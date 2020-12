Madrid exige a Hacienda que explique cómo han calculado el reparto entre las CCAA de los fondos de la UE

El consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, ha enviado este miércoles una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la que solicita una explicación "adecuada", que descarte la "arbitrariedad", sobre la metodología empleada por el Gobierno para el reparto entre las comunidades autónomas del fondo React de la UE para paliar los efectos del covid-19.

Lasquetty ha enviado la misiva un día después de que la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso denunciara "el sectarismo contra la Comunidad de Madrid" en el reparto de los fondos después de que Hacienda anunciara que las autonomías recibirán en los próximos dos años 10.000 millones de euros de los fondos europeos para la reconstrucción, de los cuales 1.284 corresponderán a Madrid.

En la carta, Lasquetty expresa que "no se puede entender" cómo ha calculado el Gobierno el impacto de la crisis en cada comunidad autónoma con base en "la caída del PIB autonómico" cuando "a día de hoy esa cifra no existe". En concreto, el consejero recuerda que según el Ministerio se han aplicado dos criterios para asignar los fondos: la caída del PIB entre los primeros semestres de 2019 y de 2020 y la evolución del desempleo global y juvenil entre enero y junio de este año, cifras que, según Madrid, "no han sido publicadas ni comunicadas oficialmente" a las comunidades: "Ese dato o no existe o no se ha hecho público, lo cual impide conocer la base concreta empleada por el Ministerio de Hacienda para proceder a tan importante distribución de fondos europeos", subraya.

El consejero madrileño de Hacienda recalca además que el cálculo de la contabilidad regional de España no se elabora de forma semestral, sino anual, por lo que "no hay ninguna cifra oficial disponible que permita comparar la caída del PIB autonómico en dicho lapso".

En caso de que el cálculo lo haya realizado el Instituto Nacional de Estadística (INE), "resulta igualmente incomprensible que no se publique de inmediato para confirmar la validez y corrección del reparto anunciado", apunta Lasquetty, que añade que "si no aclaran en qué datos se apoya el reparto del fondo, tendremos que pensar que ha existido algún grado de arbitrariedad en su distribución".