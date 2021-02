Moncloa 'metió' en el Real Decreto 36 el control y gestión de todos los fondos comunitarios

El Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre va camino de convertirse en uno de los culebrones políticos del año.

Además de no recoger en su documentación el dictamen del Consejo de Estado ad hoc, y del que el Parlamento no tiene conocimiento, un simple estudio de su articulado desvela que Moncloa, además de atribuirse el control y la gestión de los 140.000 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, también incluyó la gestión y ejecución en ese decreto, de otro cuatro fondos europeos más. Se trata -y así lo recoge el artículo 2,2, cuyo epígrafe general atiende al Ámbito de aplicación- del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo Plus, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.

En suma, cinco fondos procedentes de Bruselas, con sus partidas económicas correspondientes, que a partir de ahora, y a expensas del desarrollo del trámite de Proposición de Ley con el que se ha comprometido el Ejecutivo de coalición, pasarán por el control directo de la gobernanza de Moncloa, habiendo antes establecido modificaciones en la regulación de los consorcios, convenios, subvenciones y contratos.

Un informe "demoledor"

Fuentes parlamentarias consultadas señalan concretamente el amplio carácter de este Real Decreto-ley, pues modifica en una sola norma todos los fondos comunitarios, lo que podría ser una de las razones por la que se ha filtrado que el informe del Consejo de Estado es "demoledor" con el RD-36 que el Gobierno sacó adelante la semana pasada con la abstención de Vox y el voto favorable de EH Bildu.

Cabe recordar que los dictámenes del órgano consultivo del Consejo de Estado se sustentan sobre tres pilares: el respeto formal a la ley, el respeto a los principios generales de Derecho y, la congruencia con el ordenamiento jurídico

A este posible procedimiento indebido, si así fuere, fuentes del PP consultadas por elEconomista añaden otras irregularidades en este RD-36/2020, como "la revisión de leyes administrativas aprobadas con luz y taquígrafos sin informaciones que acompañen estas regulaciones, la relajación de requisitos para tramitar el acortamiento de los plazos, como informes medioambientales; la creación de un Fondo de Restauración Ecológica, clonando a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente; la inclusión de reformas permanentes de la Ley de Régimen Jurídico, la inconcreción del proceso de selección de los Pertes o, la gobernanza concentrada en Moncloa a través de una Comisión formada por un Consejo de Ministros bis y cuatro secretarios de Estado", subrayan.

A la espera de que la Mesa del Congreso se pronuncie a la petición de Ciudadanos del dictamen del Consejo de Estado que el Gobierno ha obviado en la entrega de la documentación complementaria del Real Decreto para 'Modernizar la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia', Cs contempla el camino del Consejo de Transparencia, con la sospecha detrás de que a lo mejor no era necesario este Real Decreto, pues los fondos ya van incluidos en la propia Ley de Presupuestos.

Un "escándalo"

Según fuentes del PP, Pablo Casado, líder del PP, está dispuesto a llegar hasta el Constitucional para que el Gobierno dé a conocer el contenido del dictamen del Consejo, y así evitar que dicho órgano pueda "caer en la politización de Sánchez".

El líder del PP, Pablo Casado, volvió a denunciar este viernes el "escándalo" que supone que se "ampute" del expediente para la convalidación del Real Decreto-ley por el que se absorben los fondos europeos el informe del Consejo de Estado y avisó de que "sería tremendamente grave" que esta institución también cayera "en la politización del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez".

Casado afirma que "era preceptivo" dicho informe del Consejo de Estado, por lo que el Ejecutivo "estaba obligado a pedirlo" ya que afectaba a "dos competencias distintas" y también "a regulación europea". "Es falso lo que dice el Gobierno" y ya, "sólo por eso, deberían enseñarlo hoy mismo", exigió.

El PP ha pedido la comparecencia urgente de la presidenta del Consejo de Estado

Además, explicó que el Consejo de Estado les ha confirmado que mandó dicho informe a la Vicepresidencia Primera. Si no tiene "nada que ocultar", reclamó a Carmen Calvo que "lo enseñe ahora mismo". En todo caso, recordó que el PP ha pedido la comparecencia urgente de la presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, "porque sería tremendamente grave que otra institución cayera en la politización de Sánchez".

Casado afirma que no tolerará que "en una cosa tan importante como lo que Europa va a conceder a España durante los próximos seis años"

"Ya ocupó la Fiscalía, ya intentó asaltar el Poder Judicial, ya nombró unilateralmente la CNMV, la CNMC, ya vemos lo que hace con el CIS como herramienta electoral...", ejemplificó Casado sobre la forma de actuar de Sánchez, antes de avisar de que no tolerará que "en una cosa tan importante como lo que Europa va a conceder a España durante los próximos seis años" resulte que "oculte los informes que no le gustan".