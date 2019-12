De Quinto sólo pagó en España 12.000 euros en impuestos pese a ingresar más de 5,6 millones

El diputado de Ciudadanos y exvicepresidente mundial de Coca-Cola, Marcos de Quinto, ingresó el pasado año más de 5,6 millones de euros, pero únicamente pagó 12.125 euros en impuestos en España por no ser residente fiscal.

Según informa en su declaración de bienes y rentas registrada en el Congreso, y recogida por Europa Press, De Quinto tributó por rentas inmobiliarias por viviendas en propiedad a su disposición y no arrendadas (4.125,19 euros) y por dividendos de acciones de entidades españolas, a los que se le aplicó una retención como no residente al 19%, y por los que pagó 8.008,47 euros.

En la declaración de bienes que presentó tras obtener escaño en las elecciones del 28 de abril -que no se publicó hasta el mes de junio por su demora en registrarla- el número dos de Ciudadanos por Madrid aseguraba haber pagado en 2017 un total de 2.900.226,34 euros "en los países de origen de la renta", una información global que no incluye en la que se ha publicado este viernes.

En este documento, De Quinto especifica que durante 2018 no fue residente fiscal en España: "Las rentas que he generado lo han sido fuera de nuestro país y han satisfecho sus impuestos allá donde se generaron. Concretamente, hasta agosto de 2018 trabajé para The Coca-Cola Company (USA), recibiendo allí mis retribuciones", señala.

Sus ingresos el pasado año procedieron fundamentalmente de su retribución en Coca-Cola, que entre enero y agosto supuso 5,14 millones de euros. En dividendos percibió también 353.549,18 euros, un total de 36.685 euros por asesoramiento, 20.400 euros por conferencias impartidas, 39.626,36 euros por alquilar un apartamento en Nueva York, 20.426,42 euros por intereses, y 3.600 euros por colaborar en programas de radio.

De Quinto es de largo el diputado con más patrimonio del Congreso, con 48,3 millones de euros entre depósitos, acciones, participaciones y planes de pensiones y unos ingresos en el último año de 5,6 millones. El diputado 'naranja' reparte su patrimonio en derechos de cobro de Coca-Cola por 23,8 millones, 12,6 millones en acciones, 8,6 millones en planes de pensiones y otros 3,3 millones en sus cuentas y depósitos.

Vivienda en Nueva York y dos Porsche

El patrimonio del diputado de la formación naranja también incluye un chalet de dos parcelas en Madrid, otro en Málaga, un apartamento en Nueva York, otro piso en Lisboa y diferentes propiedades en Cuenca, la mayoría de ellas a través de una sociedad.

Bajo esta fórmula, el que fuera vicepresidente de Coca-Cola declara contar con un chalet pareado, una finca, varias parcelas urbanas y naves industriales. A su nombre también declara una finca con edificación y varios terrenos.

De Quinto también declara contar con 20 vehículos, entre coches, motos y un barco de vela ligera, el Raquero Polysier adquirido en 2004. Su última adquisición, ya en 2019, ha sido un todotereno Toyota Land Cruiser con una cilindrada de 2.800 cc.

Para poder completar toda su declaración, el diputado ha tenido que emplear la casilla de observaciones, pues en la específica para vehículos 'sólo' tenía espacio para dos Porsche 911 Carrera 4S (uno comprado en 1999 y otro el año pasado), el mencionado Toyota y una de sus dos motocicletas Harley Davison.

El resto son cinco vehículos de campo o trabajo a nombre de sociedad, así como otros dos coches particulares (un Citroen Mehari y un Volkswagen Polo), otras seis motocicletas y un quad.

Otros diputados con alto patrimonio

Los ministros socialistas Pedro Duque, Isabel Celaá y María Luisa Carcedo, las exministras del PP Isabel García Tejerina y Elvira Rodríguez, el también 'popular' Adolfo Suárez Illana, el dirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros, el diputado de Ciudadanos (Cs) y exdirectivo de Coca Cola Marcos De Quinto y el representante de Teruel Existe, Tomás Guitarte, son algunos de los diputados del Congreso que declaran mayor patrimonio y rentas.

Así, Duque ingresó 40.562,10 euros en 2018 por sus meses de ministro de Ciencia y otros 2.246,07 euros anteriores como profesor universitario, más 33.519.42 euros de rendimientos de cuentas y capital mobiliario, 4.000 euros por el alquiler de una vivienda y 545,25 euros en dividendos de acciones. Pagó 21.000 euros de IRPF.

