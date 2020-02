UPTA pide a Trabajo un subsidio de 426 euros para autónomos de más de 52 años que cierren su negocio

Los autónomos quieren una ayuda similar a la que tienen los trabajadores por cuenta ajena mayores de 52 años que se quedan sin empleo. La organización UPTA va a presentar al Secretario de Estado de Empleo una propuesta para que los autónomos que han cerrado sus negocios con más de 52 años puedan acogerse a un subsidio especial, similar al que disfrutan los trabajadores por cuenta ajena en situación de desempleo.

Calculan que esta ayuda podría beneficiar a más de 25.000 trabajadores en 2020 y la iniciativa forma parte de la estrategia política de UPTA para este año.

"Deben desaparecer las diferencias en la normativa que sí permite a los trabajadores por cuenta ajena, parados de larga duración mayores de 52 años, acogerse a una ayuda y no a los autónomos", afirma Eduardo Abad

"Se trata de una medida justa y razonable. Tienen que desaparecer las diferencias que existen en la normativa, que sí permite a los trabajadores por cuenta ajena, parados de larga duración mayores de 52 años, acogerse a una ayuda y no a los que proceden de actividades profesionales por cuenta propia", denuncia la organización presidida por Eduardo Abad.

Una sociedad democrática y moderna no puede olvidar a quienes han contribuido durante años al enriquecimiento de la economía del país, no debe permitir que miles de autónomos vivan en precarias condiciones cuando no pueden continuar con sus actividades profesionales con dificultades para mantener a sus familias, cuando más lo necesitan hay que elevar su nivel de protección.

En esta nueva etapa de gobierno debemos convencer al ministerio de trabajo de la necesidad de priorizar los temas importantes, se trata de una medida justa y razonable. Tienen que desaparecer las diferencias que existen en la normativa que, si permite a los trabajadores por cuenta ajena, parados de larga duración mayores de 52 años acogerse a una ayuda, y no a los que proceden de actividades profesionales por cuenta propia.

Eduardo Abad, presidente de UPTA, "queremos dejar claro que nuestra organización se centrará en la realización de propuestas que coherentes y responsables, no vamos a caer en la demagogia por la que parecen atravesar algunos movimientos que únicamente obedecen a instintos que nada tienen que ver con las verdaderas necesidades de nuestro colectivo, más bien parecen utilizar la situación de dificultad por la que atravesamos para hacerse hueco en el mundo asociativo".