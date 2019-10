Teresa Rodríguez (Podemos): "El PSOE sometió a Podemos a una humillación inasumible"

En su presencia, se tiene la sensación de estar ante una mujer que lleva la política en las venas, que a lo largo de toda su trayectoria como activista antiglobalización y militante (primero de IU, luego de la corriente Espacio Alternativo y ahora en Izquierda Anticapitalista) ha hecho de la cosa pública una forma de vida. Tiene un discurso de izquierdas en estado puro, radical, sin concesiones a la galería, combativo pero muy pegado a la realidad de la tierra donde nació y donde vive. Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez (Rota, Cádiz, 1981) -licenciada en Filología Árabe, profesora de Lengua y Literatura, eurodiputada y en la actualidad secretaria general de Podemos en Andalucía y portavoz de su grupo en el parlamento autonómico- se ha convertido en una de las voces críticas a Pablo Iglesias, una especie de china en el zapato de la dirección nacional, cada vez que sus compañeros se desvían de la ortodoxia y la filosofía con la que nació la formación tras el 15-M. Es amable, educada y cercana, de sonrisa fácil, y predica con el ejemplo. Su vida ha cambiado y mucho desde que hace 7 meses llegara Aurora, la primera hija con su pareja, José María González, Kichi, alcalde de Cádiz, donde ambos residen. "Nosotros conciliamos, pero cuando hay Pleno en el Parlamento andaluz -como no hay guardería, como en el Congreso- Aurora viene conmigo a Sevilla", señala mientras mira con ternura a su pequeña. Dice que Podemos se ha visto sometido por el PSOE a una humillación inasumible, que el ofrecimiento de Pedro Sánchez de una Vicepresidencia y tres Ministerios fue el timo de la estampita, que es peligroso gobernar con los socialistas, y afirma que Iglesias y Errejón deben entenderse en el futuro.

Finalmente, Más País es una realidad, y Errejón tiene ya su propia marca. ¿Cómo debilita esto a Podemos y a Adelante Andalucía?

En Andalucía intentamos ir a una lista de integración, pero no pudo ser. Pueden pasar dos cosas: o fragmenta el bloque de izquierdas o lo amplía tirando de la abstención, del PSOE e incluso de Cs; eso lo comprobaremos muy pronto.

¿La ruptura de Errejón y Pablo Iglesias es cuestión de testosterona o hay diferencias ideológicas insalvables en ese sector de la izquierda?

Hay que entenderse en el futuro. Las lógicas de traición y venganza se lo llevan todo por delante y lo que estábamos construyendo iba camino de ser hermoso e importante.

¿Usted se habla con Pablo Iglesias? Porque su voz ha sido una de las más críticas en muchos momentos desde que apareció Podemos...

Iglesias y yo siempre nos hemos hablado. La relación personal ha pasado por muchos momentos, pero siempre que le escribo me responde. Yo aspiro a militar en una organización en la que discrepar no sea romper. La gente discrepa y se quiere. Las familias, las cuadrillas, hasta las parejas, discrepan y se quieren. Después del 10-N tiene que abrirse un debate para que todos los actores nos relacionemos de otra forma. Quizás las fórmulas que hemos explorado hasta ahora no han sido las mejores.

"No gobernaría con el PSOE; me produce una profunda desconfianza"

¿Hay diferencias ideológicas entre Iglesias y usted o sólo diferencias en la forma de ejercer el liderazgo?

Yo no gobernaría con el PSOE; le profeso a su dirigencia una profunda desconfianza. Cuando se gobierna con ellos, acabas renunciando a tus logros y asumiendo sus contradicciones.

Sea como fuere, Adelante Andalucía finalmente ha apoyado a Podemos de cara al 10-N, ¿por qué?

Porque en Adelante Andalucía está Podemos con otras tres fuerzas confluyentes andaluzas. Por eso les hemos apoyado.

¿Ha tirado ya la toalla en su pretensión de que Adelante Andalucía tenga un grupo propio en el Congreso de los Diputados junto a IU?

Yo no he tirado la toalla para que tengamos grupo propio en el Congreso. Andalucía necesita poner en el centro sus problemas que son los de la mayoría social de este país. Como los catalanes, vascos o gallegos.

¿Exactamente la corriente anticapitalista que usted representa qué peso específico tiene en Podemos? Porque en algunas comunidades ha habido fugas más que sonoras que han acusado de totalitario a Iglesias...

Anticapitalistas es parte fundadora de Podemos, su peso no es mayoritario, pero para mí tiene un valor cualitativo fundamental: tratar de aportar una imaginación estratégica de una sociedad distinta a la capitalista. Cierta izquierda perdió esa capacidad de imaginar un mundo nuevo.

"Podemos se ha visto sometido por el PSOE a una humillación inasumible"

¿Qué le parece que haya una nueva convocatoria electoral, la cuarta en 4 años porque no ha habido un acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos?