Pero, además, Duque posee dos casas en propiedad en Alicante y otra en Madrid, además de un coche y una barca, más de 313.000 euros en cuentas corrientes e inversiones de casi un millón de euros en productos financieros (incluyendo su participación de 390.977,16 euros en Copenhage Gestores Inmuebles, la sociedad patrimonial creada con su esposa y con la que compró su vivienda de Jávea (Alicante).

De su lado, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, recibió 28.187,12 euros como ministra de Educación y 13.195,346 de pensión de jubilación, así como 2.505,30 euros en dividendos de acciones. También tiene tres viviendas, dos terrenos rústicos, más de 140.000 euros en el banco y 540.000 euros en fondos de inversión y acciones. Pagó 13.000 euros por IRPF en 2018 y debe 153.000 euros prestados.

La de Sanidad, María Luisa Carcedo, declara ingresos de 14.807,80 euros por su labor como ministra y otros 17.175,83 por su etapa anterior como Alto Comisionado en la Lucha contra la Pobreza Infantil. En 2018 pagó más de 21.000 euros de IRPF. Además tiene más de 31.000 euros en cuentas corrientes e inversiones superiores a los 145.000 euros en Liberbank Cart Moderada, así como 400.000 euros en un plan de previsión asegurado, un seguro de vida y un fondo de inversión.

La exministra de Vivienda Beatriz Corredor ingresó en 2018 casi 200.000 euros como registradora de la propiedad, más 4.500 euros como profesora de dos universidades y otros 16.000 euros por alquileres. La diputada socialista, que pagó más de 130.000 euros de IRPF, tiene dos viviendas y un apartamento, un garaje y un solar, así como 140.000 euros en cuentas y tres vehículos. Debe casi 120.000 euros de cuatro hipotecas.

En el PP, la exministra Isabel García Tejerina destaca con 20.000 euros cobrados en Agricultura y otros 20.000 abonados por el PP, más otros 120.000 euros por dividendos de acciones, rentas de una planta fotovoltaica y una explotación agraria. Tejerina, que pagó 65.000 euros por IRPF, contrató un préstamo hipotecario de 900.000 euros en mayo que aún debe, así como otro personal del que adeuda 140.000. Posee parte de varias viviendas en Palencia y Valladolid y participaciones en un par de sociedades con pisos y locales. En depósitos y cuentas suma 435.000 euros, más 81.000 euros en un plan de pensiones.

La portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, declara 50.966 euros por su trabajo de periodista en 2018 y otros 15.000 por el alquiler de un apartamento en Francia y en su cuenta corriente tiene 397.244 euros. Pagó 15.000 euros por IRPF, no tiene préstamos y dispone de varias propiedades: un piso en Madrid y otro en Francia comprados en 2011, así como la mitad de un apartamento en Argentina y de una finca rústica en Toledo.

Como en junio, Iván Espinosa de los Monteros, es quien más declara en Vox, con rentas de 94.700 euros: 48.400 euros por actividad profesional, 35.000 del alquiler de un inmueble, 13.000 euros de intereses de un préstamo y otros 50 euros por la colaboración con un medio de comunicación, más 1,12 millones en acciones de sociedades inmobiliarias. Posee una casa y una oficina en Madrid y, a nombre de sociedades, una vivienda en Cantabria y dos oficinas en Madrid. Por contra, debe 657.000 euros.

Y se estrena en la lista el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, que ingresó 25.998 euros en 2018 por su trabajo de arquitecto, otros 320.000 de ganancias por transmisiones de elementos afectos a su actividad y otros 12.000 euros por el alquiler de tres viviendas y un local. Dispone de cinco pisos en Teruel y Valencia y parte de otras tres viviendas, así como 250.000 euros en cuentas. Pagó más de 71.000 euros de IRPF y adeuda medio millón en préstamos.

En Unidas Podemos, destaca la diputada por Baleares Antonia Jover, que tiene 157.502 euros en depósitos bancarios y tres viviendas. Diplomada en Empresariales, Jover cobró 29.528 euros en 2018 de una cadena hotelera y 2.389 de paro, más 209.918 euros de ganancia patrimonial por la venta de un inmueble.