Juan Bravo (PP Andalucía): "Nos ofende que Pedro Sánchez diga que la solución sea reducir las peonadas"

Juan Bravo es el consejero de Hacienda, Energía e Industria de la Junta de Andalucía, un valor en alza en las filas del Partido Popular, especialmente ahora por el cambio en la gestión que está introduciendo en una administración acostumbrada a 37 años de gobiernos socialistas. De verbo ágil, didáctico, licenciado en Derecho, técnico de Hacienda y Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado, Bravo se ha puesto como objetivo cuadrar las cuentas, ofrecer confianza a los inversores y a las empresas y, reducir la deuda (223 millones que tienen que pagar todos los años) para que la Junta se ponga a andar como una administración moderna y digitalizada, donde los organismos que conforman la administración paralela o instrumental, tengan sentido y razón de ser. Entre sus planes más inmediatos está recuperar 8.000 millones euros que los anteriores gobiernos dejaron de justificar, agilizar las tramitaciones de empresas que se quedaron paralizadas, desarrollar un plan de subastas para recuperar liquidez del patrimonio de la Junta o, la implantación del project manager, una figura para que Andalucía atrape inversiones de manera rápida, segura y atractiva. Dice Bravo que, los políticos tienen que "negociar". Y rechaza a aquellos que "solo dicen palabras huecas".

¿Existe una fórmula para sacar a Andalucía del vagón de cola?

La fórmula existe y está funcionando. Aquí hemos sido capaces de gobernar dos partidos (PP-Cs), con la ayuda de un tercero (Vox). Pero es más, también hemos sido capaces de, en nueve meses, hacer tres presupuestos: la prórroga de 2018, los de 2019, y los de 2020, que sacaremos ahora con enmiendas del Partido Socialista.

¿Crear empleo es compatible con bajar las peonadas del PER?

A nosotros hay gente que nos va a votar si propiciamos el clima para sacarlos de la lista del paro. Dejarlo en 500.000 parados, de 800.000, sería una buena solución. Desde luego, la solución no es prometer que vas a bajar las peonadas. Claro que la gente si tiene una subvención o una ayuda se puede acomodar. Pero la gente, lo que prefiere es trabajar y ganar 1.300 euros. Por eso, nos ofende que Sánchez diga que la solución es rebajar peonadas. Eso ofende a las personas.

Y, ¿por qué cuesta tanto trabajo crear empleo en Andalucía?

El otro día estábamos con Iberdrola, por una operación concreta que se había atascado con papeles -de la etapa de Susana Díaz-, y eran 300 puestos de trabajo durante seis meses y medio hasta que se terminara la obra. Esa es la rueda que arranca, agilizar la administración, las trabas burocráticas.

Y, ¿qué otras cosas se encontraron cuando llegaron?

Eso es lo más duro. Lo que nos encontramos. Por ejemplo, sentencias como la del Metro de Sevilla, de 170 millones de euros, o la del centro comercial Nevada, de la que hemos pagado 200 millones de euros. Con un agravante, la letrada de la Junta no fue el último día del juicio, en un juicio de 200 millones de euros. De manera que, nos hemos encontrado con libramientos sin justificar, y ahora tenemos que poner orden. Los alcaldes nos piden el IBI, que no se les ha pagado.

¿Cómo se pone orden a 8.000 millones de euros sin justificar?

En primer lugar, buscando eficiencia. Sobre todo, si recuperamos subvenciones que se han dado, y que no se tenían que haber dado. Ahí está el famoso 'Plan Confianza' en el que estamos trabajando y que anunció el presidente Juan Manuel Moreno Bonilla, que son precisamente esos 8.000 millones de euros que nos deben. Ahora sabemos que, de esos 8.000 millones, 4.000 son de libramientos de subvenciones, y los otros 4.000 de tasas que no se han cobrado. En esta administración nos hemos encontrado con acuerdos que han llegado a organizaciones, y que no habían sido presupuestados.

Un agujero interesante

Y no es el único. Nos estamos encontrando con muchas dificultades. Por ejemplo, en los años de la crisis 2009-2009, algunas comunidades como Andalucía gastaron mucho dinero para ocultar la crisis. Eso dejó una deuda tan alta que, Zapatero tuvo que alargar a 10 años, y nosotros, con Rajoy, a 20. Eso quiere decir que tenemos que pagar una deuda de 223 millones de euros al año, dinero que no podemos gastar en Sanidad, Educación y Dependencia. Por eso es tan importante para nosotros que nuestros presupuestos sean creíbles y que no genere herencias negativas al futuro. Tenemos que reducir la deuda y crecer el PIB. Por cierto que, este año, si no pasa nada, habremos crecido un 2,3%, y habremos creado 80.000 puestos de trabajo, de los 60.000 pronosticados.

