Calviño, partidaria de mantener la prohibición de despedir en los nuevos Ertes

La vicepresidenta tercera y ministra de Economía, Nadia Calviño, señaló ayer, tras la reunión que mantuvo con los líderes de la CEOE y Cepyme y de UGT y CCOO, que "nadie duda" de que los recursos públicos que suponen los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (Erte) "no pueden en última instancia servir para abordar los procesos de despido más adelante".

Se refirió así, a instancias de los periodistas, a la pretensión que mantiene la CEOE de suavizar la cláusula de salvaguarda del empleo que prohíbe despedir hasta seis meses a las empresas que hayan disfrutado de un Erte. La patronal defiende dicha petición en la actual mesa que negocia la prórroga de los Ertes que caducan el 31 de este mes.

Plan de Recuperación

La reunión –a la que asistieron además las ministras de Trabajo, Yolanda Díaz; de Hacienda, María Jesús Montero; de Educación, Isabel Celá, y de Industria, Reyes Maroto, y el de Seguridad Social, José Luis Escrivᖠtenía como objetivo explicar a los agentes sociales las grandes líneas de las reformas que se presentarán a la CE que exige el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Dichas reformas son una imposición para poder acceder a los 140.000 millones de fondos, 62.000 millones en ayudas directas.

Tanto la vicepresidenta como los líderes de Cepyme, Gerardo Cuerva, de UGT, Pepe Álvarez, y de CCOO, Unai Sordo, coincidieron en que no se trata de reformas cerradas, lo que deja margen para la negociación. Sobre todo en aquellos temas incluidos en el diálogo social, en especial las reformas del mercado laboral y de pensiones.

Calviño anunció ayer que el Gobierno remitió los últimos días de diciembre las reformas que se abordarán en 28 de los 30 componentes que establece el programa español, como ya informó este diario el pasado jueves. Y confirmó que los dos que faltan, las reformas en el mercado de trabajo y en el sistema de pensiones, se han demorado para poder presentárselas primero a los agentes sociales.

Unai Sordo, Pepe Álvarez y Gerardo Cuerva reconocieron que los ministros detallaron a grandes rasgos el sentido de las reformas que se piensan enviar a Bruselas y que han de ser negociadas con ellos. En este sentido, desde los sindicatos mostraron, primero, su satisfacción por que no se trata de propuestas cerradas que impedirían la negociación, pero también escepticismo porque ayer no se les presentaron los documentos. "No nos pueden pedir un acto de fe", reiteró Sordo. Por este motivo, Calviño reconoció que la semana próxima habrá un intercambio de documentos.

No obstante, la vicepresidenta tercera aclaró que los documentos que se remiten a Bruselas han de ser detallados y apuntó que en el caso del mercado de trabajo hay 17 propuestas de reforma. Sin desgranarlas, Calviño citó la estructura de los convenios, la negociación colectiva, las políticas activas de empleo, el servicio público de empleo o la dualidad (alta temporalidad).

Sobre las pensiones, eludió referirse al aumento de 25 a 35 años de vida cotizada e insistió en que las medidas se ceñirán a lo acordado en el Pacto de Toledo. Aunque matizó las dos prioridades: mantener el poder adquisitivo de las pensionistas, pero también garantizar la solvencia financiera del sistema público de la Seguridad Social.