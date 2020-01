Diez 'mentiras' sobre los planes de pensiones: ni son para ricos, ni debes tener mucho dinero ahorrado, ni penalizan fiscalmente

A pesar de que los planes de pensiones son los productos más populares para tener una jubilación tranquila existen algunos mitos, ideas preconcebidas, sobre cómo funcionan que no se ajustan a la realidad. Con la ayuda de BBVA repasamos estas ideas no del todo veraces.

1. ¿Los planes de pensiones son para ricos? ¿Hay que ahorrar mucho dinero para abrir uno?

En principio no. Se trata de un producto muy flexible y las aportaciones pueden ser periódicas o puntuales. El importe depende del tipo de plan que tengamos contratado, pero las cantidades rondan los 30 euros mensuales o su equivalente anual, algo que permite ahorrar poco a poco si somos constantes.

2. ¿Los planes de pensiones invierten siempre en activos arriesgados?

De nuevo no tiene por qué. Efectivamente hay planes de pensiones que invierten en activos arriesgados en busca de mayores rentabilidades pero también existen planes que, en el extremo opuesto, no invierten en activos de riesgo, sino en títulos de deuda o liquidez, ajustándose a perfiles conservadores que no ponen en riesgo tus ahorros. Además hay planes de pensiones mixtos, para que cualquier ahorrador, tenga el perfil de riesgo que tenga, pueda encontrar uno que se ajuste a sus necesidades.

3. ¿Es verdad que el dinero invertido en un plan de pensiones se pierde si fallece el titular?

Rotundamente no. Ese patrimonio que no se pierde, sino que se transmite a unos beneficiarios que libremente puede establecer el partícipe. Los planes de pensiones contemplan dicha contingencia y en caso de fallecimiento del titular, los derechos consolidados (el patrimonio) del mismo, recaen sobre los beneficiarios designados por el titular. ¿Y si no se han designado? En ese caso, siempre y cuando se establezca así en las especificaciones del plan, podrán ser beneficiarios sus descendientes, viudos o testamentarios.

4. ¿Los planes de pensiones no dan rentabilidad?

Pues no exactamente. Los planes de pensiones son vehículos de ahorro que, salvo los garantizados que establecen una fórmula de rentabilidad que el partícipe conoce desde inicio, no ofrecen una rentabilidad pactada de antemano. Pero esto no quiere decir que no ofrezcan rentabilidad aunque conviene saber en qué tipo de plan debemos estar en cada etapa de nuestra vida y qué podemos esperar de cada uno de ellos.

Si queremos aspirar a mayor rentabilidad, deberemos asumir ineludiblemente un mayor riesgo y a un largo plazo. Por el contrario, ahorradores con escaso margen temporal deben enfocarse en consolidar su ahorro, por lo que no deben asumir riesgos y por tanto deberán conformarse con menores rentabilidades.

5. ¿Qué pasa con la fiscalidad de los planes de pensiones?

Hay gente que asegura que al rescatarlo el Estado se queda con todo su dinero. En efecto los planes de pensiones tienen un impacto fiscal al rescatarlos. Las prestaciones del mismo se consideran rendimiento del trabajo y hay que tributar por ello. Pero por otra parte no olvidemos que también tienen importantes desgravaciones fiscales en la aportación, que nos permiten reducir la factura fiscal todos los años.

6. ¿Debemos ser expertos financieros para invertir en un plan de pensiones?

Aunque existe mucha información sobre estos productos al alcance de cualquiera se recomienda acudir al banco o asesor financiero en caso de duda.

7. ¿Para qué sirve un plan de pensiones?

La jubilación es una nueva etapa que tiene consecuencias para todos. Una de ellas es la reducción de ingresos respecto a nuestra etapa como trabajadores activos. Por tanto, el plan de pensiones es un ahorro realmente importante para poder tener una jubilación desahogada y acorde con nuestras expectativas.

8. ¿Si el banco quiebra pierdo mi plan de pensiones?

BBVA recuerda que el banco (o su gestora) es la entidad encargada de la gestión del patrimonio del fondo de pensiones sobre el que se instrumentaliza el plan. Sin embargo, ese patrimonio se encuentra custodiado por una entidad independiente, que es la entidad depositaria. Ésta y la entidad gestora tienen la misión de supervisarse mutuamente.

9. ¿Quién vigila los planes de pensiones?

Los planes de pensiones están sometidos a la supervisión de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, dependiente del Ministerio de Economía, y que implementa estrictos controles sobre la gestión del patrimonio y sobre el funcionamiento de estos productos. Los ahorradores disponen además de la figura del Defensor del Partícipe, que tratará las reclamaciones que realicen los partícipes y beneficiarios a la Entidad Gestora o Depositaria, o a la propia Entidad Promotora de los Planes de Pensiones.

10. ¿Puedo rescatar mi plan de pensiones? ¿Cuándo?

Los planes de pensiones, desde 1 de enero de 2015, permiten realizar rescates de aquellas participaciones que tengan una antigüedad mínima de 10 años, a contar desde dicha fecha. Por tanto, los primeros rescates acogidos a este supuesto de liquidez se podrán realizar a partir de 1 de enero de 2025.

Los demás supuestos de rescate son: jubilación, incapacidad, fallecimiento del titular, situación de dependencia severa o gran dependencia, desempleo de larga duración o enfermedad grave.