Y ahora, ¿dónde está creando empleo Andalucía?

En servicios, en turismo y, en industria. Estamos creciendo por encima de la media. Y también crece el autónomo. Tres de cada cuatro autónomos son de Andalucía. Y luego tenemos sectores como el agroalimentario, que es el petróleo de Andalucía, porque comer, tenemos que comer. Hay datos muy importantes, por ejemplo, los frutos rojos de Huelva. Se está pagando el doble del coste superior si somos capaces de ponerlo en el mercado el mismo día de la recolección.

Como consejero de Industria y Energía que es, ¿hay otras oportunidades de negocio?

El sector de la minería es muy fuerte. Tenemos energía. Tenemos a CEPSA, energía renovable, donde hay una cartera de 17.000 millones de euros en inversiones renovables si somos capaces de que el ministerio dé luz verde a la nueva situación estratégica de las infraestructuras. Solo en Medio Ambiente, la consejera se ha encontrado con 4.000 expedientes paralizados. Lo que tenía que resolverse en seis meses, se venía resolviendo en dos años. Eso supone unos 6.000 millones de inversión, y unos 93.000 puestos de trabajo. Ahí están también las operaciones de CEPSA, los fondos de barril de Algeciras, incluso proyectos para montar una placa en una terraza. Tenemos muchas oportunidades.

¿Este caos es producto de la administración paralela?

Yo creo que es producto de todo. Para nosotros la administración digital no existe. En ese descontrol se ha ido produciendo todo. Porque en la administración paralela, algunos organismos son eficaces y con fines lícitos. Pero otros, no. Por eso ahora vamos a invertir tres millones de euros en una auditoría externa, para que no haya sesgo ideológico con las resoluciones.

¿Expliquénos en qué consiste la subasta que la Junta de Andalucía ha puesto en marcha?

En efecto, la Junta ha puesto en marcha una subasta del patrimonio, de solares, de edificios, de inmuebles, que nos hemos encontrado nada más llegar, y que muchos de ellos, bien estaban vacíos, bien estaban ocupados, incluso por algunos okupas. Así que, lo primero que hemos hecho es una reordenación empezando por Sevilla. No tiene sentido que hayamos pagado alquileres, teniendo edificios nuestros. Ahí está el caso del edificio de Correos de Málaga. El Ayuntamiento llevaba 10 años pidiendo que se pusiera en valor ese edificio para un hotel, para oficinas. Pues bien, salió a subasta, y hemos tardado ocho meses, porque tenía embargos y trabas, y cuando pagabas un embargo, te salía otro.

¿Cuanto esperan recaudar de este plan de subasta?

Unos 320 millones de euros en total. Todavía hay quienes nos preguntan para qué queremos ese dinero. Evidentemente, para Sanidad, Educación y Dependencia. Porque ellos, lo que hicieron fue un lease back (vendes el patrimonio, pero te quedas como inquilino) con un montón de inmuebles. No vamos a criticarlo, pero es sorprendente que, estando en contra del sector privado, fueron ellos los que lo vendieron a fondos de inversión, comprometiéndose además a operaciones de mantenimiento que no han pagado y que hoy se deben.

Háblenos de la reducción burocrática de la Junta andaluza

Es otra actuación muy ambiciosa, reducir la burocracia. Mire, tenemos muchas reuniones con empresarios, y le diré que nunca nos han pedido dinero. Lo que nos piden es que simplifiquemos las trabas burocráticas. Está todo en papeles. Hay inseguridad. Los funcionarios no tienen protocolo de actuación. No saben cómo actuar. Queremos poner orden, y también queremos reducir la distancia entre lo privado y lo público, proponiendo reuniones conjuntas para que nos cuenten cuales son los problemas que les damos, para que seamos capaces de hacer un protocolo. Esa es la vía.

Y, ¿qué es la figura de project manager, qué labor tiene?

Nos hemos encontrado con que, cuando queremos hacer una operación, tiene que ir el consejero de Medio Ambiente, el de Hacienda, el de Empleo, el de Presidencia. Esos tiempos valen mucho dinero y no siempre se resuelven las gestiones. Por eso, hemos decidido crear esta figura, creando 11 equipos, inicialmente, cinco o seis, para captar los proyectos más importantes para la comunidad autónoma, para que, ese señor que viene ala Junta no tenga que estar peleándose por cada consejería o con cualquier funcionario. Se trata de que tenga un interlocutor en una administración del siglo XXI, y si hay un trámite paralizado, lo podamos desatascar, y no esperar a que el señor pida una cita y lo podamos recibir. Tenemos que dar una imagen de una empresa privada. Y, sin duda, la estabilidad que ofrece el Gobierno andaluz es un acicate para las empresas.