Calviño avisa: a España le queda "mucho trabajo" con el plan de reformas

La elaboración del plan de recuperación español ha entrado en una fase crucial. El Gobierno ya ha completado el envío del primer borrador a Bruselas. Pero advierte, y así lo señaló este jueves la vicepresidenta, de que a España le queda mucho trabajo para completar el plan de reformas que Europa pide a cambio de los fondos de la UE.

Ahora debe pulir los detalles en paralelo con la Comisión Europea y con los agentes sociales, antes de presentar la versión definitiva, probablemente en la segunda mitad de febrero, según informan desde el Ejecutivo a este diario. Una vez esté validado por la Comisión y los Estados miembros, probablemente a finales del primer semestre, España empezará a recibir parte de los 140.000 millones que le corresponden del fondo de recuperación.

En la continúa negociación con la Comisión, sobre todo en el complicado terreno de la reforma laboral y las pensiones, la vicepresidenta tercera y responsable de Economía, Nadia Calviño, viajó este jueves a Bruselas para reunirse con varios comisarios europeos.

Tras sus encuentros, la vicepresidenta señaló que "queda mucho trabajo por delante" para finalizar el plan, pero "estamos trabajando en la buena dirección".

Calviño se reunió con los vicepresidentes al cargo de Economía, Competencia, y Seguridad, Valdis Dombrovskis, Margrethe Vestager y Margaritis Schinas. También se vio con los comisarios de Economía y de Presupuestos, Paolo Gentiloni y Johannes Hahn.

Tras su encuentro con la ministra, Dombrovskis escribió en su cuenta de Twitter que España ha realizado un trabajo "muy exhaustivo hasta ahora" con su plan de recuperación.

