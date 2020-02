Monasterio destaca que su estudio de arquitectura ganó un juicio en 2008

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha dicho este jueves que en febrero de 2008 su estudio de arquitectura ganó un juicio por un presunto incumplimiento de contrato y lo que deberían hacer las clientas es pagarle por aquel trabajo.

El País ha publicado este jueves la declaración de Monasterio ante un juez de primera instancia de Madrid en febrero de 2008 en la que admitió que no era arquitecta y que había trabajado sin licencia, según la grabación de la vista de oral a la que ha tenido acceso el periódico.

"Me alegro que lo haya sacado El País porque parece que me quiere convertir en una especie estrella mediática y tiene a dos personas en nómina dedicadas expresamente a mí. Me encanta dar trabajo", ha indicado la portavoz de Vox en el Parlamento regional.

Monasterio ha manifestado que se alegra de que hayan sacado ese juicio para "por fin" cobrar por aquel trabajo.

"Ese juez lo que sentenció es que nosotros habíamos hecho bien nuestro trabajo, que habíamos cumplido con nuestras obligaciones y estas clientas lo que tienen que hacer es pagarme porque después de tantos años con una sentencia a mi favor yo todavía no he cobrado", ha subrayado.