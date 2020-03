Vox impide tres rebajas fiscales de 16 millones para 30.000 madrileños

elEconomista Madrid

El Grupo Parlamentario de Vox impidió este jueves en el Pleno de la Asamblea de Madrid, que el Gobierno de PP y Ciudadanos, que preside Isabel Díaz Ayuso, saque adelante su primera rebaja de impuestos de la legislatura.

Vox había presentado una enmienda a la totalidad al texto que había prometido retirar si el Ejecutivo autonómico reducía el "gasto político ineficaz". Tanto la portavoz del partido, Rocío Monasterio, como el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, (PP) confirmaron que habían alcanzado un acuerdo. Por su parte, el vicepresidente, Ignacio Aguado, (Cs) lo negó y defendió que no cederían ante los "recortes" propuestos por Vox.

Lasquetty indicó a los grupos que están "ante una realidad parlamentaria incompatible con la terquedad y con la obcecación".

Así, al no estar las tres partes en sintonía, los de Monasterio votaron finalmente a favor de su propia enmienda que ha hecho decaer la propuesta del Gobierno. A ellos, a Vox se han unido los tres grupos de la izquierda: PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid.

Al comienzo del debate parlamentario, Lasquetty lamentó que su iniciativa no saliese adelante, que incluía rebajadas para jóvenes, vivienda, y dependencia, y les ha indicado a los grupos que están "ante una realidad parlamentaria incompatible con la terquedad y con la obcecación".

"Conviene darse cuenta de ello cuanto antes y dejar a un lado lo que le conviene a los partidos y centrarse en lo que le conviene a los ciudadanos", reprendió. En este sentido, recordó la importancia de llegar a pactos.

El consejero regional señaló que la bajada de impuestos no solo ha sido "una de las grandes señas de identidad del PP". "Estamos convencidos de que la mejor política económica y presupuestaria reside en la combinación de libertad económica y bajos impuestos como evidencia del éxito que ha cosechado Madrid", defendió.

Así, alertó de que es necesario impulsar estas políticas, en un momento en el que la autonomía se enfrenta a una de "las mayores amenazas que tienen delante los madrileños, la llamada armonización tributaria del Gobierno de Sánchez e Iglesias".

Por su parte, la diputada de Vox Ana Cuartero trasladó al Gobierno regional que su intención a lo largo de esta legislatura es "no entorpecer su trabajo" sino "favorecer a los madrileños y cumplir con sus promesas y pactos", indicó Cuartero.

Ciudadanos reprocha a Vox que "son incapaces de hacer un texto alternativo"

"Nosotros no somos los que hemos entorpecido esta negociación. Aguado se retrata, porque no es la primera vez que no se presenta a una negociación y lo que hacen es hacer perder a todos los madrileños", ha lamentado.

A su juicio, el vicepresidente autonómico ha "desprestigiado la capacidad" de Lasquetty para llegar a un acuerdo. "No se le ha impedido que entre en ninguna negociación (a Aguado) todavía tiene tiempo de unirse. Le damos la última oportunidad, sea usted quien determine aquello de lo que Podemos prescindir. Aún tiene usted tiempo, que solo quiere brillar", le espetó.

Por parte de Ciudadanos, el diputado Sergio Brabezo lamentó que los grupos de la oposición hayan llevado una enmienda a la totalidad contra una rebaja fiscal "destinada al ámbito de la educación y la dependencia, la vivienda, bonificaciones fiscales al IRPF" para que la Comunidad pudiera seguir creciendo.

"Hablan de subvenciones y son incapaces de hacer un texto alternativo. Señores de Vox tómense la política en serio. Esto no es una plaza, esto es un parlamento", les afeó.