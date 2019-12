ERC busca la salida de Junqueras de la prisión para investir a Sánchez

¿Por qué es clave la fecha antes de Reyes para la investidura? Las negociaciones para la formación de Gobierno dieron un vuelco inesperado este sábado, cuando del Congreso de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) salió la consigna de alcanzar un acuerdo antes de la festividad de los Reyes Magos, el próximo 6 de enero.

Los hombres de Oriol Junqueras lo condicionan a que las alegaciones que deberá presentar en las próximas horas la Abogacía del Estado sobre la sentencia del Tribunal Justicia de la Unión Europea (TJUE) sean favorables a ésta sentencia.

Como se sabe, el Tribunal resolvió que Junqueras gozaba de inmunidad desde el mismo momento en que fue elegido eurodiputado y, por tanto, el Tribunal Supremo español no debería haber impedido que fuera a recoger su acta de parlamentario europeo.

La Abogacía del Estado debe presentar alegaciones sobre esta sentencia, que cambia la Jurisprudencia europea, ya que establece que la condición de eurodiputado se adquiere sin tener en cuenta las circunstancias políticas nacionales, como ocurría hasta ahora.

Renuncia a alegaciones

En el caso español, la legislación exige que antes de tomar el acta de eurodiputado se jure la Constitución, cosa que ni Junqueras ni Puigdemont han hecho jamás. Básicamente, lo que piden en ERC es que Sánchez se baje los pantalones y que la Abogacía renuncie a presentar alegaciones para intentar cambiar el sentido de la sentencia europea.

El Supremo se pronunciará a partir de Reyes sobre los recursos a la prisión de Junqueras

Y todo apunta que así será, porque la vicepresidenta Carmen Calvo ya adelantó este fin de semana que las sentencias europeas son de "obligado cumplimiento por parte de los tribunales españoles". Palabras que fueron luego respaldadas por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.

Una fecha clave

¿Por qué es tan importante para ERC que el Estado español no cuestione al TJUE? Porque después de Reyes el Tribunal Supremo se debe pronunciar sobre los recursos sobre la prisión de Oriol Junqueras. La Abogacía del Estado había afirmado que aunque la justicia europea le concediera la inmunidad, no afectaría a Junqueras, porque había una sentencia en firme del Supremo, que lo condenaba a 13 años de prisión.

Un dictamen cuestionado

Si la Abogacía del Estado cambia ahora de criterio se abre la puerta a cuestionar el dictamen del Supremo, ya que este se emitió el 14 de octubre, dos mes después de que Junqueras fuera elegido eurodiputado. Los abogados de Junqueras quieren declarar el juicio nulo, porque consideran que la inmunidad de Junqueras lo cambia todo, ya que el Supremo debería haber pedido permiso al Parlamento europeo para juzgarlo.

Con una opinión favorable de la Abogacía, y con la Fiscalía también neutralizada, el Supremo podría, cuando menos, facilitar la concesión del tercer grado o el régimen abierto, que permitiría la su salida de la cárcel a diario en régimen de semilibertad. Con Junqueras en la calle, ERC se siente con fuerzas para plantar cara a Puigdemont, que planea adelantar las elecciones en cuanto entre en vigor la inhabilitación de Quim Torra para permanecer al frente de la Generalitat.

ERC no renuncia tampoco a la convocatoria de un referéndum sobre la posible independencia de Cataluña, pero su negociación con el Estado no se pide de manera inmediata, si no a lo largo de la legislatura.

La otra condición sería la apertura de una mesa de negociación entre iguales entre el Estado y Cataluña para determinar la relación futuro, que Calvo da ya por descontada. Como se ve, son todos pasos muy peligrosos que caminan hacia la desintegración de España.