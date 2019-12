Trump niega que EEUU vaya a reducir a la mitad los aranceles impuestos a China: las bolsas flojean

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha desmentido este viernes la información que publica The Wall Street Journal que recoge que el Gobierno norteamericano se ha comprometido a reducir a la mitad los aranceles ya impuestos a China. Lo ha hecho a través de su cuenta personal de Twitter, poco antes de la apertura de Wall Street.

En un corto mensaje, el mandatario ha asegurado que la información del rotativo norteamericano "es totalmente errónea".

The Wall Street Journal story on the China Deal is completely wrong, especially their statement on Tariffs. Fake News. They should find a better leaker!