 euros al mes y 4.793,32 euros anuales.

-Si en la misma unidad familiar hay tres beneficiarios de este tipo de pensión, el importe para cada uno de ellos será de 322,24 euros al mes y 4.511,36 euros anuales.