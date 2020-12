Garamendi ocultó a la cúpula de la CEOE los 240.000 euros que cobrará Báñez

La exministra de Empleo Fátima Báñez sí recibirá finalmente un pago por sus actividades en la CEOE, como trascendío en el día de ayer según fuentes que fijan en 240.000 euros anuales la remuneración para la que fuera la responsable de la reforma laboral de 2012 con el Gobierno del PP. El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, como ya hiciera con su propia retribución el año pasado, vuelve a ocultar sueldos a la directiva de la patronal.

La exministra llegó a la CEOE en abril de este mismo año, ya en plena pandemia, y en principio para llevar a cabo actividades sin ánimo de lucro en la Fundación de la patronal.

Según publica La Razón este es el aspecto que ha generado rechazo entre los altos cargos de la CEOE, que no verían con buenos ojos la imposición "a dedo" de este sueldo.

En principio, la exministra desembarcó en CEOE para llevar a cabo la intermediación para la canalizar las aportaciones empresariales para luchar contra el virus, una labor que no sería retribuida y que trabajaría de forma altruista, según se informó desde la dirección de la patronal.

"Estoy muy ilusionada por este proyecto solidario al que me incorporo", dijo entonces la exministra de Empleo. En un principio, los directivos de la CEOE accedieron a su incorporación con la condición de que su trabajo fuera no remunerado, al tratarse de un proyecto solidario basado en la voluntad colaborativa de las empresas y socios de la organización, por lo que este nuevo coste salarial para la organización no habría sido aprobado en Junta.