Mal, como a todo el mundo.

¿Quién ha sido el culpable de la falta de entendimiento? ¿Es equidistante o cree que Sánchez ha sido el responsable de la ruptura con Iglesias?

Sánchez nunca quiso Gobierno de coalición, Podemos se ha visto sometido por el PSOE a una humillación inasumible durante estos meses.

Muchos creen que ha sido un error gravísimo de estrategia que Iglesias no aceptara una Vicepresidencia y tres Ministerios, ¿y usted?

No era ni una Vicepresidencia ni tres Ministerios, era el timo de la estampita. Nos ofrecían Ministerios sin competencias, y ¿para qué sirve eso?

¿Piensa, como Alberto Garzón, que Sánchez no es de fiar, que desde el minuto uno no deseaba un Gobierno con Podemos y buscó excusas?

Así es. Pedro Sánchez no es de fiar y ha buscado excusas para no configurar un Gobierno con Podemos.

"PPy PSOE, por su base social, quizá no sean lo mismo pero hacen lo mismo en economía y laboral"

Sea como fuere, ¿qué ha pasado para que Podemos haya pasado de ser la gran esperanza del 15-M a convertirse en una especie de satélite del PSOE en busca de cargos?

No creo que sea eso Podemos. Podemos asumió la responsabilidad de construir una estrategia de poder para hacer realidad las ideas impugnatorias del 15-M, para pasar del "sí se puede, pero no quieren" al "podemos". Ese trabajo no es sencillo y es normal tener posiciones diferentes sobre cómo seguir en un momento de reflujo como este.

¿Piensa que el PSOE es un peligro?

Dije que es peligroso gobernar con ellos. En el PSOE tienen una enorme capacidad de atrapar todo lo que se mueva en la izquierda y transformar las ansias de cambio en conformismo y continuidad. Además, están muy acostumbrados a hacer lo contrario de lo que dicen, véase la reforma laboral. Gobernar con ellos es asumir sus contradicciones.

¿Cómo debe relacionarse usted con el PSOE y cómo es su idea de un 'Gobierno a la portuguesa'? ¿Sería posible en nuestro país?

Lo que voy a decir no viene de Portugal, ni es de este año, ni de este siglo. Lo dijo Julio Anguita y se llama "programa, programa, programa". Lo hicimos muy bien en la negociación de Presupuestos con la subida del SMI y las pensiones, todo el mundo sabe que la mano de Podemos estaba detrás de esas medidas, no perdimos ningún gramo de autonomía.

¿Qué quiere decir exactamente cuando afirma que no pueden seguir siendo "palmeros" del PSOE?

No dije eso. Dije que no debíamos ser palmeros del PSOE, no que teníamos que dejar de serlo y sigo pensando lo mismo, evidentemente.

¿Hay riesgo de que el 10-N no gobierne el PSOE y de tanto ir a las urnas termine por gobernar la derecha en España?

Claro que lo hay. Hay un riesgo de que tras el 10-N gobierne la derecha.

¿Lo ocurrido en Andalucía, con un gobierno PP-Cs y apoyo de Vox, puede extrapolarse al resto de España?

Estarían encantados los tres de extrapolar lo ocurrido en Andalucía y otros lugares al resto de España. Tras el ritual tira y afloja se pondrían de acuerdo inmediatamente.

"Hicimos muy bien en la negociación de Presupuestos con la subida del SMI y las pensiones"

Muchos auguraron las 'siete plagas' en su tierra y da la sensación de que con Juanma Moreno todo sigue igual que con Susana Díaz, ¿o no?

Igual pero peor. Recortes en protección de víctimas de violencia machista (que ya no se llama así), eliminación definitiva de los impuestos a la riqueza, apoyo descarado a la educación concertada, puertas giratorias entre la industria farmacéutica y la gestión sanitaria, apoyo a la industria contaminante... Igual pero peor.

¿La sentencia de los ERE prevista para finales de octubre puede ser un importante revés para Pedro Sánchez o el TSJA no importunará el calendario electoral?

No sé lo que le pasará a Sánchez o lo que hará el TSJA, pero la realidad es que, en Andalucía, entre otras cosas, el dinero de los parados derrochado en prostíbulos y en comilonas probablemente le haya pasado factura a Susana Díaz.

La oposición en el Congreso ya le ha dicho a Sánchez que si la sentencia es condenatoria tendría que dimitir...

Si el paralelismo es con la sentencia de la Gürtel, hay que recordar que Rajoy no dimitió, lo sacamos nosotras del Gobierno con una moción de censura. Estoy segura de que si la derecha suma como, efectivamente, sumaba la izquierda, Sánchez no pasa la investidura. Lo que es increíble es que Rajoy sí lo hiciera y, por cierto, con los votos del PSOE.

