La Abogacía da el visto bueno a que el Estado abone las entregas a cuenta

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, afirmó este miércoles que ya tiene en su poder "todos los informes" necesarios que le permitirán desbloquear el traspaso a las comunidades autónomas de la actualización de las entregas a cuenta "en los próximos días". De hecho, la propia María Jesús Montero, ministra de Hacienda confirmó que ya dispone del informe favorable de la Abogacía del Estado y se van a aprobar, por tanto, en unos días, aunque no ha querido confirmar si será en el Consejo de Ministros de este viernes.

Así lo anunció Sánchez este miércoles en Telecinco, en una entrevista en la que ha indicado que las regiones no pueden ser "víctimas" del bloqueo político, como tampoco los pensionistas, a quienes el Ejecutivo subirá las pensiones conforme al IPC, según el compromiso adquirido por el socialista

En opinión de Sánchez, con la inminente aprobación del correspondiente decreto ley, "se fortalece la autonomía de las comunidades" que ya "no van a depender de que se conforme un Gobierno o de que haya un presupuesto estatal aprobado para hacerles llegar el dinero de sus recursos".

Precedente fundamental

Mientras, en una entrevista concedida a EFE, Montero consideró además que la decisión del Gobierno de dar ahora estos adelantos sienta un "precedente fundamental" para la arquitectura y la vertebración territorial, porque permite a futuros ejecutivos hacer lo mismo cuando sea necesario, y que no haya "excusas" para que las autonomías puedan elaborar sus cuentas.

Aunque no las citó, hay comunidades como Madrid que aún no han presentado sus presupuestos al no contar con las entregas a cuenta, y la presidenta de esa región, Isabel Díaz Ayuso, habló incluso de "presupuestos secuestrados" para justificar no aprobar las cuentas autonómicas. "Las autonomías tienen el derecho y la obligación de hacer sus presupuestos y seguir proveyendo los servicios públicos fundamentales para los ciudadanos", insistió Montero.

La idea ahora es que la futura reforma de la financiación autonómica recoja ese cambio en su ley orgánica. Y que en esa norma, señaló la ministra, quede "absolutamente claro que no puede haber una jerarquía presupuestaria de las comunidades autónomas respecto al Estado".

Porque creer lo contrario, que para que una comunidad haga su presupuesto tengan que estar aprobado el del Estado y el Ejecutivo deba estar a pleno rendimiento y no en funciones es "subordinar la autonomía de las comunidades a la propia conformación del Gobierno", concluyó.