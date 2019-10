¿Es legal que el INE rastree nuestros móviles para elaborar sus nuevas estadísticas?

El Instituto Nacional de Estadística (INE) pagará medio millón de euros a las mayores operadoras móviles por datos que le permitan estudiar pautas de desplazamiento de los españoles por ocho días, algo que ha despertado ciertas suspicacias pese a que tanto las compañías, como el propio INE y hasta la misma Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat) aseguran que respeta plenamente la legalidad. Además esta cesión de datos es una práctica más de común de lo que nos imaginamos que utilizan ciertos ayuntamientos y el mismo Ministerio de Fomento para mejorar sus servicios.

Según consta en la plataforma de contratación del sector público, el INE abonará 163.615,86 euros a Telefónica por el servicio de elaboración de información agregada y "anonimizada" sobre movilidad de la población a partir de datos de posicionamiento de teléfonos móviles de sus clientes.

Vodafone recibirá 150.000 euros y Orange 185.000 euros, según los expedientes de licitación de unos servicios que prestan las plataformas de gestión masiva de datos de cada una de las operadoras.

El objetivo, según ha detallado el INE, es analizar los desplazamientos durante cuatro días laborales de noviembre, del 18 al 21; un domingo, el 24 de noviembre; un festivo, el 25 de diciembre; y dos días de verano, el 20 de julio y 15 de agosto, también festivo.

El INE únicamente recibirá información sobre cuántos dispositivos hay en cada "celda" en que la que se ha dividido el territorio nacional, sin que las operadoras ofrezcan información alguna sobre de qué números se trata o de quiénes son los titulares.

Con la información recabada, el INE podrá analizar aspectos como cuáles son los desplazamientos más habituales en el día a día, qué movimientos son más comunes en vacaciones o medir mejor la despoblación en el mundo rural.

"Con estos recuentos, para áreas de unos 15.000 habitantes de media, se podrá saber cuantos teléfonos están funcionando en un área a una hora y a otra, pero nada más", ha querido aclarar el INE para tratar de apaciguar las suspicacias mostradas inicialmente por parte de usuarios.

Esta es una de las primeras incursiones conocidas del INE en el ámbito del "big data", que consiste en aprovechar los avances tecnológicos para combinar ingentes cantidades de datos y extraer de ellos información útil.

Desde que se conoció la noticia la polémica no ha parado de crecer. Por redes sociales se ha llegado a poner en duda la legalidad de esta cesión de información. Sin embargo, lo cierto es que tanto el INE, como las propias operadoras e incluso la misma Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat) aseguran que respeta plenamente la legalidad.

El INE publicaba ayer mismo un comunicado para terminar con las especulaciones y resolver posibles dudas (lea aquí la información). En él recuerda que "los operadores no facilitarán datos individuales sobre números de teléfono, ni sobre los titulares de las líneas, por lo que en ningún caso el INE podrá rastrear la posición de ningún terminal". Además recuerda que "se trata de una estadística sometida, como todas las que elabora, a la Ley de la Función Estadística Pública, que garantiza el secreto estadístico y que cumple con todos los requerimientos de la Ley de Protección de Datos".

Eurostat también asegura que se trata de una operación completamente legal y responde a las dudas remitiendo al Instituto Nacional de Estadística.

Yes, it's legal. See the statement INE issued for details: https://t.co/1XC58VRedE

They are not receiving any individual data.