Dos expresidentes andaluces y 13 altos cargos se enfrentan a graves delitos de corrupción por idear un sistema fraudulento con las ayudas del paro, ¿cuál sería una justa respuesta política?

Invertir fondos, esfuerzos y voluntad regeneradora para que no vuelva a ser posible que algo así ocurra. Nosotras hemos presentado en Andalucía varias leyes al respecto que nos han tumbado, como la Ley de Cuentas Claras y Abiertas, para que la ciudadanía conozca en tiempo real los movimientos de las cuentas públicas. La mejor vacuna para la corrupción es la transparencia.

¿Siguen pensando, como antes, que "el PSOE y el PP son la misma mierda" o estar en las instituciones les hace ver las cosas de otra manera?

No lo decíamos nosotras, lo decían cientos de miles de personas en movilizaciones por todo el país. Yo, desde que estoy en las instituciones veo las cosas, efectivamente, de otra manera. Antes intuía que en lo importante hacían lo mismo. Ahora, después de verlos de cerca, efectivamente, lo sé. Quizá por su base social no "son la misma mierda" pero "hacen la misma mierda" en las instituciones en política económica, laboral, y en modelo de Estado.

"Se deberían derogar las dos últimas reformas laborales y devolver el rescate a los bancos"

¿Se ve dando el salto a la política nacional? Da la sensación de que lleva la cosa pública en las venas...

Cuando actúo local trato de pensar siempre global, soy internacionalista, pero si se refiere a ser política profesional del ámbito estatal, no, eso no va a ocurrir. Lo que me queda de mi etapa institucional tiene a Andalucía en el centro como principio y fin. Luego haré militancia, que es lo que llevo de verdad en las venas.

Vamos, que sigue autoimponiéndose un mandato de 8 años y luego volverá a su actividad anterior...

Es el código ético de Podemos, lo hemos firmado todos y todas. Desprofesionalizar la política, tener limitación en los mandatos y en los salarios, vivir como vive la gente a la que queremos representar. Éramos gente normal haciendo política. Eso le prometimos a miles de personas en mítines por toda España. Yo me lo creo.

¿Ve factible tras el 10-N un Gobierno del PSOE con el apoyo de Cs? Rivera al final ha cambiado de posición...

Qué raro que cambie de posición Rivera, ¿verdad? Jajaja. Sánchez lo está deseando, su único escollo es la militancia socialista, que volverá a decirle: "¡Con Rivera no!".

Curioso, porque ahora es Sánchez quien responde a Rivera que el pánico hace milagros... ¿No es esto el mundo al revés?

Totalmente, está encantado Pedro.

Oiga, ¿la exhumación de los restos de Franco es un acto electoralista si no se desarrolla la Ley de Memoria Histórica?

Totalmente. Y si no se deroga parcialmente nuestra particular Ley de punto final o Ley de Amnistía. No es sólo una cuestión de memoria, es una cuestión de justicia.

Vox dice que la exhumación es una excusa para derrocar a Felipe VI...

Vox y sus pamplinas.

¿Su hija verá una república en España o tenemos monarquía para rato?

La monarquía tiene un grave problema, siempre nacerán personas que se pregunten un día por qué son súbditos de una familia.

Dígame tres medidas urgentes que debería poner en marcha un Gobierno de izquierdas si, como parece, tenemos una crisis en ciernes...

Derogación inmediata de las dos últimas reformas laborales. Acabar con la temporalidad injustificada y la parcialidad impuesta. Devolución del rescate a los bancos e impuesto a la banca para recuperar los niveles de inversión en servicios, pensiones públicas, generación de empleo, lucha contra el cambio climático, etc. Limitar los precios de los alquileres, prohibir los desahucios sin alternativa habitacional y garantizar mínimos vitales de luz y agua.

"Donaré a organizaciones feministas el dinero de la condena al empresario que me acosó"

¿Las cosas pueden ir a peor aún en Cataluña tras la sentencia del 'procés'? ¿La aplicación del 155 es la solución o será otra vez el problema?

La aplicación de otro 155 en Cataluña sería parte del problema. Desde la sentencia del Estatut todo ha sido un despropósito con Cataluña y más ganas tendrán de irse de España. No se puede prohibir un deseo.

El empresario que fingió besarla ha sido condenado por abuso sexual, ¿ha sido una sentencia ejemplar y ejemplarizante? Y, una curiosidad: ¿le ha pagado los 13.800 euros a los que le condenaron?

La sentencia es ejemplar en el sentido de que explica muy bien que involucrar a alguien en un comportamiento sexual sin su consentimiento es abuso. Creo que quien guste de ese comportamiento puede pensárselo dos veces tras conocer la sentencia y que muchas mujeres puede que se animen a denunciar casos similares. No me tiene que pagar a mí 13.800 euros. Por daños son 2.500, el resto es una multa que va al Estado. Lo que me corresponda a mí lo donaré a organizaciones feministas.